Giảm nhanh khối mỡ thừa nhờ chăm chỉ bổ sung 4 thực phẩm "hủy diệt ký dư" ngon bổ rẻ này

Trái cây giàu chất xơ giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và nên được tiêu thụ thường xuyên để ngăn ngừa đầy hơi. Hãy ăn nhẹ những thứ này hoặc dùng chúng như một bữa ăn!

Tập thể dục thường xuyên có thể là yoga, tập gym hoặc đi bộ buổi sáng đơn giản là rất quan trọng, nhưng quan trọng không kém là chế độ ăn uống mà bạn tuân theo cần phải có kế hoạch. Trong kế hoạch này, hãy đảm bảo bạn bao gồm các loại trái cây theo mùa chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết.

Nghe có vẻ sáo rỗng những ăn một quả táo mỗi ngày sẽ giúp bác sĩ tránh xa. Táo là siêu trái cây vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng . Từ vitamin B, chất duy trì số lượng hồng cầu, đến chất chống oxy hóa, giúp chúng ta chống lại bệnh tật.

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Chúng chứa ít calo và giàu chất xơ, chúng cũng đã được tìm thấy để hỗ trợ giảm cân. Ăn táo thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, giảm cholesterol, giúp chống lại bệnh tim, giữ cho trí não của bạn nhạy bén và bảo vệ chống lại bệnh hen suyễn.

Lê

Ảnh minh họa: Internet

Lê không chỉ chứa nhiều vitamin C và K mà còn chứa nhiều chất xơ. Chất xơ được biết là có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm mức cholesterol và giúp giảm cân. Lê cũng rất giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật thiết yếu, không có chất béo và cholesterol.

Cam

Ảnh minh họa: Internet

Cam có hàm lượng calo thấp và nhiều vitamin C và chất xơ. Ăn toàn bộ trái cây thay vì uống nước ép trái cây không chỉ khiến lượng calo thấp hơn mà còn làm tăng cảm giác no. Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, có thể ăn cam hơn là uống nước cam.

Các loại quả hạch

Trái cây này bao gồm đào, xuân đào, anh đào và mơ. Các loại quả hạch chứa ít calo và giàu chất dinh dưỡng như vitamin C và A nên rất tốt cho những người đang cố gắng giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể ăn được quả tươi, cắt nhỏ trong các món salad trái cây, trộn vào một món cháo thịnh soạn, hoặc thậm chí nướng hay thêm vào các món mặn như hầm. Những chất chống oxy hóa này đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể bạn, bao gồm bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các phân tử gọi là gốc tự do gây ra và giảm các quá trình viêm có thể làm tăng nguy cơ mắc một số hệ tiêu hóa.

Theo Femina