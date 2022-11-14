May mắn thay, huyết áp cao hoặc tăng huyết áp có thể ngăn ngừa được bằng cách thay đổi lối sống và chế độ ăn uống. Trong khi một số yếu tố phổ biến gây ra huyết áp cao như béo phì, uống rượu, hút thuốc, tiền sử gia đình hoặc lối sống ít vận động, một số yếu tố không phổ biến và ít được biết đến và được xác định là thủ phạm đáng ngạc nhiên:

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy vitamin D có liên quan gián tiếp đến sức khỏe tim mạch. Duy trì mức vitamin tốt giúp tăng cường xương và cơ bắp, giảm căng thẳng, hỗ trợ quản lý cân nặng lành mạnh và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các yếu tố khác dẫn đến huyết áp cao.

Sự thật đã được biết đến từ lâu rằng sự thiếu hụt vitamin D khiến xương yếu hơn và rụng tóc. Nhưng khi nói đến sức khỏe tim mạch, vai trò quan trọng của vitamin D là không phổ biến. Sự thiếu hụt có thể làm rối loạn cân bằng nội môi canxi trong cơ thể, có liên quan đến tình trạng kháng insulin và viêm hệ thống.

Ngưng thở khi ngủ

Tiến sĩ Nadeem Ahmed, Bác sĩ đa khoa, Meddo Health cho biết, "Bạn cần ngủ tối thiểu 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm có thể làm tăng các yếu tố như căng thẳng, thay đổi tâm trạng và mất cân bằng nội tiết tố, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, giấc ngủ còn ảnh hưởng đến huyết áp của cơ thể. Thiếu ngủ làm cho mức huyết áp tăng lên do ảnh hưởng đến sức khỏe trao đổi chất và gia tăng căng thẳng trong cơ thể, trực tiếp làm trầm trọng thêm sức khỏe tim mạch. "

Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn

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"Mọi người phụ thuộc quá nhiều vào thực phẩm đóng gói và chế biến trong thế giới bận rộn ngày nay. Các loại thực phẩm như thức ăn nhanh, khoai tây chiên, bánh quy, súp đóng hộp và nước sốt chứa quá nhiều natri, tác động trực tiếp đến huyết áp. Lượng muối trong máu nhiều hơn sẽ kéo theo nước từ các mô xung quanh của mạch máu, làm tăng thể tích máu, gây ra huyết áp cao. Hơn nữa, thực phẩm chế biến sẵn dẫn đến tăng cân, khiến tim khó bơm máu. Giới hạn tiêu thụ natri được khuyến nghị là 2300 mg mỗi ngày", Tiến sĩ Nadeem Ahmed, Bác sĩ Tổng quát, Meddo Health đã chia sẻ.

Cô lập xã hội

Đó là tâm lý của con người để giữ cho mình bận rộn với công việc và phương tiện truyền thông xã hội. Một người có thể không nhất thiết phải cảm thấy căng thẳng khi trải qua sự cô đơn hoặc cô lập trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cách ly kéo dài có thể kích hoạt việc giải phóng các hormone căng thẳng quá mức, dẫn đến trầm cảm.

Điều này làm tăng huyết áp và thậm chí có thể phấn khích vượt quá giới hạn bình thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự cô đơn mãn tính có liên quan đến chứng trầm cảm và tương quan trực tiếp với chứng trầm cảm, tăng cân và tăng huyết áp.

Thuốc thông thường

Ngay cả trong những cơn đau đầu hay đau khớp bình thường, chúng ta cũng dùng thuốc. Điều bắt buộc là phải lưu tâm trong khi hướng đến tủ thuốc. Một số loại thuốc chống viêm không steroid có thể làm tăng huyết áp. Sử dụng các loại thuốc chống viêm này là một biện pháp giảm đáng kể trong việc chữa khỏi bệnh trong thời gian ngắn. Nếu việc sử dụng chúng kéo dài trong thời gian dài, nó có thể thu hẹp các mạch máu khiến tim khó bơm máu. Điều này gây ra nhiều áp lực hơn cho tim, làm tăng mức huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Không có các triệu chứng của bệnh cao huyết áp không phải là bệnh thuyên giảm. Không nên bỏ qua những nguyên nhân lớn nhất gây ra bệnh cao huyết áp. Áp dụng một lối sống lành mạnh và năng động với chế độ ăn uống không chế biến và không khí trong lành có thể giúp cơ thể tiết ra hormone hạnh phúc, kiểm soát cân nặng và ít phụ thuộc vào thuốc hơn. Tốt hơn hết là bạn nên đi khám thường xuyên với bác sĩ nếu được chẩn đoán là bị tăng huyết áp hoặc huyết áp cao để giảm bớt sự thay đổi trong cuộc sống.

Theo Times of India