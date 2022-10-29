Bật mí công thức giảm cân bằng lòng trắng trứng tốt nhất mà bạn nên thử

Một trong những loại thực phẩm tốt nhất mà bạn có thể ăn để no cho dù đó là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối là lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng có nhiều protein và ít calo. Một lòng trắng trứng có khoảng 15 calo và không chứa chất béo hoặc carbs. Vì vậy, hãy lấy trứng ra khỏi tủ lạnh và đánh bông để có những bữa ăn ngon miệng và đầy đủ chất nhé.

Đập 2 quả trứng và tách lòng đỏ ra khỏi lòng trắng. Bây giờ, đun nóng một thìa dầu trong chảo lớn và nông. Thêm 1/2 củ hành tím băm nhỏ, 3 cây nấm vừa, cắt nhỏ và 1/4 ớt sừng cắt nhỏ. Xào một lúc. Lấy lòng trắng trứng gà cho vào bát, thêm muối theo khẩu vị và đánh bông. Cho hỗn hợp này vào chảo và dàn đều. Rắc một chút bột tiêu. Rưới một ít dầu lên các mặt và lật trứng tráng.

2. Lòng trắng đánh bông

Lấy 4 lòng trắng trứng đánh bông nhẹ. Thêm 1/4 cốc sữa, muối và hạt tiêu tùy theo khẩu vị, rồi đánh đều một lần nữa. Bây giờ, đun nóng một ít dầu ô liu trong chảo chống dính lớn. Khi đã nóng, đổ hỗn hợp trứng vào.

Khi trứng bắt đầu đông kết, dùng thìa nhẹ nhàng kéo trứng từ ngoài vào trong chảo. Tiếp tục kéo, nâng và gấp trứng cho đến khi trứng chín. Không nên để lại trứng sống, lỏng.

3. Lòng trắng trứng luộc

Luộc 3 quả trứng và để nguội. Sau khi nguội, loại bỏ vỏ. Cắt đôi quả trứng luộc theo chiều dọc và lấy lòng đỏ. Bây giờ, trong một cái bát, trộn 1 thìa cà chua tương cà, 1 thìa cà chua tương ớt, 3 thìa cà phê nước me, 1 thìa cà phê nước cốt chanh, 1 thìa cà phê thì là rang, 1 quả ớt xanh thái nhỏ và muối tùy theo khẩu vị.

Bây giờ lấy một cái đĩa và phết tương ớt thơm này lên trên trứng luộc. Bạn cũng có thể rắc một ít hành tây cắt nhỏ và cà chua lên trên cùng để thưởng thức.

4. Bột yến mạch lòng trắng trứng

Cho 1/2 chén yến mạch, 1/2 lát chuối, 1/2 thìa quế và một chút muối vào nồi. Thêm 1/2 cốc nước và 1/2 cốc sữa và khuấy đều. Đun lửa vừa trong 6-7 phút. Tiếp tục khuấy liên tục trong khi nấu. Bây giờ, thêm 1/4 cốc lòng trắng trứng vào yến mạch và khuấy liên tục.

Bạn không cần phải đánh bông lòng trắng trứng trong yến mạch. Thay vào đó, khuấy liên tục sẽ giúp bạn đạt được độ sệt và bông xốp. Khi bột yến mạch đã được nấu chín đúng cách, hãy chuyển nó vào một cái bát và thêm lớp phủ yêu thích của bạn như bơ đậu phộng, granola, chuối, quả mâm xôi đông lạnh, v.v.

5. Bánh crepe lòng trắng trứng

Lấy 1/2 cốc bột mì nguyên cám, 2 lòng trắng trứng, 1/2 cốc sữa tách béo, 1 chút muối và 1 thìa dầu thực vật cho vào bát lớn và đánh đều cho đến khi mịn. Cho một ít dầu ăn lên chảo chống dính trên lửa vừa rồi tráng đều. Khi dầu nóng, đổ 1/4 cốc bột lên chảo.

Nghiêng chảo theo chuyển động tròn để bột lan ra các cạnh. Nấu cho đến khi phần dưới có màu nâu nhạt, quá trình này sẽ mất khoảng 2 phút. Bây giờ, lật bánh crepe và đặt 2 thìa hỗn hợp quả mọng (đông lạnh, rã đông và để ráo) vào giữa bánh crepe. Để nó nấu trong 2 phút nữa. Gấp bánh crepe làm đôi và phục vụ bữa ăn thôi nào.

Theo Times of Inida