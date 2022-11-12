4 loại thần dược từ tự nhiên giúp giảm nhanh chứng đau, sưng viêm do chấn thương hiệu quả

Sống khỏe 12/11/2022 07:16

Nếu bạn là người yêu thích chơi thể thao thì chắc chắn bạn phải đề phòng chấn thương khi chơi thể thao. Đó là điều mà hầu như tất cả mọi người tham gia vào một số loại hoạt động thể chất đều đã trải qua tại một số thời điểm.

4 loại thần dược từ tự nhiên giúp giảm nhanh chứng đau, sưng viêm do chấn thương hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các chấn thương thể thao phổ biến nhất là bong gân, chấn thương đầu gối, sưng cơ, đau lưng và những chấn thương khác. Hầu hết mọi người đều chọn thuốc giảm đau để điều trị, nhưng có một số phương pháp điều trị tại nhà siêu tốt mà bạn có thể thử. Chúng rất tuyệt vời và không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Dưới đây là những biện pháp khắc phục tại nhà bạn có thể thử tại nhà cho các chấn thương thể thao khác nhau.

Dầu thầu dầu

4 loại thần dược từ tự nhiên giúp giảm nhanh chứng đau, sưng viêm do chấn thương hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Loại dầu mạnh mẽ này có thể giúp giảm đau và giúp chữa lành vết thương. Làm ấm một thìa cà phê dầu thầu dầu và xoa bóp vùng bị sưng. Che phần này bằng một mảnh vải nhỏ để tránh làm ố quần áo bạn đang mặc. Để nó trong 20-30 phút để dầu được hấp thụ hoàn toàn vào da của bạn.

Thạch dầu khoáng

Dầu khoáng là một thành phần tuyệt vời để hạn chế sự phát triển của vết phồng rộp (hoặc làm vỡ nó). Bôi một chút dầu khoáng lên vết phồng rộp để hạn chế ma sát lên các mô xung quanh. Lớp thạch trong suốt giúp giảm sưng đau ở vùng bị thương và đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương.

Nghệ

4 loại thần dược từ tự nhiên giúp giảm nhanh chứng đau, sưng viêm do chấn thương hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghệ có đặc tính chống viêm và đã được sử dụng từ rất lâu để chữa lành tất cả các loại chấn thương. Nó làm giảm sưng và giảm đau cơ. Tất cả những gì bạn cần làm là cho 1/2 thìa tinh bột nghệ vào một ly sữa nóng và uống hai lần một ngày. Bạn cũng có thể tạo hỗn hợp sền sệt với bột nghệ và bơ sữa trâu. Đắp hỗn hợp lên vết thương và băng lại. Đảm bảo thay băng hai lần một ngày.

Giấm trắng

4 loại thần dược từ tự nhiên giúp giảm nhanh chứng đau, sưng viêm do chấn thương hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giấm trắng giúp cố định tai bị viêm nhiễm người bơi lội. Nhiễm trùng xảy ra khi nồng độ pH của tai bị xáo trộn do quá nhiều độ ẩm và ít ráy tai trong ống tai. Tình trạng này làm cho tai trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn. Để khắc phục điều này, hãy nhỏ 0,25 ml giấm trắng vào ống tai của bạn. Lặp lại điều này hai lần một ngày trong 48 giờ.

Những phương pháp này có hiệu quả những sẽ không thay thế cho sự can thiệp y khoa khi vấn đề của bạn ở trạng thái nặng, vì vậy, hãy nhớ tham khảo ý kiến bác sĩ để phù hợp với tình trạng vết thương của bạn nhé.

Theo Times of India

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