Giãn tĩnh mạch: Thiếu hụt 2 loại vitamin này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình đông máu

Sức khỏe 01/11/2022 06:32

Giãn tĩnh mạch ảnh hưởng đến các tĩnh mạch ở chân, dẫn đến các tĩnh mạch bị xoắn và giãn rộng. Chúng xảy ra do hoạt động không đúng của các tĩnh mạch và được đặc trưng bởi các tĩnh mạch sưng lên, có màu xanh tím hoặc đỏ gần với bề mặt da.

Giãn tĩnh mạch: Thiếu hụt 2 loại vitamin này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình đông máu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn mạch máu này phổ biến nhất ở phụ nữ và được cho là ảnh hưởng đến khoảng 50% dân số phụ nữ và 25% tổng số người trưởng thành. Mặc dù nó có thể gây ra một chút khó chịu và có thể không đẹp khi nhìn vào, nhưng giãn tĩnh mạch không gây ra bất kỳ nguy cơ đe dọa tính mạng nghiêm trọng nào, nhưng có thể báo hiệu các vấn đề liên quan đến tuần hoàn khác.

Có rất nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến hoạt động lành mạnh của các tĩnh mạch, bao gồm cả việc thiếu hụt một số loại vitamin. Các chuyên gia đã chỉ ra hai sự thiếu hụt vitamin có thể ảnh hưởng đến cơ chế đông máu và gây ra các vấn đề về mạch máu.

Vitamin K rất cần thiết

Vitamin K là một chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho quá trình đông máu, chữa lành vết thương và cho sức khỏe của xương. Nó cầm máu sau khi bị thương, vết cắt hoặc vết xước. Ngoài ra, loại vitamin đặc biệt này cũng có thể giúp củng cố các thành mạch máu, giúp chúng không bị phồng và vỡ.

Giãn tĩnh mạch: Thiếu hụt 2 loại vitamin này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình đông máu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia tin rằng mức độ thấp hoặc thiếu hụt vitamin K có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh giãn tĩnh mạch.

Tạp chí Y khoa Anh cho biết: Thiếu vitamin K2 khiến xương dài và mỏng nên việc tăng chiều cao qua các thế hệ là do dinh dưỡng kém và không cải thiện dinh dưỡng. Mức độ thấp của vitamin K2 dẫn đến sự vôi hóa elastin, nguyên nhân của cằm đôi, còi cọc và giãn tĩnh mạch.

Dấu hiệu thiếu vitamin K

Hầu hết các triệu chứng phổ biến của thiếu vitamin K bao gồm chảy máu nhiều. Tuy nhiên, có những dấu hiệu khác cần chú ý. Bao gồm các:

- Thường xuyên và dễ bị bầm tím

- Cục máu đông nhỏ dưới móng tay

- Chảy máu ở màng nhầy lót các vùng trên cơ thể

- Phân đen sẫm, đôi khi có máu

Thiếu vitamin D cũng có thể gây ra chứng giãn tĩnh mạch

Giãn tĩnh mạch: Thiếu hụt 2 loại vitamin này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình đông máu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo trang web Vein Clinics, "Khi mức vitamin D thấp, các tĩnh mạch của bạn sẽ phải vật lộn để thực hiện công việc của chúng một cách chính xác và các vấn đề về tĩnh mạch có thể phát sinh."

“Vitamin D giúp giữ cho các động mạch và mạch máu của bạn đủ lỏng và đủ thư giãn để hỗ trợ lưu lượng máu thích hợp,” trang web sức khỏe cho biết thêm.

Vitamin D thường đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự hấp thụ canxi và phốt pho trong cơ thể. Nó cải thiện các chức năng miễn dịch, chống lại nhiễm trùng và bệnh tật và giúp tạo điều kiện cho sự phát triển của xương và răng.

Tuy nhiên, không đủ hoặc thiếu vitamin D cũng liên quan đến hoạt động không lành mạnh của các mạch máu.

Cẩn thận với các triệu chứng thiếu vitamin D

Trang Mayo Clinic cho biết: Thiếu vitamin D có thể khiến xương của bạn trở nên mỏng, giòn hoặc biến dạng.

Nó có liên quan đến mệt mỏi, suy nhược, thay đổi tâm trạng và chuột rút và đau nhức cơ.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh (NHS), “Việc thiếu vitamin D có thể dẫn đến các biến dạng xương như còi xương ở trẻ em và đau xương do một tình trạng gọi là nhuyễn xương ở người lớn”.

Nguồn cung cấp vitamin K và D tốt nhất

Giãn tĩnh mạch: Thiếu hụt 2 loại vitamin này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình đông máu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các loại thực phẩm như rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, rau diếp và bông cải xanh, dầu thực vật, trái cây như quả việt quất và quả sung, trứng, pho mát, thịt bao gồm gan, đậu gà và đậu nành là những nguồn cung cấp vitamin K.

Về mặt vitamin D, nguồn tốt nhất là ánh sáng mặt trời. Theo NHS, các loại thực phẩm như cá có dầu như cá hồi, cá mòi, cá trích và cá thu, thịt đỏ, gan, lòng đỏ trứng và thực phẩm tăng cường là nguồn thực phẩm giàu vitamin D.

Giãn tĩnh mạch: Thiếu hụt 2 loại vitamin này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình đông máu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dùng đến thực phẩm chức năng nếu nghĩ rằng mình không nhận đủ từ các sản phẩm tự nhiên. Tuy nhiên, nên nói chuyện với bác sĩ của bạn mọi lúc nếu bạn muốn bổ sung bất kỳ loại thuốc nào.

Theo Times of India

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