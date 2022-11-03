Thực phẩm siêu dưỡng tưởng béo nhưng không béo này đốt cháy mỡ thừa cực nhanh, hỗ trợ giảm cân "thần tốc" mà bạn khó lòng bỏ qua

Trong quá trình này, bạn chắc chắn có thể tin tưởng vào đậu phộng, loại đậu có tác dụng thúc đẩy quá trình giảm cân. Mặc dù chúng có hàm lượng calo tương đối cao, nhưng hàm lượng chất xơ và protein dồi dào có thể giúp bạn no lâu hơn và hỗ trợ giảm cân. Đây là cách bạn có thể thêm nó vào chế độ ăn uống của mình để có kết quả mong muốn.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, protein là một cách đốt cháy calo thông minh. Đậu phộng chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm chất xơ, protein và chất béo có lợi cho tim mạch, giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng calo tổng thể và hỗ trợ giảm cân. Trong khi đậu phộng có hàm lượng calo cao, nhưng khi bạn nhai chúng, chúng sẽ bị vỡ thành những miếng nhỏ hơn và bạn có thể hấp thụ ít calo hơn.

Chúng cũng giàu chất béo lành mạnh được gọi là axit béo không bão hòa đơn (MUFAs) và axit béo không bão hòa đa (PUFAs) và có liên quan đến việc giảm viêm, béo phì, bệnh tim và tiểu đường. Nó cũng đã được chứng minh rằng hàm lượng chất béo trong các loại hạt cũng cải thiện khả năng cơ thể sử dụng chất béo dự trữ làm năng lượng.

Tốt cho quá trình trao đổi chất

Ảnh minh họa: Internet

Đậu phộng cũng là một nguồn năng lượng tốt giúp tăng cường trao đổi chất và do đó bạn đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi và trong khi hoạt động, điều này giúp giảm cân nhiều hơn nữa.

Làm thế nào để thêm đậu phộng trong chế độ ăn uống của bạn?

Theo các chuyên gia, đậu phộng được tiêu thụ tốt nhất ở dạng sống, rang hoặc luộc. Ngoài ra, bạn có thể dùng nó như bơ đậu phộng, dầu đậu phộng, đậu phộng rang và đậu phộng nhúng. Thêm nó vào các thực phẩm giàu protein như gà nướng, đậu phụ hoặc thậm chí là salad để có kết quả mong muốn.

Bơ đậu phộng và giảm cân

Ảnh minh họa: Internet

Bơ đậu phộng giúp bạn no lâu hơn và có chỉ số đường huyết thấp. Nó được coi là một cách tiêu thụ chất béo cũng như protein và chất xơ mà không đưa lượng đường trong máu của bạn vào một vòng xoáy.

Bạn nên mua bơ đậu phộng hữu cơ với lượng natri và đường bổ sung thấp nhất để có kết quả hiệu quả. Khi nói đến tiêu dùng hàng ngày, điều độ luôn là chìa khóa. Một người nên tiêu thụ 2-3 muỗng cà phê bơ đậu phộng 2-3 lần một tuần.

Theo Times of India