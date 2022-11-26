Có lẽ bạn không nghĩ đến nhưng những thực phẩm này rất tốt khi được bảo quản trong tủ lạnh

Dinh dưỡng 26/11/2022 07:37

Khi nói đến việc bảo quản sản phẩm, chúng ta phải cân nhắc rất nhiều khía cạnh để giữ cho thực phẩm tươi, an toàn và ngon lâu nhất có thể. Các điều kiện không phù hợp có thể dẫn đến những hậu quả khó chịu, chẳng hạn như hư hỏng, nấm mốc phát triển và thậm chí là sự phá hoại của côn trùng.

Tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc bảo quản những thứ như sữa trong tủ lạnh, nhưng nhiều sản phẩm khác có thể được hưởng lợi từ việc giữ lạnh, tăng thời hạn sử dụng, cải thiện hương vị, v.v.

Chúng ta luôn muốn thưởng thức những món ăn tươi ngon, đó là lý do tại sao chúng ta nên biết về những loại thực phẩm phổ biến mà bạn nên bắt đầu cất trong tủ lạnh.

Bột mì trắng

Có lẽ bạn không nghĩ đến nhưng những thực phẩm này rất tốt khi được bảo quản trong tủ lạnh - Ảnh 1

Mặt hàng thiết yếu nhà bếp này phải được bảo quản ở nơi tối, mát mẻ, lý tưởng nhất là trong hộp kín. Bằng cách này, sản phẩm được bảo vệ khỏi bọ và tươi lâu hơn. Trên thực tế, bột mì trắng đã mở nắp chỉ để được trong tủ lạnh trong 12 tháng, trong khi ở nhiệt độ phòng, chỉ có thể để được từ 6 đến 8 tháng.

Trái cây và rau khô

Có lẽ bạn không nghĩ đến nhưng những thực phẩm này rất tốt khi được bảo quản trong tủ lạnh - Ảnh 2

Trái cây và rau quả sấy khô thực sự có thể được lưu trữ trong tủ trong một thời gian dài, lên đến 6 tháng. Tuy nhiên, nó chỉ an toàn khi nó chưa được mở. Sau khi điều đó xảy ra, tốt nhất bạn nên giữ những thực phẩm như thế này trong tủ lạnh vì chúng có thể kéo dài thời hạn sử dụng từ 1 tháng đến 6 tháng.

Sản phẩm nướng

Có lẽ bạn không nghĩ đến nhưng những thực phẩm này rất tốt khi được bảo quản trong tủ lạnh - Ảnh 3

Mặc dù không nên bảo quản bánh mì trong tủ lạnh (thậm chí còn hơn thế nữa nếu bánh mì tự làm), các sản phẩm như bánh bao, bánh cuộn, v.v. có thể “sống” trong tủ lạnh lâu hơn một chút so với khi để trong tủ đựng thức ăn (tối đa 3 tuần). Ngoài ra, bảo quản các túi bánh ngô đã mở trong tủ lạnh cho phép chúng tươi ngon đến 3 tháng. Cuối cùng, bột bánh pizza, bánh cuộn đóng hộp và bánh quy hoàn toàn không nên để ở nhiệt độ phòng vì không an toàn.

Táo

Có lẽ bạn không nghĩ đến nhưng những thực phẩm này rất tốt khi được bảo quản trong tủ lạnh - Ảnh 4

Trái cây này sẽ tươi và giòn trong cả tháng khi được bảo quản trong túi chống ẩm trong tủ lạnh. Bạn nên tránh rửa táo trước khi bảo quản vì có thể gây hư hỏng.

Bơ đậu phộng tự nhiên

Có lẽ bạn không nghĩ đến nhưng những thực phẩm này rất tốt khi được bảo quản trong tủ lạnh - Ảnh 5

Chúng ta có thể bảo quản bơ đậu phộng tự nhiên chưa mở ở nhiệt độ phòng (mặc dù bơ sẽ tươi lâu hơn khi để trong tủ lạnh). Nhưng một khi đã mở ra, các chuyên gia nhấn mạnh rằng bạn chỉ nên bảo quản nó trong tủ lạnh.

Trái cây có múi

Có lẽ bạn không nghĩ đến nhưng những thực phẩm này rất tốt khi được bảo quản trong tủ lạnh - Ảnh 6

Chúng ta có thể bảo quản cam, quýt, bưởi và các loại trái cây có múi khác trong khoảng 2-3 tuần trong tủ lạnh và chỉ khoảng 10 ngày ở nhiệt độ phòng. Không cần cho trái cây vào hộp hoặc túi nhựa - sẽ tốt hơn nếu không khí lưu thông.

Theo Brightside

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