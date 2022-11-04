Đốt cháy mỡ thừa "thần tốc" cùng những siêu thực phẩm đích thị là "đồng minh" lý tưởng giúp bạn giảm cân

Vậy giải pháp là gì? Thay thế chúng bằng các lựa chọn lành mạnh hơn. Trên thực tế, hãy dự trữ những loại thực phẩm ngon, bổ dưỡng và ít calo được đề cập dưới đây trong nhà bếp của bạn để bạn không bị cám dỗ vào việc đặt hàng trực tuyến bất kỳ món ăn vặt nào và thích nhấm nháp những thực phẩm thân thiện với việc giảm cân này.

Nếu bạn có yến mạch trong tầm tay, bạn không cần phải đói hoặc bối rối trong khi cố gắng giảm cân. Bạn cũng có thể kết hợp bột yến mạch với trái cây hoặc các loại hạt yêu thích và theo nhu cầu.

Luôn dự trữ yến mạch hoặc bột yến mạch để tăng cường chất xơ cho dù là bữa sáng hay bữa ăn nhẹ buổi tối. Thêm một ít mật ong và sữa, bạn có thể làm cho nó ngọt ngào hơn. Thêm một ít ca cao, bây giờ nó có màu sô cô la. Nếu bạn muốn ăn mặn hơn chút, hãy nấu với nước và thêm muối, gia vị và cắt nhỏ các loại rau yêu thích của bạn để có một bữa ăn lành mạnh.

Quả óc chó

Quả óc chó là một món ăn nhẹ lành mạnh chứa nhiều protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Chỉ một vài miếng hạt óc chó có thể xua tan cơn đói của bạn và khiến bạn cảm thấy no.

Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách này, thay vì ăn một số món ăn vặt đóng gói có thể chứa quá nhiều đường hoặc chất béo không lành mạnh, quả óc chó có thể giúp bạn giải quyết cơn đói bất cứ lúc nào cùng với việc cung cấp cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng lành mạnh.

Trứng

Trứng là một thực phẩm tuyệt vời khác để dự trữ trong tủ lạnh của bạn. Những thứ này có sẵn quanh năm và cũng không đắt. Trứng là một nguồn giàu protein. Nếu bạn đang có ý định giảm cân, hãy bỏ lòng đỏ trứng và ăn lòng trắng trứng.

Một khẩu phần 100 gam lòng trắng trứng (khoảng 7 lòng trắng trứng lớn) chứa 53 calo - 0,6 gam carbohydrate, 12 gam protein và 0,2 gam chất béo. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng lấp đầy bụng của mình với lòng trắng trứng mà không cần tiêu thụ thêm calo hoặc chất béo.

Củ dền

Củ dền là một loại rau bổ dưỡng, có màu hồng hồng, bạn có thể ăn như một món salad hoặc ép lấy nước và uống. Nó cung cấp cho bạn năng lượng và tăng cường sức chịu đựng của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép củ cải đường có thể là một sự thay thế tuyệt vời không chứa caffeine cho thức uống buổi sáng hoặc trước khi tập luyện. Nó rất giàu chất dinh dưỡng và khoáng chất giúp giải độc máu của bạn. Trong trường hợp bạn làm nước trái cây, hãy tránh lọc bỏ chất xơ.

Quả táo

Táo rất ngon ngọt và giàu chất xơ cho phép bạn cảm thấy no cho đến giờ ăn tối. Bạn có thể mang theo một quả táo trong túi, rửa sạch với một ít nước và ăn bất cứ khi nào bạn cảm thấy đói.

Ảnh minh họa: Internet

Táo cũng có rất nhiều loại, vì vậy bạn có thể chọn loại mà mình yêu thích hoặc loại tốt nhất hiện có trên thị trường. Chất xơ này trong táo cũng thúc đẩy quá trình tiêu hóa của bạn và cung cấp vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột của bạn, giúp cải thiện sự trao đổi chất.

Theo Times of Inida