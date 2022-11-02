Sở hữu bụng phẳng eo thon, dáng như siêu mẫu dễ dàng khi tiêu thụ những thực phẩm này hàng tuần

Khi được bao gồm trong kế hoạch bữa ăn lành mạnh hàng tuần của bạn, những thực phẩm này có thể là một bổ sung cho các yêu cầu chế độ ăn uống của bạn. Những món ăn này rất ngon và chứa nhiều chất xơ và protein giúp bạn no lâu hơn.

Các nguyên tố như choline và vitamin D được tìm thấy trong lòng đỏ và lòng trắng trứng chứa 4–6 gam protein mỗi loại. Nhưng tiêu thụ nhiều trứng hơn có thể làm tăng mức cholesterol LDL nên bạn cần tiêu thụ một lượng vừa phải. Trứng giúp bạn no lâu hơn, giúp duy trì trọng lượng khỏe mạnh hơn.

Lựa chọn ăn kiêng tốt nhất và thân thiện với túi tiền để giảm cân là trứng. Chúng giàu dinh dưỡng và chứa hầu hết tất cả các chất dinh dưỡng.

Hạt óc chó

Quả óc chó giòn và giàu dinh dưỡng là nguồn cung cấp năng lượng tốt nhất. Trong trường hợp bạn cảm thấy buồn nôn trong ngày, hãy lấy một ít quả óc chó để thưởng thức thay vì bánh mì kẹp thịt hoặc khoai tây chiên.

Nhiều nghiên cứu đã gợi ý rằng quả óc chó thực sự có thể kích hoạt não của bạn để kiểm soát cơn đói và cảm giác thèm ăn. Đừng chỉ ăn chúng như một món ăn nhẹ. Thêm chúng vào các món mì ống của bạn hoặc rắc chúng lên món salad của bạn để có hương vị hấp dẫn đó.

Hạt chia

Ảnh minh họa: Internet

Hạt chia đúng với danh tiếng là thực phẩm thân thiện với việc giảm cân. Để giảm cân, chất xơ là luôn là "đế vương".

Hạt chia rất giàu chất xơ nên thêm khoảng 2 muỗng canh vào bữa ăn của bạn có thể chiếm 40% nhu cầu chất xơ hàng ngày của bạn. Khi được ngâm, chúng có tác dụng làm no, cung cấp nước cho cơ thể và giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Cắt giảm lượng calo trở thành một nhiệm vụ dễ dàng bằng cách tiêu thụ hạt chia thường xuyên. B

Sữa chua

Ảnh minh họa: Internet

Ăn một bữa sáng giàu protein giúp bạn no lâu hơn. Điều này có thể giúp bạn chống lại cơn đói trong suốt cả ngày. Để tăng cường sức khỏe và hạn chế biến động cân nặng, hãy ăn sữa chua.

Sữa chua rất ngon và bao gồm chất béo lành mạnh, protein và vi khuẩn có lợi cho đường ruột, giúp bạn hài lòng và ngon miệng. Tác dụng của bữa sáng giàu protein có thể kéo dài đến tối và bạn sẽ ít cảm thấy thèm ăn đồ ăn vặt có đường và nhiều chất béo.

Cá

Cá là một trong những nguồn cung cấp protein tốt nhất. Các nghiên cứu cho thấy rằng những người đang cố gắng giảm cân cảm thấy no lâu hơn khi họ tiêu thụ một lượng protein cao hơn trong chế độ ăn uống của họ.

Những người ăn một chế độ ăn giàu protein với lượng calo thấp, cảm thấy ít thèm ăn hơn cả ngày và đêm. Những người theo dõi cân nặng nên tiêu thụ cá vì protein trong đó được chuyển hóa với tốc độ chậm hơn so với chất béo hoặc carbohydrate.

Bắp rang bơ

Ăn vặt có vẻ như là một tội lỗi khi bạn muốn giảm bớt phần bụng mỡ đó. Nhưng giảm cân không cần phải luôn từ bỏ hoàn toàn thức ăn. Bạn có biết rằng việc ăn bỏng ngô có thể giúp bạn giảm cân?

Ảnh minh họa: Internet

Chúng chứa một lượng chất xơ tốt giúp no lâu. Nhưng hãy đảm bảo chọn loại bỏng ngô được loại bỏ bơ. Ăn chúng với tốc độ chậm, vì bạn có thể bắt đầu cảm thấy no và không ăn quá nhiều. Ăn 2 cốc bỏng ngô có thể giúp bạn đạt được hàm lượng chất xơ tốt trong chế độ ăn uống của mình.

Theo Times of Inida