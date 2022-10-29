Loại thảo mộc truyền thống Mulethi (cam thảo) là một trong những thần dược có thể chứng minh có lợi cho sức khỏe theo một số cách. Đặc biệt với mùa đông đang đến gần, nó có thể là một loại thảo mộc cực kỳ thuận lợi để điều trị các triệu chứng giống như cảm lạnh và cúm, vốn đã trở nên cực kỳ phổ biến.

Mulethi hay cam thảo, còn được gọi là “Sweetwood”, là một loại dược liệu truyền thống có mùi thơm và được sử dụng trong các loại trà và đồ uống để tăng thêm hương vị. Nó được sử dụng rộng rãi trong thực hành Ayurvedic và được cho là để điều trị rối loạn hô hấp và tiêu hóa.

Lợi ích sức khỏe của cam thảo

Cam thảo được cho là có chứa các đặc tính chống vi rút, chống viêm và chống vi khuẩn, duy trì sức khỏe niêm mạc của đường tiêu hóa, giảm táo bón, ngăn ngừa loét dạ dày và dạ dày tá tràng. Hơn nữa, nó được biết là có khả năng tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật và nhiễm trùng. Nó được cho là có lợi cho những người có cholesterol cao vì các chất chống oxy hóa có trong loại thảo mộc này giúp làm giãn mạch máu và tránh sự tích tụ của mảng bám trong động mạch. Do đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Ayurveda, cam thảo cũng làm giảm nồng độ testosterone ở phụ nữ bị đa nang buồng trứng PCOD, do đó thúc đẩy cơ hội thụ thai.

Làm thế nào để sử dụng cam thảo để điều trị cảm lạnh và đau họng?

Bên cạnh việc giúp điều trị một số bệnh trong cơ thể, mulethi hoặc cam thảo còn giúp chữa ho và cảm lạnh. Trên thực tế, nó là một cách khắc phục nhanh chóng chứng đau họng và các triệu chứng hô hấp khác.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng cam thảo để phục hồi các triệu chứng giống như cảm cúm, đặc biệt là ho và đau họng.

Bạn có thể đun sôi một vài thanh cam thảo trong nước. Sau khi hoàn thành, hãy nhâm nhi từ từ để chữa viêm họng.

Một cách khác để chế biến nó là trộn một thìa mật ong với một ít bột cam thảo trong nước ấm. Điều này có thể giúp chữa ho khan.

Bạn cũng có thể lấy một đoạn rễ cam thảo, thêm một vài lá húng quế và để trên ngọn lửa nhỏ trong 10 phút. Lọc lá và rễ và uống nóng hoặc ấm.

Nhai một cành cam thảo cũng là một cách chữa đau họng và khàn giọng hiệu quả.

Theo Times of India