Những thức uống hoàn hảo cấp nước tuyệt vời cho làn da và cơ thể bất chấp nắng nóng hay đông lạnh

Dinh dưỡng 23/11/2022 08:11

Những phàn nàn phổ biến trong mùa đông là da khô và xỉn màu, và thêm vào đó, chúng ta quên mất tầm quan trọng của việc dưỡng ẩm trong mùa đông. Do nhiệt độ thấp, chúng ta quên uống nước vì phản ứng khát của chúng ta giảm đi và do đó cảm thấy mất nước.

Những thức uống hoàn hảo cấp nước tuyệt vời cho làn da và cơ thể bất chấp nắng nóng hay đông lạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mất nước có thể làm giảm quá trình trao đổi chất, cảm thấy uể oải, nhức đầu, mệt mỏi và đại tiện không đều. Đây là 5 loại đồ uống hoàn hảo trong mùa đông cho làn da sáng mịn.

Bạn có biết thiếu nước trong cơ thể cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của bạn không? Vì vậy, đây là một số đồ uống giúp giữ nước trong mùa đông:

Súp

Súp rau ấm là thức ăn thoải mái trong mùa đông. Chúng không chỉ cung cấp hydrat hóa mà còn làm dịu đường ruột. Ăn một bát súp rau nấu tại nhà trước bữa ăn sẽ rất tốt cho làn da và dạ dày của bạn.

Nước ép xanh

Chúng ta đã đọc rất nhiều về nước ép xanh và với rất nhiều công thức có sẵn trên mạng, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng làm và đưa nó vào thói quen của mình. Nó giúp chúng ta đáp ứng nhu cầu chất lỏng hàng ngày và cũng chứa nhiều chất xơ vì chế độ ăn uống thiếu chất xơ.

Những thức uống hoàn hảo cấp nước tuyệt vời cho làn da và cơ thể bất chấp nắng nóng hay đông lạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp tốt giữa rau, trái cây và thảo mộc giúp chúng ta đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày về một số vitamin và khoáng chất. Khi sức khỏe làn da của chúng ta gặp vấn đề, tất cả chúng ta đều đặt câu hỏi về quá trình hydrat hóa của mình phải không? Nước ép xanh cung cấp cho bạn quá trình hydrat hóa cùng với các chất dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe làn da của bạn.

Nước chanh

Những thức uống hoàn hảo cấp nước tuyệt vời cho làn da và cơ thể bất chấp nắng nóng hay đông lạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh là đồ uống nhanh nhất được chuẩn bị tại nhà. Thêm một ly nước chanh để hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe của da vì nó là nguồn cung cấp vitamin C và là một cách để giữ nước.

Trà thảo dược

Trà ấm mang lại niềm vui và làm cho chúng ta cảm thấy sảng khoái. Các loại trà khác nhau mang lại những lợi ích khác nhau như bạn có thể thưởng thức trà xanh vào ban ngày hoặc trà hoa cúc dịu nhẹ vào ban đêm. Ngoài lối sống lành mạnh, các loại trà thảo dược khác nhau giúp chúng ta kiểm soát các tình trạng khác nhau.

  • Trà bạc hà: giúp kiểm soát táo bón và đau đầu
  • Hoa dâm bụt: Cải thiện sức khỏe gan và giảm huyết áp
  • Gừng: Giúp kiểm soát chứng khó tiêu và đau khớp

Hãy nhớ đừng uống quá nhiều trà và giới hạn tối đa 2 cốc 1 ngày thôi bạn nhé.

Sữa nghệ

Những thức uống hoàn hảo cấp nước tuyệt vời cho làn da và cơ thể bất chấp nắng nóng hay đông lạnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Còn được gọi là 'sữa vàng' phổ biến ở hầu hết các hộ gia đình. Sữa là nguồn cung cấp protein và canxi dồi dào nên ngoài việc hydrat hóa sữa cung cấp cho chúng ta rất nhiều lợi ích sức khỏe. Bạn có biết uống sữa ấm trước khi đi ngủ giúp dễ ngủ không? Rất nhiều người thêm một nhúm nghệ để có khả năng miễn dịch tốt hơn vì nghệ hoạt động như chất chống vi khuẩn và chống viêm.

Hãy nhớ rằng tất cả các loại đồ uống trên sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu bù nước nhưng không bao giờ có thể thay thế được nước lọc. Một mẹo nhỏ là đặt lời nhắc uống nước. Uống từng ngụm nước trong suốt cả ngày thay vì nốc từng ngụm lớn. Bạn cũng có thể giảm lượng caffeine vào mùa đông vì nó có xu hướng làm bạn mất nước nhiều hơn.

Theo Times of India

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