Loại thực phẩm là "vua đồ uống" được yêu thích hàng đầu của người Việt không ngờ lại mang cả công dụng chăm da lợi hại, tăng cường sức khỏe dẻo dai

Đây là những điều thú vị mà bạn có thể làm với cà phê ngoài việc uống nó.

Ai có thể cưỡng lại mùi huyền diệu của cà phê tươi ? Bạn có muốn ghé vào mỗi khi đi ngang qua một quán cà phê và hít hà mùi thơm tuyệt vời của cà phê mới pha không ?

Vậy tại sao không thử dùng cà phê như một chất khử mùi tay? Dùng bã cà phê để khử mùi hành tỏi trên tay rất hiệu quả, hãy chà kỹ và rửa sạch với nước. Xong! Tay của bạn có mùi như cà phê.

2. Mặt nạ chăm da

Ngoài mùi tuyệt vời và hương vị tinh tế, cà phê còn có một số lợi ích cho da.

Bã cà phê loại bỏ các tế bào da chết và mang lại tác dụng chống nếp nhăn nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa của chúng. Điều này làm cho bã cà phê trở thành một trong những sản phẩm tốt nhất cho làn da của bạn. Bạn có thể sử dụng cà phê xay ngay trên mặt hoặc thử nó trong các loại mặt nạ khác nhau.

Cho 1 thìa baking soda vào cà phê xay (đủ đắp mặt).

Trộn kỹ các thành phần.

Thoa lên mặt.

Để trong 20 phút và rửa bằng nước ấm. Thoa kem dưỡng ẩm sau khi tẩy tế bào chết này. Bạn sẽ nhận thấy kết quả ngay lập tức!

Loại mặt nạ này còn mang đến cho bạn ưu điểm của baking soda là làm sạch da nhờn hiệu quả.

3. Khử mùi tủ lạnh

Điều này đã xảy ra với tất cả chúng ta ít nhất một lần: bạn mở tủ lạnh và ngửi thấy mùi là biết có thứ gì đó đã hỏng trong đó. Mùi mạnh từ cá hoặc thức ăn cay rất khó chịu.

Vì vậy, làm thế nào để bạn giải quyết vấn đề? Cà phê có hiệu quả khử mùi khó chịu trong tủ lạnh giống như nó khử mùi hôi trên tay bạn.

Đặt một tách cà phê còn sót lại trong tủ lạnh. Cà phê sẽ hấp thụ mùi mạnh và vấn đề của bạn đã được giải quyết.

4. Thuốc chống cellulite (da sần vỏ cam)

Phần lớn các loại kem chống cellulite không kê đơn đều có một thành phần chung là caffein. Vấn đề là tất cả chúng đều khá đắt, vì vậy nếu bạn có cà phê ở nhà, tại sao không tận dụng nó?

Bạn có thể tự điều trị bằng cách trộn cà phê còn sót lại với một ít dầu dừa. Thoa lên vùng bị ảnh hưởng và mát xa theo chuyển động tròn trong vài phút. Rửa sạch với nước.

5. Diệt bọ chét

Hóa ra chú chó của bạn cũng có thể được hưởng lợi từ bã cà phê. Sao có thể như thế được?

Do có mùi nồng nặc, cà phê có thể được sử dụng như một phương pháp điều trị tự chế để đuổi bọ chét và giữ những ký sinh trùng hút máu khó chịu này tránh xa thú cưng của bạn.

Sau khi bạn tắm cho chó, hãy chà xát nó bằng cà phê đã pha còn sót lại. Điều này cũng mang lại lợi ích bổ sung là ngăn chú chó có mùi hôi. Thay vào đó, bây giờ bạn sẽ có một chú chó có mùi cà phê thoang thoảng.

6. Dưỡng tóc

Cà phê có một số công dụng làm đẹp. Bạn có thể thử nó trên da của bạn và nó cũng hoạt động tuyệt vời trên tóc.

Nó không chỉ làm cho tóc bóng mượt mà còn là một phương thuốc tuyệt vời để đối phó với chứng rụng tóc vì nó kích thích sự phát triển của tóc và làm cho tóc mềm mại và được nuôi dưỡng.

Để sử dụng cà phê như một sản phẩm chăm sóc tóc, hãy làm như sau:

Pha một ít cà phê, lượng cà phê phải đủ để phủ hết tóc của bạn.

Để nguội rồi thoa lên tóc. Massage da đầu theo chuyển động tròn.

Để khoảng 20 phút rồi rửa sạch với nước.

Bạn có thể sử dụng phương pháp tự làm này mỗi tuần một lần.

Theo Brightside