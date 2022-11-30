Cách thông minh để lựa thịt gà tươi rất hữu ích cho chị em nội trợ bỏ túi

Khi những đứa trẻ đến cửa hàng bán thịt với ông bà để lấy thịt tươi khơi dậy cảm giác hoài cổ, nhưng đã qua rồi cái thời mà mọi người có thời gian để đảm bảo độ tươi của thực phẩm. Trong những năm qua, ý tưởng mua thịt đã thay đổi nên các phương thức như giao thịt tận nhà hoặc mua thịt đóng gói từ siêu thị cũng thay đổi. Không có gì ngạc nhiên khi hầu như không thể xác định được độ tươi được bọc bên trong bao bì sang trọng.

Tuy nhiên, luôn có một phạm vi giải mã sự thật đằng sau bao bì bắt mắt. Dưới đây là một số cách thông minh để đảm bảo rằng thịt mua ở cửa hàng đủ tươi để nấu.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra kết cấu

Điều đầu tiên chúng ta quan sát khi mua thịt là kết cấu, có thể dễ dàng kiểm tra bằng cách ấn vào thịt, nếu nó không quá mềm thì bạn có thể yên tâm rằng thịt tươi.

Dính hoặc nhớt

Thịt mua ở cửa hàng có một lượng nhỏ chất bảo quản để đảm bảo thời hạn sử dụng lâu dài, cách tốt nhất để kiểm tra xem thịt có quá cũ hay không là rửa sạch dưới nước. Nếu ngay cả sau khi rửa mà thịt vẫn còn hơi dính thì tốt nhất là không nên nấu.

Thay đổi màu sắc

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách thông minh để đảm bảo chất lượng của thịt gà là kiểm tra màu sắc của nó. Thịt gà tươi cắt miếng có màu hơi hồng đẹp mắt, thớ thịt đẹp và săn chắc. Tuy nhiên, nếu thịt gà có màu nhợt nhạt hoặc hơi xám thì rất có thể gà đã cũ và tốt nhất bạn nên tránh mua.

Tìm khuôn hoặc đốm

Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp bạn thấy trên mình con gà có những đốm màu đỏ, hơi vàng hoặc hơi xám thì thịt bạn mua là thịt đã ôi thiu vì thịt tươi và không bị nhiễm khuẩn. Những đốm này có thể chỉ ra rằng con chim đã bị nhiễm trùng và có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng khi ăn.

Ngửi qua thử

Ảnh minh họa: Internet

Thịt tươi dễ bị mầm bệnh và vi khuẩn phát triển. Dấu hiệu nhiễm bẩn đầu tiên là mùi hôi và hăng, điều này cho thấy thịt không phù hợp để tiêu thụ.

Theo Times of India

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