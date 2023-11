Màng trắng có thể bao phủ toàn bộ lưỡi, một phần của lưỡi hoặc xuất hiện dưới dạng đốm. Đồng thời, có thể xuất hiện mùi và vị khó chịu trong miệng. Trông như thể có những sợi lông trắng nhỏ trên bề mặt lưỡi. Trên thực tế, chúng là những chồi non được bao phủ bởi các hạt hữu cơ, vi khuẩn và tế bào chết.





Mảng bám trắng trên lưỡi (cũng có thể có màu vàng) có thể xuất hiện vì những lý do khác nhau, như do kích ứng hoặc do nhiễm trùng. Nó thường biến mất sau vài ngày. Nếu tình hình không thay đổi trong vài tuần, và cảm thấy khó chịu khi ăn uống và nói chuyện, tốt nhất bạn nên đi khám.

Điều quan trọng cần lưu ý là mảng bám có thể không chỉ có màu trắng. Trong khi lưỡi màu hồng là bình thường, thì lưỡi màu nâu có nghĩa là người đó uống quá nhiều cà phê hoặc trà. Lưỡi vàng có nghĩa là có vấn đề gì đó với gan và lưỡi đỏ là dấu hiệu cho thấy người đó thiếu vitamin B.