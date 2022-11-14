Cholesterol cao có di truyền không? Gặp những dấu hiệu này đi khám ngay trước khi tim kêu cứu

Khoảng 1 trong 250 người được sinh ra với mức độ cao của lipoprotein mật độ thấp, hoặc LDL (loại xấu), cholesterol. Lựa chọn lối sống và thuốc có thể giúp kiểm soát cholesterol của bạn nếu bạn bị FH.

Một tình trạng di truyền được gọi là tăng cholesterol máu gia đình (FH) có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim khi còn nhỏ.

Làm thế nào để biết bạn có bị di truyền cholesterol cao hay không

Thật không may, ước tính có khoảng 90% người bị FH thiếu kiến ​​thức đó.

Đối với những người mới bắt đầu, đừng suy nghĩ quá nhiều về câu hỏi này. Hầu hết mọi người không có mức cholesterol cao do di truyền. Tiến sĩ y học cho lưu ý: "Nếu cholesterol của bạn cao, rất có thể bạn đã mắc phải nó theo cách cũ thông qua một chế độ ăn uống có vấn đề, thiếu tập thể dục và quá trình lão hóa."

Nhưng FH thực sự tồn tại và đáng được coi trọng. Cholesterol cao có thể khiến những người ở tuổi 18 bị đau tim vì nó.

Vì vậy, bạn có thể làm gì để tìm hiểu xem liệu bạn có đang có nguy cơ gia tăng không? Nếu có thể, hãy thu thập tiền sử sức khỏe của gia đình bạn là ưu tiên hàng đầu. Nếu cha mẹ ruột của bạn có cholesterol cao dựa trên FH, bạn cũng có thể bị như vậy.

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Những người bị FH thiếu một protein cụ thể, một thụ thể LDL có tác dụng loại bỏ cholesterol xấu ra khỏi máu của họ. (Một thụ thể LDL khiếm khuyết cũng có thể gây ra FH.) Đây là một tình trạng di truyền có thể di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Dạng nghiêm trọng nhất của tình trạng này được gọi là tăng cholesterol máu gia đình đồng hợp tử. Điều này xảy ra khi cả cha và mẹ đều có DNA bị thay đổi gây ra FH và truyền nó cho con cái của họ.

Loại FH thứ hai, được gọi là tăng cholesterol máu gia đình dị hợp tử sẽ phổ biến hơn. Tình trạng này xảy ra khi cha hoặc mẹ thiếu thụ thể LDL.

Khi nào nên bắt đầu xét nghiệm cholesterol cao

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng tất cả trẻ em nên khám sàng lọc cholesterol đầu tiên trong độ tuổi từ 9 đến 11. Việc kiểm tra có thể bắt đầu sớm nhất là 2 tuổi nếu mức độ rủi ro cao. (Kiểm tra cholesterol được thực hiện thông qua cái gọi là xét nghiệm máu bảng lipid.)

Đó chỉ là để có được một đường cơ sở. Nó giúp tìm ra những người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, để họ có thể được theo dõi chặt chẽ hơn và điều chỉnh chế độ ăn uống của mình.

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Bây giờ, giả sử bạn đã vượt qua độ tươi ở những năm học tiểu học. Tại thời điểm đó, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và Trường Cao đẳng Tim mạch Hoa Kỳ khuyên bạn nên kiểm tra mức cholesterol ở tuổi 20.

Nếu bạn có các yếu tố nguy cơ cao, nên khám sàng lọc hàng năm. Nếu không, hãy tìm cách kiểm tra ít nhất 5 năm một lần.

Các dấu hiệu và triệu chứng cảnh báo sớm

Có một lý do tại sao rất nhiều người không biết họ bị cholesterol cao:

Cholesterol là một chất giống như sáp, giống như chất béo trong máu của bạn. Nếu có quá nhiều cholesterol trong máu, nó có xu hướng tích tụ trong các mạch máu của bạn. (Về cơ bản, hãy nghĩ về nó giống như rác tích tụ trong một đường ống nước.)

Cuối cùng, sự tích tụ đó có thể làm tắc nghẽn mạch máu của bạn và ngăn máu chảy đến tim hoặc não của bạn. Điều đó có thể dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Nếu không có một cuộc kiểm tra sức khỏe, nhiều người không biết rằng họ có cholesterol cao.

Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải có được bảng điều khiển lipid và hoàn thành sớm điều trị.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể nhìn thấy các dấu hiệu của FH trong các trường hợp nghiêm trọng. Các triệu chứng này bao gồm:

Da sưng tấy do cholesterol tích tụ trên gân, khuỷu tay, đầu gối hoặc bàn tay của bạn.

Cholesterol vàng lắng đọng xung quanh mí mắt của bạn.

Một vòng màu trắng xung quanh giác mạc trong mắt của bạn.

Quản lý tăng cholesterol máu gia đình

Biết bạn có FH hoặc cholesterol cao là chìa khóa để kiểm soát nó. Có những cách tuyệt đối đã được chứng minh để kiểm soát lượng cholesterol cao. Và ngay cả khi bạn có một tiền sử gia đình đáng kể, bạn có thể ngăn ngừa bệnh tim .

Thuốc giảm cholesterol và một chế độ ăn uống lành mạnh có thể làm giảm 80% nguy cơ mắc bệnh tim. Thật sự đáng kinh ngạc với những gì có thể làm được để kiểm soát chứng cholesterol tăng cao và bệnh tim sau này.

Ăn uống tốt cho tim mạch

Làm đầy đĩa của bạn với các loại thực phẩm phù hợp có thể giúp kiểm soát lượng cholesterol của bạn. Mục tiêu hàng đầu là tránh chất béo bão hòa, có nhiều trong:

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Các loại thịt như thịt bò, thịt cừu, thịt lợn và thịt gia cầm.

Các sản phẩm từ sữa như bơ, pho mát và kem.

Dầu nhiệt đới ( dầu dừa và dầu cọ).

Đồ chiên rán.

Tìm hiểu các khuyến nghị và suy nghĩ của chuyên gia dinh dưỡng về một số kế hoạch ăn uống phổ biến có thể giúp bạn đi đúng hướng và giảm nhanh chứng tăng cholesterol.

Theo Cleverland Clinic