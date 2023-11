Những thực phẩm siêu lợi trứ danh "vàng mười" cho người huyết áp thấp

Huyết áp thấp có hại cho sức khỏe, nó có thể dẫn đến tổn thương não, thận và tim tạm thời hoặc vĩnh viễn. Các biện pháp khắc phục tại nhà này có thể dễ dàng giúp bạn chống lại chứng hạ huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

1. Muối

Ảnh minh họa: Internet

Muối thông thường có chứa natri, giúp tăng huyết áp. Trong khi muối rất tốt để giảm hạ huyết áp, cũng cần lưu ý rằng tiêu thụ natri với lượng cao sẽ dẫn đến loét dạ dày, sỏi thận và sưng phù cơ thể.

2. Chanh

Nếu bạn bị tụt huyết áp do mất nước thì nước chanh là giải pháp tốt nhất dành cho bạn. Chất chống oxy hóa và vitamin C có trong chanh giúp cải thiện lưu thông máu và do đó bình thường hóa huyết áp.

3. Nho khô

Ảnh minh họa: Internet

Món ăn nhẹ tự nhiên này hỗ trợ hoạt động của tuyến adrenaline, giúp điều hòa HA vì nó chứa vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ. Bạn hãy cân nhắc ngâm nho khô và ăn khi bụng đói để có kết quả tốt nhất.

4. Sữa và hạnh nhân

Bột hạnh nhân ngâm và sữa khi được tiêu thụ vào mỗi buổi sáng sẽ chống lại huyết áp thấp. Sữa và hạnh nhân hoạt động trên tuyến adrenaline.

5. Cây húng quế

Húng quế chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin C, axit pantothenic, kali và magiê có hiệu quả trong việc chống hạ huyết áp.

6. Gừng

Ảnh minh họa: Internet

Gừng được sử dụng rộng rãi để điều trị huyết áp cao và thấp. Nó có nhiều hợp chất có lợi bao gồm một số chất chống oxy hóa mạnh và hóa chất thực vật như shogaol và gingerol giúp ngăn ngừa sự dao động của huyết áp.

Theo Femina

5 loại thực phẩm "triệt tiêu" mỡ thừa cấp tốc mà bạn không nên bỏ qua khi muốn giảm cân Nếu bạn thực sự muốn giảm cân, bạn cần phải nhất quán với chế độ ăn uống và tập luyện của mình. Ăn uống đúng cách và đúng tỷ lệ là chìa khóa để giảm cân lành mạnh. Bạn có thể đã nghe nói về táo hoặc bưởi để giảm cân nhưng chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ một số siêu thực phẩm ít được biết đến là những bổ sung hoàn hảo cho chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-thuc-pham-sieu-loi-tru-danh-vang-muoi-cho-nguoi-huyet-ap-thap-517642.html