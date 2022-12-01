Loại quả nhỏ ngon ngọt bổ dưỡng này người Việt rất mê và cũng là "tiên dược" cho sức khỏe, cực lợi cho người cao huyết áp, tim mạch và là "đối thủ nặng ký" của ung thư

Dinh dưỡng 01/12/2022 08:24

Khi bạn nghĩ về vitamin C, bạn có thể nghĩ đến cam như một nguồn tốt của vitamin C. Nhưng bạn có biết rằng nho cũng là một cách tuyệt vời để bổ sung vitamin C? Với các chất dinh dưỡng khác như chất chống oxy hóa, vitamin K và kali, những quả cầu nhỏ này chứa rất nhiều chất tốt.

Nho rất tuyệt vời vì chúng không chỉ có giá cả phải chăng mà còn rất linh hoạt. Chúng có thể được sử dụng trong rất nhiều món ăn và tình huống khác nhau.

Lợi ích của việc ăn nho

Loại quả nhỏ ngon ngọt bổ dưỡng này người Việt rất mê và cũng là 'tiên dược' cho sức khỏe, cực lợi cho người cao huyết áp, tim mạch và là 'đối thủ nặng ký' của ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nho chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Chúng cũng chứa đầy nước, có thể giúp bạn giữ nước. Đây là cách ăn nho có thể có lợi cho sức khỏe của bạn.

Giúp hệ thống miễn dịch của bạn

Vì nho là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời nên chúng có thể giúp hệ thống miễn dịch của bạn chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và vi rút như nhiễm trùng nấm men.

Nếu chúng ta có một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ, cơ thể chúng ta sẽ có khả năng chống lại và ngăn ngừa bất kỳ căn bệnh đột ngột, ngắn hạn nào tốt hơn.

Ngăn ngừa ung thư

Chứa nhiều chất chống oxy hóa, nho có thể giúp chống lại các gốc tự do, là những phân tử có thể gây hại cho tế bào và có thể dẫn đến ung thư.

Vì vậy, các chất chống oxy hóa đi ra ngoài và làm giảm cái mà chúng ta gọi là stress oxy hóa để giúp giảm nguy cơ ung thư.

Loại quả nhỏ ngon ngọt bổ dưỡng này người Việt rất mê và cũng là 'tiên dược' cho sức khỏe, cực lợi cho người cao huyết áp, tim mạch và là 'đối thủ nặng ký' của ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nho cũng tự hào về chất chống oxy hóa gọi là resveratrol, có thể bảo vệ chống ung thư bằng cách giảm viêm và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Nho cũng chứa catechin, quercetin và anthocyanin, những chất chống oxy hóa khác có thể là sự kết hợp mạnh mẽ chống lại bệnh ung thư.

Hạ huyết áp

Nho rất ít natri. Chúng rất phù hợp với kế hoạch ăn kiêng ít natri giúp giảm huyết áp.

Nnho cũng chứa nhiều kali, có thể giúp cân bằng huyết áp. Nếu bạn hấp thụ ít kali, bạn có thể tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp.

Bảo vệ chống lại bệnh tim

Loại quả nhỏ ngon ngọt bổ dưỡng này người Việt rất mê và cũng là 'tiên dược' cho sức khỏe, cực lợi cho người cao huyết áp, tim mạch và là 'đối thủ nặng ký' của ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Resveratrol không chỉ giúp ngăn ngừa ung thư. Nó cũng đã được chứng minh là giúp bảo vệ chống lại bệnh tim.

Một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người có chế độ ăn nhiều kali hơn natri ít có khả năng chết vì bệnh tim hơn những người không có nhiều kali trong chế độ ăn của họ.

Giảm cholesterol cao

Bạn sẽ tìm thấy nhiều chất xơ trong nho, khiến chúng trở thành một lựa chọn tốt để giúp giảm lượng cholesterol cao.

Lợi ích của nho gần giống như công việc quét đường. Nó đi vào máu của bạn và mang tất cả cholesterol ra khỏi cơ thể vào gan, nơi nó được xử lý để có lợi hơn cho sức khỏe.

Trong một nghiên cứu về những người có lượng cholesterol cao, những người ăn ba cốc nho đỏ mỗi ngày trong 8 tuần có lượng cholesterol toàn phần và cholesterol “xấu” LDL thấp hơn.

Theo Cleveland Clinic

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