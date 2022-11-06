Prebiotics và Probiotics: Siêu phẩm cho đường ruột khỏe mạnh, tăng cường gấp đôi canxi cho cơ thể

Nghiên cứu vẫn tiếp tục trong lĩnh vực dinh dưỡng này đã điều tra những chủng lợi khuẩn nào có trong các loại thực phẩm cụ thể và những chủng nào mang lại lợi ích cho sức khỏe . Mặc dù đây vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu, nhưng có một số điểm chính đáng lưu ý.

Mặc dù men vi sinh có sẵn dưới dạng thực phẩm chức năng, nhưng một số cũng có thể được tìm thấy thông qua thực phẩm lên men.

Probiotics là vi khuẩn "tốt" hay còn gọi là vi khuẩn sống giống như những vi khuẩn được tìm thấy tự nhiên trong ruột của bạn. Những "nền văn hóa tích cực" này giúp thay đổi hoặc tái sinh vi khuẩn đường ruột để cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Thành phần chức năng này có thể tăng cường khả năng miễn dịch và sức khỏe tổng thể, đặc biệt là sức khỏe đường ruột.

Prebiotics là các thành phần thực phẩm tự nhiên, không tiêu hóa được có liên quan đến việc thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn hữu ích trong đường ruột của bạn. Nói một cách đơn giản, chúng là những chất xúc tiến vi khuẩn "tốt". Prebiotics có thể cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa cũng như có khả năng tăng cường khả năng hấp thụ canxi.

Prebiotics trong chế độ ăn uống của bạn

Prebiotics bao gồm fructooligosaccharides, chẳng hạn như inulin và galactooligosaccharides. Nhưng thay vì tập trung vào những từ dài dòng này, hãy bổ sung nhiều prebiotics hơn trong ngày của bạn bằng cách ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt như chuối, hành tây, tỏi, tỏi tây, măng tây, atisô, đậu và các loại thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt.

Probiotics trong chế độ ăn uống của bạn

Thực phẩm từ sữa lên men như sữa chua, kefir và một số loại pho mát, thường chứa các vi khuẩn sống như bifidobacteria và lactobacilli. Những "nền văn hóa sống" này có thể hoạt động như chế phẩm sinh học.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại thực phẩm lên men khác có thể chứa các vi khuẩn sống, nhưng các chủng vi khuẩn này có thể chưa được nghiên cứu đầy đủ để biết liệu chúng có mang lại lợi ích sức khỏe bổ sung hay không: chẳng hạn như kim chi, dưa cải bắp, miso, tempeh và sữa chua không sữa được nuôi cấy.

Điều gì làm cho Prebiotics và Probiotics trở thành "siêu phẩm"

Cuối cùng, prebiotics và probiotics kết hợp với nhau. Prebiotics là các chế phẩm sinh học sống trong bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, có thể giúp cải thiện sức khỏe đường ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp các loại thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe, chẳng hạn như những loại có chứa cả prebiotics và probiotics, sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn. Trong thực đơn, điều đó có thể có nghĩa là thưởng thức chuối với sữa chua hoặc măng tây xào với tempeh.

Để được tư vấn cụ thể về việc sử dụng prebiotics và probiotics cho nhu cầu sức khỏe cụ thể của riêng bạn, đặc biệt nếu bạn có các vấn đề về tiểu đường hoặc hệ thống miễn dịch suy yếu, hãy liên hệ với chuyên gia dinh dưỡng để bạn được tư vấn cụ thể hơn nhé.

Theo Eatingright