6 loại thực phẩm bổ dáng đẹp da, càng ăn càng trẻ, chị em sau tuổi 25 chăm ăn da đẹp bất ngờ

Để có làn da đẹp không tì vết, hãy ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng đồng thời hạn chế ăn các thực phẩm có hại như thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ và chiên rán. Hãy cùng điểm qua những loại thực phẩm giúp làn da của bạn đẹp hơn bao giờ hết.

Sử dụng đúng loại sản phẩm có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề cấp độ bề mặt và loại bỏ các vấn đề nhỏ về da, nhưng để có làn da sáng từ bên trong và thực sự khỏe mạnh, điều quan trọng là bạn phải tập trung vào loại dinh dưỡng mà bạn cung cấp cho cơ thể. Chưa kể, ăn một chế độ ăn uống cân bằng không chỉ là cách tốt nhất để có được làn da sáng mà còn giúp duy trì sự trao đổi chất lành mạnh và giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng suốt cả ngày.

Các loại cá béo, chẳng hạn như cá hồi, cá thu và cá trích có nhiều axit béo omega-3, giúp tăng cường sức khỏe của da. Chúng có hàm lượng axit béo omega-3 cao rất cần thiết cho sức khỏe của da. Axit béo omega-3 rất cần thiết để duy trì làn da săn chắc, đàn hồi và ẩm mượt.

Da khô có thể do thiếu axit béo omega-3. Các khoáng chất trong những loại cá béo này chứa nhiều protein và kẽm, giúp trẻ hóa làn da của bạn và tăng cường hình thành các tế bào da mới. Cá chứa chất béo omega-3, giúp giảm viêm và có thể gây mẩn đỏ và nổi mụn. Chúng thậm chí có thể làm giảm độ nhạy cảm của da bạn đối với bức xạ tia cực tím có hại của mặt trời.

Bơ

Quả bơ có nhiều chất béo tốt. Những chất béo này hỗ trợ nhiều quá trình trong cơ thể, bao gồm cả việc duy trì làn da sáng. Điều quan trọng là phải tiêu thụ một số chất béo này để duy trì độ đàn hồi và ngậm nước của da. Bơ cũng chứa nhiều vitamin E, một chất chống oxy hóa thiết yếu giúp bảo vệ làn da của bạn chống lại stress oxy hóa.

Chúng cũng có vitamin C mà cơ thể bạn cần để thúc đẩy làn da khỏe mạnh và chống lại việc sản xuất các gốc tự do. Bơ cũng chứa nhiều biotin, một loại vitamin B giúp tăng cường sức khỏe cho da, tóc và móng tay của bạn.

Cà rốt

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Cà rốt chứa nhiều vitamin A, giúp bảo vệ da khỏi bị cháy nắng, tổn thương tế bào và nếp nhăn. Vitamin A cũng mang lại vẻ rạng rỡ khỏe mạnh, dễ chịu cho làn da của bạn. Vitamin A có thể thu được thông qua ăn uống tiền vitamin A dưới dạng trái cây, rau và các sản phẩm hữu cơ khác. Để bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, cơ thể bạn biến beta-carotene thành vitamin A.

Quả óc chó

Quả óc chó cung cấp một số đặc tính khiến chúng trở thành thực phẩm lý tưởng để có được làn da sáng mịn. Chúng chứa nhiều omega-3, là loại chất béo mà cơ thể bạn không thể tự sản xuất, do đó bạn cần tiêu thụ thực phẩm có chứa chúng.

Thật thú vị, quả óc chó có hàm lượng axit béo omega-3 và omega-6 cao hơn hầu hết các loại hạt khác. Quả óc chó cũng chứa kẽm giúp chức năng của bạn như một rào cản và bảo vệ bản thân khỏi các chất ô nhiễm.

Hạt hướng dương

Các loại hạt và quả hạch đều là những thực phẩm bổ dưỡng giúp cải thiện vẻ ngoài của làn da. Hạt hướng dương là một lựa chọn tuyệt vời vì chúng chứa nhiều vitamin E, selen và kẽm. Dầu hạt hướng dương có chứa axit linoleic và các axit béo quan trọng mà cơ thể bạn cần để duy trì làn da khỏe mạnh.

Đậu nành

Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành bao gồm isoflavone, một loại phân tử thực vật có thể ức chế estrogen trong cơ thể. Isoflavone có khả năng giúp ích cho nhiều vùng khác nhau trên cơ thể bạn, đặc biệt là làn da của bạn. Những chất isoflavone này không chỉ hỗ trợ bảo vệ các tế bào của cơ thể bạn khỏi bị tổn hại mà còn giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi bức xạ tia cực tím, có thể làm giảm nguy cơ phát triển một số loại ung thư da.

Theo Femina