Yếu tố đáng quan tâm nhất của ung thư tuyến tiền liệt là nó có thể lây lan ra bên ngoài tuyến tiền liệt, dẫn đến các triệu chứng có thể khác với các triệu chứng tiết niệu thông thường.

Mặc dù 60% các trường hợp ung thư tuyến tiền liệt được chẩn đoán ở những người từ 65 tuổi trở lên, nhưng nam giới trẻ hơn cũng có thể mắc bệnh này. Những người có tiền sử gia đình bị ung thư tuyến tiền liệt hoặc những người béo phì có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao hơn so với những người không có các yếu tố nguy cơ này.

Ung thư tuyến tiền liệt là ung thư xảy ra ở tuyến tiền liệt, là một tuyến nhỏ hình quả óc chó ở nam giới giúp tạo ra tinh dịch.

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Thông thường ung thư bắt đầu khi các tế bào trong cơ thể bắt đầu phát triển bất thường. Điều đó nói lên rằng, ung thư tuyến tiền liệt bắt đầu khi các tế bào trong tuyến tiền liệt bắt đầu phát triển ngoài tầm kiểm soát.

Mặc dù không có câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân gây ra ung thư tuyến tiền liệt, nhưng theo trang Mayo Clinic, ung thư tuyến tiền liệt bắt đầu khi các tế bào trong tuyến tiền liệt phát triển những thay đổi trong DNA của chúng. Các tế bào bất thường tích tụ tạo thành một khối u có thể phát triển để xâm lấn các mô lân cận.

Các loại ung thư tuyến tiền liệt phổ biến

Theo Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, có nhiều loại ung thư tuyến tiền liệt khác nhau. Loại phổ biến nhất là ung thư biểu mô tuyến của tuyến tiền liệt. Các loại ung thư tuyến tiền liệt phổ biến khác bao gồm:

- Ung thư biểu mô tuyến tiền liệt. Adenocarcinomas phát triển trong các tế bào tuyến lót tuyến tiền liệt và các ống của tuyến tiền liệt.

- Ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp của tuyến tiền liệt

- Ung thư biểu mô tế bào vảy của tuyến tiền liệt

- Ung thư tuyến tiền liệt tế bào nhỏ

Ung thư tuyến tiền liệt có thể di căn sang các bộ phận khác của cơ thể không?

Thật không may, ung thư tuyến tiền liệt có thể di căn đến bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Đây được gọi là ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối, có nghĩa là ung thư bắt đầu từ tuyến tiền liệt bây giờ đã di căn sang một bộ phận khác của cơ thể.

Điều này có thể dẫn đến đau xương, cực kỳ mệt mỏi, cảm giác chung là không khỏe và giảm cân không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, một số người có thể gặp các triệu chứng đặc trưng cho khu vực mà ung thư đã di căn.

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Theo Karthik Giridhar, một chuyên gia tại Mayo Clinic, "Về lý thuyết, các tế bào ung thư tuyến tiền liệt có thể di căn đến bất cứ đâu trong cơ thể. Tuy nhiên, trên thực tế, di căn của ung thư tuyến tiền liệt xảy ra thường xuyên nhất ở các hạch bạch huyết và xương."

Một dấu hiệu cảnh báo cần chú ý ở chân của bạn

Các triệu chứng ung thư tuyến tiền liệt tiến triển có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí được nhắm mục tiêu bởi sự lây lan.

Nhưng một dấu hiệu của một khối u lan rộng có thể được phát hiện ở chân, đó là sưng tấy. Tình trạng sưng tấy diễn ra do ung thư tuyến tiền liệt di căn đến các hạch bạch huyết, theo Cancer Research UK.

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Các hạch bạch huyết là các cụm tế bào nhỏ, hình hạt đậu chứa sự kết hợp của các loại tế bào khác nhau của hệ thống miễn dịch chống lại nhiễm trùng. Chúng xuất hiện trên khắp cơ thể bao gồm cả vùng bẹn.

Điều đó nói lên rằng, nếu ung thư đã di căn đến các hạch bạch huyết, gần với tuyến tiền liệt, nó có thể dẫn đến sưng phù ở chân.

Tại sao nó lại gây sưng tấy? Các dấu hiệu cần chú ý

Chúng ta tự hỏi làm thế nào mà ung thư di căn đến chân gây ra sưng tấy?

Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh giải thích, "Các tế bào ung thư có thể ngăn chất lỏng bạch huyết chảy ra. Điều này có thể dẫn đến sưng chân do chất lỏng tích tụ ở khu vực đó. Vết sưng được gọi là phù bạch huyết".

Vết sưng có thể được phát hiện theo nhiều cách khác nhau. Từ quần áo chật hơn, giày dép và đồ trang sức đến nặng hơn, chân chặt hơn và cứng hơn, hãy để ý những dấu hiệu này.

Ngoài ra, "Sưng có thể mềm và dễ dùng ngón tay ấn vào, để lại vết lõm (gọi là phù rỗ). Vết sưng cũng có thể không bị rỗ", Cancer Research UK lưu ý.

Những gì bạn nên làm?

Tổ chức từ thiện khuyên bạn nên "liên hệ với bác sĩ của bạn" trong trường hợp bạn lo lắng về bất kỳ triệu chứng nào cho thấy ung thư.

Ung thư tuyến tiền liệt không chỉ giới hạn ở khu vực khu trú hoặc các hạch bạch huyết. Nó cũng có thể lây lan đến xương, ruột, gan và phổi.

Nhưng cũng nên nhớ rằng sưng chân không nhất thiết có nghĩa là ung thư tuyến tiền liệt. Có một số tình trạng sức khỏe khác có thể gây sưng và đau chân.

Các dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt khác mà nam giới không nên bỏ qua

Ung thư tuyến tiền liệt thường gây ra các triệu chứng tiết niệu, bao gồm đi tiểu thường xuyên hơn vào ban đêm, khó bắt đầu đi tiểu, căng thẳng khi đi tiểu hoặc dòng chảy yếu. Ngoài ra, một người cũng có thể gặp các triệu chứng như khó xuất tinh, cảm thấy áp lực bàng quang và máu trong nước tiểu hoặc trong tinh dịch.

Ai có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), tất cả nam giới đều có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, tuổi tác là yếu tố nguy cơ phổ biến nhất. Đàn ông càng lớn tuổi thì khả năng mắc bệnh càng lớn. Hơn nữa, cân nặng không tốt, thói quen lối sống không lành mạnh như uống rượu và hút thuốc cùng với lựa chọn thực phẩm kém có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt.

Theo Times of India