Một tách trà hàng ngày có thể giúp bạn tận hưởng sức khỏe tốt hơn khi về già, tuy nhiên nếu bạn không phải là người uống trà, bạn có thể thêm những thứ khác vào chế độ ăn uống của mình. Điều quan trọng là flavonoid, là những chất tự nhiên được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống phổ biến như trà đen và xanh, táo, các loại hạt, trái cây họ cam quýt, quả mọng, v.v. Từ lâu, chúng đã được biết đến là loại thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nghiên cứu mới của Đại học Edith Cowan (ECU) cho thấy chúng có thể còn tốt hơn cho chúng ta so với suy nghĩ trước đây.

AAC là tình trạng vôi hóa động mạch chủ bụng - động mạch lớn nhất trong cơ thể cung cấp máu chứa oxy từ tim đến các cơ quan vùng bụng và các chi dưới và là yếu tố dự báo nguy cơ tim mạch như đau tim và đột quỵ.

Tổ chức Tim mạch đã hỗ trợ một nghiên cứu trên 881 phụ nữ lớn tuổi (tuổi trung bình là 80), cho thấy họ ít có khả năng bị vôi hóa động mạch chủ bụng (AAC) tích tụ trên diện rộng nếu họ tiêu thụ nhiều flavonoid trong chế độ ăn uống.

Ảnh minh họa: Internet

Nó cũng đã được coi là một yếu tố dự đoán đáng tin cậy cho chứng mất trí nhớ ở giai đoạn cuối đời. Ben Parmenter, trưởng nhóm nghiên cứu và trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đổi mới Dinh dưỡng và Sức khỏe ECU cho biết mặc dù có nhiều nguồn flavonoid trong chế độ ăn uống, nhưng một số có lượng đặc biệt cao.

Ông nói: "Trong hầu hết các quần thể, một nhóm nhỏ thực phẩm và đồ uống, đặc biệt có hàm lượng flavonoid cao đóng góp phần lớn vào tổng lượng flavonoid trong chế độ ăn uống. Những thành phần bổ ích nhất thường là trà đen hoặc xanh, quả việt quất, dâu tây, cam, rượu vang đỏ, táo, nho khô/nho và sô cô la đen."

Có nhiều loại flavonoid khác nhau, chẳng hạn như flavan-3-ols và flavonol, mà nghiên cứu chỉ ra rằng dường như cũng có mối quan hệ với AAC. Những người tham gia nghiên cứu có lượng flavonoid tổng, flavan-3-ol và flavonol hấp thụ cao hơn có khả năng mắc AAC rộng rãi thấp hơn 36-39%.

Những phát hiện

Trà đen là nguồn cung cấp tổng số flavonoid chính của nhóm nghiên cứu và cũng có liên quan đến tỷ lệ mắc AAC rộng rãi thấp hơn đáng kể. So với những người trả lời không uống trà, những người tham gia uống từ 2 đến 6 tách trà mỗi ngày có ít hơn 16-42% cơ hội mắc AAC.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, một số nguồn flavonoid khác trong chế độ ăn uống như nước ép trái cây, rượu vang đỏ và sô cô la, không cho thấy mối liên hệ có lợi đáng kể với AAC. Mặc dù trà đen là nguồn cung cấp flavonoid chính trong nghiên cứu, có thể là do độ tuổi của những người tham gia, chuyên gia Parmenter cho biết mọi người vẫn có thể hưởng lợi từ flavonoid mà không cần bật ấm đun nước.

Ông nói: "Trong số những phụ nữ không uống trà đen, tổng lượng flavonoid không phải trà cao hơn dường như cũng bảo vệ chống lại sự vôi hóa rộng rãi của các động mạch."

Parmenter cho biết điều này rất quan trọng vì nó cho phép những người không uống trà vẫn được hưởng lợi từ flavonoid trong chế độ ăn uống của họ: "Điều này có nghĩa là flavonoid từ các nguồn khác ngoài trà đen có thể bảo vệ chống lại AAC khi không uống trà."

"Ở các quần thể hoặc nhóm người khác, chẳng hạn như thanh niên hoặc người từ các quốc gia khác, trà đen có thể không phải là nguồn cung cấp flavonoid chính. AAC là yếu tố dự báo chính về các sự kiện bệnh mạch máu và nghiên cứu này cho thấy lượng flavonoid hấp thụ, có thể bảo vệ chống lại AAC, có thể dễ dàng đạt được trong chế độ ăn của hầu hết mọi người."

Theo Times of India