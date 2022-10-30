Đang giảm cân không nên uống sữa, đây có phải bước đi đúng đắn?

Sức khỏe 30/10/2022 18:41

Trong hành trình giảm cân của mình, mọi người thường tránh một số món ăn có thể dẫn đến tăng ký. Một trong những mặt hàng như vậy là sữa. Nhưng liệu sản phẩm từ sữa có thực sự dẫn đến tăng cân?

Sữa tốt cho sức khỏe, không có bất kỳ nghi ngờ nào về lợi ích của nó. Nhưng nó cũng chứa chất béo, một chất dinh dưỡng đa lượng có liên quan đến tăng cân. Vì vậy, bạn thực sự nên tránh nó khi cố gắng giảm ký không? Sữa có thể dẫn đến tăng cân không? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Đang giảm cân không nên uống sữa, đây có phải bước đi đúng đắn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sữa không thể dẫn đến tăng cân. Trên thực tế, nó có thể giúp bạn giảm một phần cân nặng. Sữa tốt cho sức khỏe và là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, một chất dinh dưỡng cần thiết để xây dựng cơ bắp và phát triển cơ bắp. Nó cũng chứa một lượng lớn các chất dinh dưỡng như kẽm, magiê, canxi, vitamin B12 và vitamin D. Những chất dinh dưỡng này có thể giúp xương của bạn chắc khỏe, tăng cường miễn dịch và tăng cường trao đổi chất.

250 ml sữa chứa 8 g protein và 125 mg canxi. Vì vậy, không có hại gì khi tiêu thụ sữa với số lượng hạn chế hàng ngày, ngay cả khi bạn đang ăn kiêng. Mặc dù đang thực hiện chế độ ăn kiêng giảm cân, người ta không cần phải cắt giảm sữa hoặc các sản phẩm làm từ sữa khỏi chế độ ăn.

Nó là một phần thiết yếu của một chế độ ăn uống cân bằng, và 1 cốc sữa sẽ giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng. Chỉ tránh sữa nếu bạn không dung nạp lactose, những người như vậy có thể lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc thực vật như đậu nành và sữa hạt.

Nhưng, người muốn giảm cân nên uống bao nhiêu sữa?

Đang giảm cân không nên uống sữa, đây có phải bước đi đúng đắn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho dù bạn quyết định uống loại sữa nào đi chăng nữa thì bạn cũng phải làm cẩn thận và điều độ. Nếu bạn chọn sữa bò, hãy chắc chắn rằng nó không béo. Sữa không béo có 83 calo mỗi cốc, so với 150 calo trong một cốc sữa nguyên chất. Nếu bạn muốn tiêu thụ một chất thay thế sữa, chẳng hạn như sữa đậu nành, thì nó phải không đường. Do hàm lượng protein tăng lên, nó cũng có thể giúp giảm cân. Chuyển sang một nguồn hữu cơ và xác thực mà bạn có thể biết là một bước đi khôn ngoan. Bất cứ ai có thể bị dị ứng với sữa bò nên cân nhắc chuyển sang sữa trâu.

Thời điểm tốt nhất để uống sữa

Nên uống sữa đầu tiên vào buổi sáng nhưng không nên uống khi bụng đói. Như vậy, sữa là thực phẩm tuyệt vời cho bữa sáng vì nó cung cấp cho bạn các chất dinh dưỡng cần thiết vào đầu ngày mới.

Đang giảm cân không nên uống sữa, đây có phải bước đi đúng đắn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa ấm có lợi cho tiêu hóa vào buổi chiều hoặc sau bữa ăn, nhưng cần có khoảng cách ít nhất một giờ với bữa ăn. Nó không nên được tiêu thụ trong bữa ăn vì nó khó tiêu hóa hơn. Sữa nên được uống bởi vì nó giàu chất dinh dưỡng. Nếu bạn có vấn đề về dạ dày hoặc tiêu hóa kém, bạn nên hạn chế uống sữa.

Theo India Express

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