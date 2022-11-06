Rất khó để nói không với phòng ngủ ấm áp nếu bạn không thích lạnh. Nhưng ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn cảm thấy thoải mái hơn khi ngủ trong một căn phòng ấm áp, thì vào ban đêm, nhiệt độ cao sẽ chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ của bạn.

Nếu bạn khó ngủ với cửa sổ mở vào mùa đông, chỉ cần mở cửa sổ 10 phút trước khi ngủ.

2. Bạn nằm sấp khi ngủ

Mỗi người đều có tư thế ngủ yêu thích của họ và các bài kiểm tra tâm lý thậm chí thường cố gắng giải thích các đặc điểm tính cách của mọi người theo cách họ ngủ. Tuy nhiên, có những tư thế ngủ tốt và xấu. Mọi người ngủ ngon nhất nếu họ nằm ngửa hoặc nằm nghiêng. Vị trí nằm sấp bụng được cho là xấu nhất vì ở vị trí này, tủy sống và các cơ không được thư giãn, lồng ngực bị ép và khó thở.

Vị trí này đặc biệt không tốt cho những người mắc các bệnh tim mạch, phổi, xơ vữa động mạch.

Việc ngừng ngủ ở tư thế yêu thích sẽ khá căng thẳng, vì vậy bạn nên thực hiện quá trình chuyển đổi một cách suôn sẻ.

3. Thú cưng của bạn ngủ bên cạnh

Rất hiếm khi động vật có thể ngủ suốt đêm. Nó đặc biệt đúng đối với những con mèo không hiểu không gian cá nhân thậm chí có ý nghĩa như thế nào. Vì vậy, nếu thú cưng của bạn ngủ chung với bạn, giấc ngủ của bạn rất có thể sẽ không tốt.

Bạn có thực sự cảm thấy tuyệt vời khi thức dậy với chú mèo của mình trên đầu hay khi bạn thực sự ngủ trên mép giường vì thú cưng của bạn đã chiếm gần hết giường? Nhiều chủ sở hữu vật nuôi phàn nàn về giấc ngủ của họ vì vật nuôi của họ nghĩ rằng chúng sở hữu phòng ngủ.

4. Bạn ăn đồ ngọt trước khi ngủ

Một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ là một quyết định đúng đắn, trừ khi đó là về đồ ăn ngọt.

Đường giống như thức ăn cho não và nếu não của bạn hoạt động quá nhiều vào ban đêm thì đó không phải là điều tốt. Nó thực sự có thể dẫn đến những cơn ác mộng. Nếu bạn ăn sô cô la trước khi ngủ, nó có thể gây mất ngủ vì nó có chứa caffeine.

5. Bạn không biết về "cuộc sống bí mật" của đôi chân

Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng vì một chứng gì đó gọi là hội chứng chân không yên mà khá khó nhận thấy. Chân của mọi người có thể rung vào ban đêm, vì vậy não bộ thức dậy mọi lúc, điều này làm gián đoạn giấc ngủ.

Vấn đề này thường xảy ra với những người lớn tuổi nhưng nếu bạn còn trẻ không có nghĩa là bạn không mắc phải. Nếu bạn không thể đi vào giấc ngủ vì cảm giác khó chịu ở chân và vào buổi sáng, bạn nhận thấy ga trải giường nhàu nát, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc hội chứng này.

Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, bác sĩ kê đơn thuốc đặc biệt nhưng đối với những người mới bắt đầu, bạn nên từ bỏ cà phê và các thực phẩm chứa caffeine khác. Ngoài ra, hãy xét nghiệm máu để biết nồng độ hemoglobin.

6. Bạn ngủ gần nguồn âm thanh ồn ào

Ngủ với tiếng ồn xung quanh liên tục là không tốt cho sức khỏe và gây ra những hậu quả tiêu cực cho cơ thể, ngay cả khi bạn không thức dậy trong đêm. Bộ não của chúng ta nhận thấy tiếng ồn và nó dẫn đến mệt mỏi, lo lắng và nhịp tim tăng lên trong ngày.

Tiếng ồn lớn đột ngột cũng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn, vì vậy nếu gần nhà có đường sắt hoặc đường cao tốc, bạn nên đóng cửa sổ vào ban đêm hoặc sử dụng nút tai.

Theo Brightside