Thêm 5 loại thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày, răng trắng bật tông, nụ cười tự tin hơn hẳn

Một hàm răng trắng sáng giúp bạn tự tin nở nụ cười. Tuy nhiên, bạn không cần phải đến nha khoa đắt tiền nếu bạn biết cách bổ sung thực phẩm từ bên trong để răng sở hữu vẻ khỏe khoắn vượt trội.

Ảnh minh họa: Internet Khi bạn nói, cười, hàm răng của bạn luôn ở trong tâm điểm chú ý của người khác. Nó có thể cung cấp một cái nhìn sâu sắc về vệ sinh cá nhân của bạn và có thể có tác động lớn đến những người khác hình thành quan điểm về bạn. Trong tình huống như vậy, răng vàng và hôi miệng có thể rất xấu hổ. Hầu hết chúng ta đánh răng và dùng chỉ nha khoa hai lần mỗi ngày, nhưng nó không đủ để duy trì sức khỏe răng miệng tốt. Có một số thực phẩm bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình để có hàm răng sáng bóng và nướu chắc khỏe hơn.

1. Dứa và cam Ảnh minh họa: Internet Ăn trái cây có múi như cam và dứa cũng rất tốt cho sức khỏe răng miệng của bạn. Những loại trái cây chua này có đặc tính làm sạch và có thể rửa sạch mảng bám khỏi miệng một cách tự nhiên.

2. Quả táo Ảnh minh họa: Internet Táo làm sạch miệng của bạn và cuốn trôi các mảnh thức ăn mắc kẹt giữa các kẽ răng của bạn. Nó cũng giúp tăng cường sức khỏe cho nướu răng của bạn. 3. Baking soda Bột baking soda thường thấy trong mỗi gia đình cũng có thể giúp răng bạn sáng bóng. Hãy tạo thói quen đánh răng với baking soda mỗi ngày vào buổi sáng. Baking soda là một chất tẩy trắng và giúp loại bỏ các mảng bám và vết bẩn trên bề mặt răng. 4. Bông cải xanh Chứa nhiều chất xơ và chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, bông cải xanh giúp giảm viêm. Ăn bông cải xanh có thể đánh bóng răng và ngăn ngừa sự nảy mầm của vi khuẩn trong miệng. 5. Dâu tây Ảnh minh họa: Internet Trái cây màu đỏ này có thể làm ố áo của bạn, nhưng lại rất tốt để làm trắng răng. Dâu tây có chứa một loại enzyme gọi là axit malic, có thể làm cho răng của bạn trắng và bóng. Theo Times of India

Bảo dưỡng "bộ lọc độc tố" cơ thể với top 5 thực phẩm đại bổ cho phổi, ngăn ngừa ung thư Khi bạn nghĩ về việc chăm sóc lá phổi của mình, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Không hút thuốc đứng đầu danh sách. Nhưng có những yếu tố lối sống khác, bao gồm cả chế độ ăn uống của bạn, có thể ngăn chặn hoặc làm chậm sự tiến triển của các bệnh về phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), ung thư phổi và tăng huyết áp phổi.

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