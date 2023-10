Chủ yếu, có hai loại bệnh gan nhiễm mỡ: Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Trong khi nguyên nhân là do uống nhiều rượu, gan nhiễm mỡ lại thường xảy ra ở những người không uống rượu. Cả hai điều kiện đều có thể khiến một người có nguy cơ bị xơ gan hoặc sẹo gan, đây là giai đoạn tổn thương gan tiến triển nhất và có thể dẫn đến tử vong.

Theo các chuyên gia, bệnh gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến sự phát triển của bệnh viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, đây là một dạng bệnh khiến người ta có nhiều khả năng bị xơ gan.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng khám Mayo cho biết, "Biến chứng chính của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và viêm gan nhiễm mỡ không do rượu là xơ gan, giai đoạn cuối để lại sẹo ở gan. Xơ gan xảy ra do tình trạng tổn thương gan, chẳng hạn như tình trạng viêm trong viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. Khi gan cố gắng ngăn chặn quá trình viêm, nó sẽ tạo ra các vùng sẹo (xơ hóa)."

Cơ quan y tế cho biết thêm: "Với tình trạng viêm tiếp tục, quá trình xơ hóa lan rộng để chiếm ngày càng nhiều mô gan."

Các dấu hiệu cần chú ý

Theo Mayo Clinic, lú lẫn, buồn ngủ và nói lắp là các triệu chứng của bệnh xơ gan.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người ta cũng có thể bị tích tụ chất lỏng trong bụng, sưng các tĩnh mạch trong thực quản, có thể bị vỡ và chảy máu, ung thư gan và suy gan giai đoạn cuối, có nghĩa là gan đã ngừng hoạt động.

Các triệu chứng bệnh gan nhiễm mỡ xảy ra ở giai đoạn sau

Những người ở giai đoạn sau của bệnh gan có thể gặp các triệu chứng sau:

- Bụng sưng (cổ trướng)

- Mở rộng các mạch máu ngay dưới bề mặt da

- Lá lách to

- Lòng bàn tay đỏ

- Vàng da và mắt (vàng da).

Các bước cần thực hiện

Cơ quan y tế khuyên bạn nên đặt lịch hẹn với bác sĩ nếu bạn có các dấu hiệu và triệu chứng dai dẳng khiến bạn lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi không có cách nào để biết lý do tại sao một số người phát triển bệnh gan nhiễm mỡ, có một số yếu tố có thể được xem xét. Bao gồm:

- Béo phì

- Bệnh tiểu đường loại 2

- Có tuyến giáp kém hoạt động

- Kháng insulin

- Huyết áp cao

- Tuổi (những người trên 50 tuổi)

- Hội chứng chuyển hóa

- Hút thuốc

Làm thế nào để giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ?

“Hãy chọn một chế độ ăn uống lành mạnh, bạn nên chọn một chế độ ăn uống lành mạnh dựa trên thực vật có nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh,” Mayo Clinic cho biết.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, chuyên gia khuyên: “Duy trì cân nặng hợp lý, nếu bạn thừa cân hoặc béo phì, hãy giảm lượng calo bạn ăn mỗi ngày và tập thể dục nhiều hơn.

“Nếu bạn có một trọng lượng khỏe mạnh, hãy cố gắng duy trì nó bằng cách chọn một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục”.

Ngoài ra, bạn phải ưu tiên tập thể dục. "Hãy tập thể dục hầu hết các ngày trong tuần. Trước tiên, hãy xin ý kiến ​​bác sĩ nếu bạn chưa tập thể dục thường xuyên".

Theo Times of India