Caffeine "trú ngụ trong cơ thể đến vài giờ": 3 điều đặc biệt lưu ý trước khi uống trà, cà phê!

Nếu bạn ngừng sử dụng caffeine đột ngột, bạn có thể có các triệu chứng cai nghiện như đau đầu, hệ thần kinh ảnh hưởng, mệt mỏi, lo lắng, cáu kỉnh, tâm trạng chán nản và khó tập trung. Cơ thể bạn nhanh chóng hấp thụ caffeine. Được xử lý chủ yếu qua gan, một số caffeine sẽ tồn tại trong cơ thể trong vài giờ.

Vì vậy, nếu bạn thích khởi động ngày mới với một cốc cà phê, hãy cùng tìm hiểu để biết ba điều cần cân nhắc trước khi tiêu thụ caffeine.

Thời gian bán hủy điển hình của caffein dao động từ 5-7 giờ. Thời gian bán hủy, trong bối cảnh dinh dưỡng , là khoảng thời gian cần thiết để cơ thể loại bỏ một nửa liều lượng ban đầu của một phân tử. Ví dụ, nếu bạn thưởng thức một tách cà phê, với khoảng 100mg caffein, vào khoảng 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, khi bạn đã sẵn sàng đi ngủ, khoảng 50 mg caffein đó có thể vẫn còn trong cơ thể bạn. Nói cách khác, những gì có thể giúp bạn vượt qua buổi chiều cũng có thể có tác động tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ của bạn trong đêm đó.

Dưới đây là ba điều hàng đầu cần xem xét nếu bạn uống cà phê:

Không bao giờ uống caffeine khi bụng đói

Caffein có tác dụng làm khô ruột của bạn. Nó có thể loại bỏ chất nhờn và lớp lót chất béo tốt trong thành dạ dày của bạn, gây ra sự mất cân bằng vata (rối loạn liên quan đến khô) lâu dài. Hãy đảm bảo ăn một bữa ăn cân bằng lành mạnh để lót thành dạ dày trước khi bạn tiêu thụ caffeine.

Caffeine là một chất lợi tiểu trong tự nhiên, có thể gây mất nước và cũng có tính axit do giá trị pH của nó - 5.

Caffeine có mối quan hệ trực tiếp với nồng độ cortisol (hormone căng thẳng). Vì vậy, một người nhạy cảm với caffeine và uống nó khi bụng đói có thể bắt đầu thấy bị đánh trống ngực và rùng mình. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến mức độ lo lắng cao hơn. Điều này là do cortisol của bạn tăng lên khi bạn tiêu thụ caffein, đối với những người vốn đã dễ bị căng thẳng, mức cortisol tăng cao hơn nữa có thể tạo ra sự tàn phá hệ thống cơ thể.

Thêm chất béo tốt vào đồ uống

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Sử dụng sữa có nguồn gốc thực vật như sữa hạnh nhân, sữa dừa, sữa yến mạch hoặc sữa có nguồn gốc từ một trang trại bò thêm vào cà phê sẽ tốt hơn. Hãy đảm bảo thêm sữa nóng trực tiếp vào đồ uống của bạn. Không nên nấu sữa với lá trà lâu vì bản chất nó sẽ có tính axit.

Bằng cách thêm nguồn chất béo (bơ sữa trâu, dầu dừa) vào cà phê của bạn sẽ giúp xoa dịu dạ dày và điều này giúp làm chậm quá trình hấp thụ caffein vào máu, nâng cao mức cortisol của bạn một cách từ từ và ổn định.

Thêm gia vị

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Chuyên gia đề nghị bao gồm các loại gia vị nóng như quế, bạch đậu khấu, đinh hương, gừng mài, hạt tiêu, hoa hồi khi chuẩn bị đồ uống có caffein. Những loại gia vị này cũng có thể kích thích hệ thần kinh của bạn và giúp bạn tăng cường năng lượng mà không có tác dụng phụ lâu dài của caffeine. Cuối cùng, bạn có thể giảm lượng caffeine và tăng số lượng gia vị.

Theo India Express