Đu đủ có thể không phải là mặt hàng đầu tiên bạn thêm vào giỏ hàng tạp hóa của mình khi duyệt mua sản phẩm. Nhưng loại trái cây hình bầu dục, có hương vị này là thứ nhất định phải thử nếu bạn đang tìm kiếm một món ngọt mới tự nhiên và bổ dưỡng.

Giống như nhiều loại trái cây nhiệt đới, đu đủ có thành phần dinh dưỡng tuyệt vời. Đu đủ có nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ miễn dịch, như vitamin A và C, với một quả đu đủ vừa cung cấp nhiều hơn lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày và gần một phần ba lượng vitamin A được khuyến nghị hàng ngày. Đu đủ cũng cung cấp rất nhiều chất chống oxy hóa có thể giúp kiểm soát stress oxy hóa trong cơ thể và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn

Đu đủ rất giàu vitamin C, một chất dinh dưỡng hòa tan trong nước với vô số lợi ích cho sức khỏe. Vitamin C (axit ascorbic) là một chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, chống lại bệnh tật và nhiễm trùng, đồng thời hỗ trợ chữa lành vết thương. Ngoài ra, vitamin C khuyến khích sản xuất collagen để giữ cho móng tay, da, tóc và khớp của bạn khỏe mạnh.

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Một khẩu phần đu đủ cung cấp hơn một nửa lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày, là 75 miligam mỗi ngày đối với phụ nữ và 90 miligam mỗi ngày đối với nam giới.

Có thể giảm nguy cơ ung thư

Một bài đánh giá tài liệu năm 2021 được xuất bản trong tờ Chất chống oxy hóa đã kết luận rằng chế độ ăn giàu vitamin C từ trái cây và rau quả có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị ung thư. Vì đu đủ có nhiều vitamin C nên nó có đặc tính chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương gốc tự do và stress oxy hóa đối với các tế bào của cơ thể, có thể hình thành các hợp chất gây ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cùi đu đủ có màu cam rực rỡ từ một loại dinh dưỡng thực vật có tên là lycopene, có đặc tính chống ung thư, theo một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Molecules.

Cải thiện tiêu hóa của bạn

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Giữ nước và nhận đủ chất xơ là hai tiêu chí cần thiết để tiêu hóa tối ưu. Vì đu đủ có tới 88% là nước nên ăn đu đủ là một cách tuyệt vời để tăng cường tiêu hóa, giảm táo bón và giảm đầy hơi. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ của đu đủ thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, một thành phần quan trọng để tiêu hóa khỏe mạnh và giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Có thể làm giảm viêm

Đu đủ có chứa một loại enzyme gọi là papain có tác dụng ức chế quá trình sản xuất cytokine của cơ thể bạn, một nhóm protein được giải phóng trong quá trình viêm. Viêm mãn tính tàn phá sức khỏe của bạn bằng cách tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Sinh học vào năm 2021, chất chiết xuất từ ​​đu đủ Carica mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, bao gồm khả năng chống viêm, lão hóa, ung thư và

Đu đủ là một loại trái cây nhiệt đới hấp dẫn mà bạn nên cho vào giỏ hàng của mình bất cứ khi nào có thể. Nó không chỉ mang lại hương vị ngon ngọt bùng nổ bằng cách đóng gói một lượng dinh dưỡng có thể làm giảm viêm, tăng cường tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính, bao gồm cả ung thư.

Theo Eating well