Màng trắng có thể bao phủ toàn bộ lưỡi, một phần của lưỡi hoặc xuất hiện dưới dạng đốm. Đồng thời, có thể xuất hiện mùi và vị khó chịu trong miệng. Trông như thể có những sợi lông trắng nhỏ trên bề mặt lưỡi. Trên thực tế, chúng là những chồi non được bao phủ bởi các hạt hữu cơ, vi khuẩn và tế bào chết.

Điều quan trọng cần lưu ý là mảng bám có thể không chỉ có màu trắng. Trong khi lưỡi màu hồng là bình thường, thì lưỡi màu nâu có nghĩa là người đó uống quá nhiều cà phê hoặc trà. Lưỡi vàng có nghĩa là có vấn đề gì đó với gan và lưỡi đỏ là dấu hiệu cho thấy người đó thiếu vitamin B.

Mảng bám trắng trên lưỡi (cũng có thể có màu vàng) có thể xuất hiện vì những lý do khác nhau, như do kích ứng hoặc do nhiễm trùng. Nó thường biến mất sau vài ngày. Nếu tình hình không thay đổi trong vài tuần, và cảm thấy khó chịu khi ăn uống và nói chuyện, tốt nhất bạn nên đi khám.

Tại sao lưỡi trở nên trắng

Thông thường, lưỡi trở nên trắng do vi khuẩn, thức ăn thừa hoặc tế bào chết mắc kẹt giữa các chồi. Do đó, các chồi có thể tăng kích thước hoặc bị viêm. Đây là cách các đốm trắng trên bề mặt lưỡi xuất hiện.



Đôi khi, mảng bám xuất hiện do bệnh tật. Ví dụ, lưỡi địa cũng là tình trạng trên lưỡi xuất hiện các đốm trắng. Nó khá hiếm và nguyên nhân không được xác định, nhưng bản thân tình trạng này thường liên quan đến việc ăn các loại thực phẩm gây kích ứng lưỡi. Nó cũng có thể là phản ứng với căng thẳng, bệnh tật hoặc thay đổi nội tiết tố.

Tại sao mảng bám trắng xuất hiện trên lưỡi

Có một số điều khiến cho sự xuất hiện của mảng bám trắng trên lưỡi có thể xảy ra nhiều hơn:

Tuổi tác

Uống thuốc kháng sinh (mảng bám màu trắng-vàng xuất hiện khi bị nhiễm nấm trong miệng)

Chế độ ăn thiếu trái cây, rau, vitamin B12 và sắt

Hệ thống miễn dịch kém

Vệ sinh răng miệng kém

Bộ phận giả nha khoa hoặc các đồ vật khác có thể làm hỏng lưỡi

Mất nước và khô miệng

Những chiếc khuyên có liên quan gì đến lưỡi trắng

Ngay sau khi khuyên đâm vào lưỡi, có thể có một số màng trắng xuất hiện. Điều này xảy ra do số lượng vi khuẩn trên lưỡi tăng lên, và đó là điều bình thường. Nước súc miệng kháng khuẩn sẽ giúp bạn khỏi bệnh. Thêm vào đó, có thể có một chiếc vòng quanh chiếc khuyên, điều này cũng bình thường và nó có nghĩa là mô đang lành.





Nếu mảng bám xuất hiện do chấn thương (bao gồm cả xỏ khuyên), quá trình chữa lành sẽ mất khoảng 1,5 tuần. Bạn nên tránh các chất kích thích, chẳng hạn như thức ăn và đồ uống cay, nóng hoặc chua.

Làm thế nào để loại bỏ lưỡi trắng tại nhà

Thực hành tốt vệ sinh răng miệng.

Uống đủ nước.

Đánh răng bằng bàn chải mềm.

Sử dụng kem đánh răng có chứa florua nhẹ - loại không chứa natri lauryl sulfat.

Sử dụng nước súc miệng có chứa fluor.

Chải lưỡi hoặc dùng dụng cụ cạo lưỡi để loại bỏ lớp phủ trắng.

Uống đồ uống lạnh qua ống hút.

Tránh thức ăn và đồ uống có vị cay, mặn, axit hoặc nhiệt độ quá nóng.

Nha sĩ có thể giúp bạn loại bỏ lớp màng trắng trên lưỡi và kê đơn thuốc nếu cần.

Bác sĩ đa khoa có thể chẩn đoán lưỡi, kê cho bạn một số loại thuốc và xác định xem lưỡi trắng có phải là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn hay không.

Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và không thể thay thế lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa.

Theo Brightside