Loại thức uống được yêu thích nhất nhì của người Việt không ngờ lại là "thuốc tiên" chữa bách bệnh, lợi tim bổ não vô cùng

Dinh dưỡng 29/11/2022 12:22

Bạn có phải là người yêu trà không? Nhấm nháp tách trà yêu thích của bạn có thể không chỉ là một trải nghiệm hạnh phúc vì nghiên cứu tuyên bố rằng uống trà đen thường xuyên có thể tăng cường sức khỏe tổng thể. Đây là tất cả những gì bạn cần biết về nó.

Loại thức uống được yêu thích nhất nhì của người Việt không ngờ lại là 'thuốc tiên' chữa bách bệnh, lợi tim bổ não vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một tách trà hàng ngày có thể giúp bạn tận hưởng sức khỏe tốt hơn khi về già, tuy nhiên nếu bạn không phải là người uống trà, bạn có thể thêm những thứ khác vào chế độ ăn uống của mình. Điều quan trọng là flavonoid, là những chất tự nhiên được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống phổ biến như trà đen và xanh, táo, các loại hạt, trái cây họ cam quýt, quả mọng, v.v. Từ lâu, chúng đã được biết đến là loại thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nghiên cứu mới của Đại học Edith Cowan (ECU) cho thấy chúng có thể còn tốt hơn cho chúng ta so với suy nghĩ trước đây.

Nghiên cứu

Tổ chức Tim mạch đã hỗ trợ một nghiên cứu trên 881 phụ nữ lớn tuổi (tuổi trung bình là 80), cho thấy họ ít có khả năng bị vôi hóa động mạch chủ bụng (AAC) tích tụ trên diện rộng nếu họ tiêu thụ nhiều flavonoid trong chế độ ăn uống.

AAC là tình trạng vôi hóa động mạch chủ bụng - động mạch lớn nhất trong cơ thể cung cấp máu chứa oxy từ tim đến các cơ quan vùng bụng và các chi dưới và là yếu tố dự báo nguy cơ tim mạch như đau tim và đột quỵ.

Loại thức uống được yêu thích nhất nhì của người Việt không ngờ lại là 'thuốc tiên' chữa bách bệnh, lợi tim bổ não vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nó cũng đã được coi là một yếu tố dự đoán đáng tin cậy cho chứng mất trí nhớ ở giai đoạn cuối đời. Ben Parmenter, trưởng nhóm nghiên cứu và trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đổi mới Dinh dưỡng và Sức khỏe ECU cho biết mặc dù có nhiều nguồn flavonoid trong chế độ ăn uống, nhưng một số có lượng đặc biệt cao.

Ông nói: "Trong hầu hết các quần thể, một nhóm nhỏ thực phẩm và đồ uống, đặc biệt có hàm lượng flavonoid cao đóng góp phần lớn vào tổng lượng flavonoid trong chế độ ăn uống. Những thành phần bổ ích nhất thường là trà đen hoặc xanh, quả việt quất, dâu tây, cam, rượu vang đỏ, táo, nho khô/nho và sô cô la đen."

Có nhiều loại flavonoid khác nhau, chẳng hạn như flavan-3-ols và flavonol, mà nghiên cứu chỉ ra rằng dường như cũng có mối quan hệ với AAC. Những người tham gia nghiên cứu có lượng flavonoid tổng, flavan-3-ol và flavonol hấp thụ cao hơn có khả năng mắc AAC rộng rãi thấp hơn 36-39%.

Những phát hiện

Trà đen là nguồn cung cấp tổng số flavonoid chính của nhóm nghiên cứu và cũng có liên quan đến tỷ lệ mắc AAC rộng rãi thấp hơn đáng kể. So với những người trả lời không uống trà, những người tham gia uống từ 2 đến 6 tách trà mỗi ngày có ít hơn 16-42% cơ hội mắc AAC.

Loại thức uống được yêu thích nhất nhì của người Việt không ngờ lại là 'thuốc tiên' chữa bách bệnh, lợi tim bổ não vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, một số nguồn flavonoid khác trong chế độ ăn uống như nước ép trái cây, rượu vang đỏ và sô cô la, không cho thấy mối liên hệ có lợi đáng kể với AAC. Mặc dù trà đen là nguồn cung cấp flavonoid chính trong nghiên cứu, có thể là do độ tuổi của những người tham gia, chuyên gia Parmenter cho biết mọi người vẫn có thể hưởng lợi từ flavonoid mà không cần bật ấm đun nước.

Ông nói: "Trong số những phụ nữ không uống trà đen, tổng lượng flavonoid không phải trà cao hơn dường như cũng bảo vệ chống lại sự vôi hóa rộng rãi của các động mạch."

Parmenter cho biết điều này rất quan trọng vì nó cho phép những người không uống trà vẫn được hưởng lợi từ flavonoid trong chế độ ăn uống của họ: "Điều này có nghĩa là flavonoid từ các nguồn khác ngoài trà đen có thể bảo vệ chống lại AAC khi không uống trà."

"Ở các quần thể hoặc nhóm người khác, chẳng hạn như thanh niên hoặc người từ các quốc gia khác, trà đen có thể không phải là nguồn cung cấp flavonoid chính. AAC là yếu tố dự báo chính về các sự kiện bệnh mạch máu và nghiên cứu này cho thấy lượng flavonoid hấp thụ, có thể bảo vệ chống lại AAC, có thể dễ dàng đạt được trong chế độ ăn của hầu hết mọi người."

 

Theo Times of India

Có lẽ bạn không nghĩ đến nhưng những thực phẩm này rất tốt khi được bảo quản trong tủ lạnh

Có lẽ bạn không nghĩ đến nhưng những thực phẩm này rất tốt khi được bảo quản trong tủ lạnh

Khi nói đến việc bảo quản sản phẩm, chúng ta phải cân nhắc rất nhiều khía cạnh để giữ cho thực phẩm tươi, an toàn và ngon lâu nhất có thể. Các điều kiện không phù hợp có thể dẫn đến những hậu quả khó chịu, chẳng hạn như hư hỏng, nấm mốc phát triển và thậm chí là sự phá hoại của côn trùng.

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích của trà đen ai không nên uống trà đen thức uống tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất