Muối Epsom có ​​thể có tác dụng khá tốt trong các trường hợp bị đau và viêm, hơn nữa, cách ngâm chân này sẽ là một phương thuốc tuyệt vời giúp bạn cảm thấy thư thái hơn và cải thiện khả năng tập trung.

Cho 2-3 muỗng canh muối vào bồn nước ấm. Ngâm chân trong hỗn hợp từ 10 đến 15 phút. Muối có thể làm khô da, vì vậy điều quan trọng là phải dưỡng ẩm tốt cho bàn chân sau khi thực hiện thủ thuật này.

Baking soda dưỡng cho da khô

Ngâm nước ấm với baking soda có thể là giải pháp tối ưu nếu bạn muốn loại bỏ da chết ở chân. Tuy nhiên, biện pháp khắc phục này sẽ không giúp ích cho tất cả mọi người: baking soda có thể gây kích ứng và thậm chí có thể làm khô da. Những ai có làn da nhạy cảm hoặc bị dị ứng nên tránh cách ngâm chân này.

Để làm cho bồn tắm ngâm chân, thêm 2-3 muỗng canh baking soda vào một bồn ngâm chân đầy nước ấm và ngâm chân của bạn ở đó trong 10-20 phút. Thoa nhiều kem dưỡng ẩm sau quy trình này.

Ngâm dấm đa dụng

Giấm táo sẽ nhanh chóng làm dịu bàn chân và mắt cá chân bị sưng và có thể giúp làm dịu bàn chân khô, nứt nẻ và điều trị vết chai. Cách thư giản này cũng có thể giúp khử mùi hôi chân. Giấm có đặc tính kháng nấm tốt nên những ai bị nấm móng chân cũng có thể thử.

Đối với cách ngâm chân này, bạn nên sử dụng nước mát để không làm khô da. Trộn 1 phần giấm với 2 phần nước và ngâm chân trong hỗn hợp trong 10-15 phút. Bạn có thể sử dụng các loại tinh dầu để làm cho hương thơm nồng của giấm trở nên dễ chịu hơn.

Ngâm chân vớimdưa chuột để giảm căng cứng

Phương pháp điều trị tự chế này có hiệu quả tốt trong trường hợp bàn chân bị sưng và cứng. Dưa chuột cũng làm cho việc ngâm mình trở nên siêu sảng khoái.

Cắt một quả dưa chuột thành từng lát mỏng. Bạn có thể đắp các lát lên chân và quấn băng kín (bỏ băng sau 20-30 phút) hoặc chỉ lấy nước ép dưa chuột, cho vào nước ngâm chân và thoa hỗn hợp lên chân.

Mặc dù ngâm chân có thể có tác dụng tốt trong nhiều trường hợp, nhưng điều quan trọng cần nhớ là những biện pháp này không thể thay thế cho thuốc chữa bệnh. Hơn nữa, những người có bệnh phổi, dị ứng, tiểu đường, tim mạch, huyết áp thấp và một số bệnh lý khác nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi thử ngâm chân.

Theo Brightside