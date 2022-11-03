Thực phẩm siêu dưỡng tưởng béo nhưng không béo này đốt cháy mỡ thừa cực nhanh, hỗ trợ giảm cân "thần tốc" mà bạn khó lòng bỏ qua

Sức khỏe 03/11/2022 09:30

Khi muốn giảm cân, mọi người thường cố gắng tập luyện để đổ mồ hôi rất nhiều nhưng hầu như không để ý đến những gì họ ăn. Theo các chuyên gia, chìa khóa để giảm cân là một chế độ ăn uống cân bằng kết hợp với một số hoạt động thể chất. Nếu bạn là người đang có ý định giảm cân, hãy nhớ ăn vặt vừa phải và quan tâm đặc biệt đến quá trình ăn chính.

Thực phẩm siêu dưỡng tưởng béo nhưng không béo này đốt cháy mỡ thừa cực nhanh, hỗ trợ giảm cân 'thần tốc' mà bạn khó lòng bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình này, bạn chắc chắn có thể tin tưởng vào đậu phộng, loại đậu có tác dụng thúc đẩy quá trình giảm cân. Mặc dù chúng có hàm lượng calo tương đối cao, nhưng hàm lượng chất xơ và protein dồi dào có thể giúp bạn no lâu hơn và hỗ trợ giảm cân. Đây là cách bạn có thể thêm nó vào chế độ ăn uống của mình để có kết quả mong muốn.

Đậu phộng có tốt cho việc giảm cân không?

Thực phẩm siêu dưỡng tưởng béo nhưng không béo này đốt cháy mỡ thừa cực nhanh, hỗ trợ giảm cân 'thần tốc' mà bạn khó lòng bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, protein là một cách đốt cháy calo thông minh. Đậu phộng chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm chất xơ, protein và chất béo có lợi cho tim mạch, giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng calo tổng thể và hỗ trợ giảm cân. Trong khi đậu phộng có hàm lượng calo cao, nhưng khi bạn nhai chúng, chúng sẽ bị vỡ thành những miếng nhỏ hơn và bạn có thể hấp thụ ít calo hơn.

Giàu chất béo lành mạnh

Chúng cũng giàu chất béo lành mạnh được gọi là axit béo không bão hòa đơn (MUFAs) và axit béo không bão hòa đa (PUFAs) và có liên quan đến việc giảm viêm, béo phì, bệnh tim và tiểu đường. Nó cũng đã được chứng minh rằng hàm lượng chất béo trong các loại hạt cũng cải thiện khả năng cơ thể sử dụng chất béo dự trữ làm năng lượng.

Tốt cho quá trình trao đổi chất

Thực phẩm siêu dưỡng tưởng béo nhưng không béo này đốt cháy mỡ thừa cực nhanh, hỗ trợ giảm cân 'thần tốc' mà bạn khó lòng bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đậu phộng cũng là một nguồn năng lượng tốt giúp tăng cường trao đổi chất và do đó bạn đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi và trong khi hoạt động, điều này giúp giảm cân nhiều hơn nữa.

Làm thế nào để thêm đậu phộng trong chế độ ăn uống của bạn?

Theo các chuyên gia, đậu phộng được tiêu thụ tốt nhất ở dạng sống, rang hoặc luộc. Ngoài ra, bạn có thể dùng nó như bơ đậu phộng, dầu đậu phộng, đậu phộng rang và đậu phộng nhúng. Thêm nó vào các thực phẩm giàu protein như gà nướng, đậu phụ hoặc thậm chí là salad để có kết quả mong muốn.

Bơ đậu phộng và giảm cân

Thực phẩm siêu dưỡng tưởng béo nhưng không béo này đốt cháy mỡ thừa cực nhanh, hỗ trợ giảm cân 'thần tốc' mà bạn khó lòng bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bơ đậu phộng giúp bạn no lâu hơn và có chỉ số đường huyết thấp. Nó được coi là một cách tiêu thụ chất béo cũng như protein và chất xơ mà không đưa lượng đường trong máu của bạn vào một vòng xoáy.

Bạn nên mua bơ đậu phộng hữu cơ với lượng natri và đường bổ sung thấp nhất để có kết quả hiệu quả. Khi nói đến tiêu dùng hàng ngày, điều độ luôn là chìa khóa. Một người nên tiêu thụ 2-3 muỗng cà phê bơ đậu phộng 2-3 lần một tuần.

Theo Times of India

Sở hữu bụng phẳng eo thon, dáng như siêu mẫu dễ dàng khi tiêu thụ những thực phẩm này hàng tuần

Sở hữu bụng phẳng eo thon, dáng như siêu mẫu dễ dàng khi tiêu thụ những thực phẩm này hàng tuần

Nếu bạn đang ăn một loại thức ăn và nghĩ rằng nó sẽ làm tan mỡ bụng của bạn, thì bạn đã nhầm. Để giảm cân, bạn có thể chọn từ nhiều lựa chọn chế độ ăn uống lành mạnh. Những thực phẩm này có thể bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ bạn trong hành trình giảm cân.

Xem thêm
Từ khóa:   Cách làm bơ đậu phộng giảm cân muốn giảm cân nên ăn gì? bí quyết giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 49 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm