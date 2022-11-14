6 loại thực phẩm siêu tốt cho não, đẩy lùi chứng sa sút trí tuệ, càng ăn càng trẻ, minh mẫn cả đời

Dinh dưỡng 14/11/2022 18:00

Bộ não là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể nhưng cuối cùng chúng ta vẫn ít khi quan tâm đến nó. Chăm sóc sức khỏe tinh thần và não bộ cũng quan trọng như chăm sóc sức khỏe thể chất của chúng ta. Thời điểm não của chúng ta ngừng hoạt động bình thường, cơ thể cũng không hoạt động được. Rốt cuộc, cơ quan đó là cơ quan kiểm soát việc đưa ra tín hiệu cho phần còn lại của cơ thể, do đó cung cấp cho não thực phẩm giàu dinh dưỡng giúp cải thiện chức năng của nó là điều cần thiết cơ bản.

6 loại thực phẩm siêu tốt cho não, đẩy lùi chứng sa sút trí tuệ, càng ăn càng trẻ, minh mẫn cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số thực phẩm có thể cung cấp cho não của bạn sự tăng cường cần thiết.

Sô cô la đen

6 loại thực phẩm siêu tốt cho não, đẩy lùi chứng sa sút trí tuệ, càng ăn càng trẻ, minh mẫn cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chứa nhiều flavonoid là một hợp chất tăng cường trí não, sô cô la đen là chìa khóa cho một bộ não hạnh phúc và khỏe mạnh. Sôcôla đen rất tốt cho việc tăng cường trí nhớ và tâm trạng của chúng ta, vì flavonoid được biết đến là chất chăm sóc não bộ tốt nhất và do đó, đừng quên đãi não bằng một ít sô cô la đen nhé.

Cà phê

Uống một vài ngụm cà phê giúp giải tỏa tâm trí của chúng ta. Nó là liều thuốc bổ mà não của chúng ta cần trong một ngày căng thẳng và mệt mỏi. Caffeine và chất chống oxy hóa có trong cà phê giúp ích cho sức khỏe của não bộ. Caffeine làm cho não tỉnh táo và cũng tạo ra các hormone cảm thấy tốt như dopamine, giúp cải thiện tâm trạng. 

Trứng

6 loại thực phẩm siêu tốt cho não, đẩy lùi chứng sa sút trí tuệ, càng ăn càng trẻ, minh mẫn cả đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi choline có trong lòng đỏ trứng giúp điều chỉnh tâm trạng, thì Vitamin lại thúc đẩy hoạt động bình thường của não. Choline cũng giúp duy trì liên lạc giữa các tế bào não. 

Trà xanh

6 loại thực phẩm siêu tốt cho não, đẩy lùi chứng sa sút trí tuệ, càng ăn càng trẻ, minh mẫn cả đời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh là một nguồn giàu caffein khác giúp tăng cường sức khỏe não bộ. Uống trà xanh hàng ngày có thể giúp não bộ tập trung và tăng sự tỉnh táo. Nó giúp làm dịu sự lo lắng của chúng ta và thư giãn não bộ.

Cá béo là một nguồn cung cấp axit béo giàu Omega, giúp cải thiện cấu trúc của tế bào thần kinh. Ăn thực phẩm giàu omega có thể giúp tăng cường khả năng tư duy của bạn. Các axit béo này cũng là giúp làm tăng lưu lượng máu trong não.

Quả óc chó

6 loại thực phẩm siêu tốt cho não, đẩy lùi chứng sa sút trí tuệ, càng ăn càng trẻ, minh mẫn cả đời - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết tất cả các loại hạt đều là nguồn cung cấp dồi dào chất béo lành mạnh có lợi cho sức khỏe của não bộ. Ăn một nắm quả óc chó hàng ngày có thể tăng cường trí nhớ của bạn. Theo nghiên cứu, quả óc chó cũng giúp chống lại chứng trầm cảm và do đó rất thân thiện với não bộ. Quả óc chó còn được biết đến với công dụng ngăn ngừa sự lão hóa của các tế bào não. 

Theo Times of India

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