Chớ dại ăn những món này vào bữa sáng nếu bạn không muốn cơ thể bị "rút cạn" năng lượng

Sống khỏe 01/11/2022 13:21

Cho đến gần đây, hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng đều đồng ý rằng bữa sáng lành mạnh là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giữ cho cơ thể khỏe mạnh diễn ra suốt cả ngày. 

Nếu bữa sáng là sở thích của bạn, hãy đảm bảo có một bữa ăn cân bằng dinh dưỡng. Điều đó có nghĩa là có cả ba chất dinh dưỡng đa lượng (carbohydrate, protein và chất béo) trong bữa sáng của bạn.

Chớ dại ăn những món này vào bữa sáng nếu bạn không muốn cơ thể bị 'rút cạn' năng lượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một số loại thực phẩm không nên có trong danh sách bữa sáng của bạn. Một số loại thực phẩm này sẽ làm bạn ngạc nhiên, vì chúng thường được quảng cáo là lựa chọn lành mạnh cho bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Dưới đây là một số thực phẩm phổ biến có thể là lựa chọn lành mạnh cho bữa sáng. Tuy nhiên, chúng phải được tránh như một bữa ăn độc lập đầu tiên trong ngày.

1. Ngũ cốc ăn sáng

Chớ dại ăn những món này vào bữa sáng nếu bạn không muốn cơ thể bị 'rút cạn' năng lượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết các loại ngũ cốc lạnh đều có nhiều đường và ít các chất dinh dưỡng đa lượng khác. Những chất này sẽ làm tăng nhanh lượng đường trong máu của bạn và giảm đột ngột ngay sau đó, có thể khiến bạn cáu kỉnh, run rẩy và đói trở lại.

Nếu bạn đang vội và ngũ cốc là lựa chọn duy nhất của bạn, hãy thêm trái cây, quả hạch, hạt hoặc sữa chua Hy Lạp không hương vị để tăng cảm giác no nhờ bổ sung protein và chất béo lành mạnh .

2. Granola

Một phần tư cốc granola bên trên sữa chua hoặc trộn với trái cây là hoàn toàn tốt, nhưng đổ một cốc hoặc nhiều hơn vào bát của bạn sẽ khiến bạn rơi vào chu trình nghiền nát đường. Các thanh granola cũng thuộc loại tương tự.

3. Trái cây hoặc nước trái cây

Là một phần của bữa sáng cân bằng, trái cây là thành phần tuyệt vời vì chúng giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất phytochemical. Tuy nhiên, ăn hay uống chúng riêng biệt có thể gây ra kết quả tương tự như ngũ cốc và granola, như đã đề cập ở trên.

Ngoài ra, một số người có thể bị tăng độ nhạy cảm của dạ dày với tính chất axit của trái cây, dẫn đến khó chịu ở ruột.

Chớ dại ăn những món này vào bữa sáng nếu bạn không muốn cơ thể bị 'rút cạn' năng lượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người tiêu dùng bữa sáng có ý thức về sức khỏe đã nhầm lẫn khi tin rằng họ đang đi đúng hướng để bắt đầu một ngày mới bằng cách uống nước ép trái cây. 

Nước ép là một sản phẩm tinh chế. Đường, nước và một số vitamin, khoáng chất vẫn còn nhưng chất xơ và thịt quả đã bị loại bỏ hoàn toàn. Công thức này có thể làm tăng đột biến lượng đường trong máu trong vài phút, gây ra các tác dụng tương tự như các lựa chọn ở trên. 

4. Bánh ngọt

Được làm từ các thành phần đã qua chế biến cao (bột mì trắng, đường, bơ thực vật), bánh ngọt được sản xuất thương mại (bánh nướng xốp, bánh cà phê, bánh rán, bánh quế, bánh mì trắng, bánh mì tròn trơn, bánh kếp) thường ít chất dinh dưỡng và có thể có nhiều chất phụ gia để bảo quản thời hạn sử dụng và độ tươi của chúng.

Chớ dại ăn những món này vào bữa sáng nếu bạn không muốn cơ thể bị 'rút cạn' năng lượng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tránh các món nướng đóng gói từ cửa hàng tạp hóa hoặc chuỗi cửa hàng cà phê. Thay vào đó, hãy chọn những món mới nướng thủ công từ tiệm bánh hoặc quán cà phê địa phương.

5. Bột yến mạch hương vị ăn liền

Trái ngược với yến mạch kiểu cũ hoặc yến mạch thô, bột yến mạch ăn liền được chế biến để nấu nhanh. Điều này có nghĩa là hầu hết chất xơ và một số chất dinh dưỡng đã bị loại bỏ.

Hương vị thêm vào thường đến từ các chất phụ gia nhân tạo và thêm đường. Bạn nên chọn yến mạch kiểu cũ không có hương vị, phủ trái cây tươi, mật ong hoặc đường nâu và các loại hạt để tăng thêm lợi ích dinh dưỡng và tăng cảm giác no.

Theo Emedihealth

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