Cứ mãi mắc phải những sai lầm này, chẳng trách bạn giảm cân hoài vẫn không thành công

1. Đừng chỉ nói về cân nặng của bạn

Chuyên gia dinh dưỡng đã chia sẻ một loạt các lỗi giảm cân cần tránh mà bạn nên lưu tâm.

Có nghĩa là người ta không được tham gia một chương trình chỉ tập trung vào việc giảm cân. Thay vào đó, họ cũng nên chọn thứ gì đó có tính đến sức khỏe của mình. Họ phải tập trung vào tỷ lệ eo và hông, và đảm bảo eo nhỏ hơn hông khoảng 10 inch (khoảng 25 cm).

Kinh nghiệm trong quá khứ và kinh nghiệm của người khác không quan trọng, hãy tận hưởng quá trình của bạn và sống trong thời điểm này. Đảm bảo rằng quá trình giảm cân của bạn là toàn diện và lành mạnh.

3. Đừng đổ lỗi cho bản thân khi kết quả chưa như ý

Ảnh minh họa: Internet

Không có kỷ luật bản thân nào có thể bù đắp cho một kế hoạch ăn kiêng được thiết kế kém, việc đổ lỗi cho bản thân khi bạn không thấy kết quả cũng chẳng có ích gì.

4. Đừng vội giảm cân

Hãy nhớ rằng cơ thể mất khoảng 12 tuần để thích nghi với bất cứ điều gì mới, chẳng hạn như thay đổi kế hoạch ăn kiêng, tập thể dục,… Vì vậy, hãy cho phép bản thân có chừng ấy thời gian, và hãy biết rằng trọng lượng bạn tăng lên không phải chỉ trong một sớm một chiều, vì vậy việc giảm cân cũng sẽ mất thời gian.

5. Đừng tập thể dục quá sức hoặc sử dụng nó như một hình phạt

Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là duy trì hoạt động nhưng không quá sức. Khoảng 20-30 phút tập thể dục chuyên dụng mỗi ngày là đủ, ngay cả khi bạn không thể đi bộ 10.000 bước. Đừng bao giờ sử dụng tập thể dục như một cách để trừng phạt bản thân, vì điều đó có thể gây hại cho sức khỏe của bạn hoặc bạn có thể bị thương.

6. Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của giấc ngủ

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết mọi người đều không nhận ra giá trị của giấc ngủ trong hành trình giảm cân của mình. Hãy nhớ ưu tiên giấc ngủ nếu bạn đang muốn thấy cơ thể mình bị mất đi một vài ký dư thừa.

7. Đừng chạy theo xu hướng ăn kiêng / những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội

Thay vào đó, hãy làm theo những mẹo truyền thống đã được kiểm chứng qua thời gian, được nhiều thế hệ làm theo.

8. Không cố định kích thước phần ăn

Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác thèm ăn là một thực thể chuyển động, hãy tôn trọng điều đó: Điều này có nghĩa là sự thèm ăn phụ thuộc vào cảm giác của bạn hàng ngày. Không nhất thiết phải hạn chế khẩu phần mỗi ngày, vì điều đó có thể gây hại nhiều hơn lợi và khiến bạn thèm ăn những món không lành mạnh. Hãy tuân theo quy tắc "ngồi và ăn", "ăn từ từ", theo "các giác quan" của bạn và lưu tâm trong khi ăn.

9. Đừng chờ đợi sự đồng ý của người khác về sự tiến bộ của bạn

Những thay đổi mà bạn nhận thấy ở bản thân, như kinh nguyệt đều đặn, da sáng, tóc khỏe, giảm số kỹ vẫn tiến triển ngay cả khi không ai để ý. Điều quan trọng là phải tiếp tục ngay cả khi không có xác nhận từ người ngoài.

Theo India Express