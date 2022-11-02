WHO cảnh báo: Ăn vào thời điểm cụ thể này hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư!

Sống khỏe 02/11/2022 05:31

Ung thư là một thuật ngữ chung để chỉ một số lượng lớn các bệnh gây ra bởi sự phát triển bất thường của các tế bào ở các bộ phận khác nhau của cơ thể. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nó là nguyên nhân thứ hai gây tử vong trên toàn cầu. Một số bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, phổi, đại trực tràng, dạ dày và ung thư gan, trong khi phụ nữ dễ bị ung thư vú, đại trực tràng, phổi, cổ tử cung và tuyến giáp.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là lối sống của chúng ta, đặc biệt là chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ ung thư. Nhưng ngoài những gì chúng ta ăn, thời điểm chúng ta ăn là một yếu tố, các nhà nghiên cứu tin rằng phải được khám phá.

Thời điểm bạn ăn cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư

WHO cảnh báo: Ăn vào thời điểm cụ thể này hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu từ Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona, ​​thời điểm ăn uống cũng có thể xác định ai có nhiều nguy cơ mắc bệnh ung thư hơn. Người ta phát hiện ra rằng những người thường xuyên ăn sau 9 giờ tối và không để khoảng cách hai giờ sau khi ăn và trước khi đi ngủ có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn, chính xác là 25%.

Tại sao nó xảy ra?

WHO cảnh báo: Ăn vào thời điểm cụ thể này hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đồng hồ sinh học theo chu kỳ sinh học xác định và điều chỉnh chu kỳ ngủ-thức và lặp lại khoảng 24 giờ một lần, còn được gọi là nhịp sinh học. Nếu đồng hồ cơ thể của bạn hoạt động bình thường và chuyển động như bình thường, vào lúc 9 giờ tối hoặc muộn hơn, cơ thể bạn sẽ không ngủ và không trở nên hoạt động nhiều hơn, điều này có thể xảy ra thông qua việc ăn uống. Sau đó, điều này có thể làm gián đoạn nhịp sinh học và có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, cảm giác đói và căng thẳng.

Nghiên cứu

Nghiên cứu đã đánh giá 621 trường hợp ung thư tuyến tiền liệt và 1.205 trường hợp ung thư vú cũng như xem xét 872 đối tượng nam và 1.321 đối tượng nữ chưa bao giờ làm việc ca đêm. Với sự trợ giúp của các cuộc phỏng vấn và bảng câu hỏi, họ được hỏi về thời gian của bữa ăn, giấc ngủ và thứ tự thời gian của họ.

Những người nói rằng họ ngủ từ hai giờ trở lên sau bữa tối có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú và tuyến tiền liệt thấp hơn 20%. Tuy nhiên, khi điều đó được kết hợp với việc ăn khuya, nguy cơ tổng cộng lên đến 25%.

WHO cảnh báo: Ăn vào thời điểm cụ thể này hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Manolis Kogevinas, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi kết luận rằng tuân thủ chế độ ăn uống hàng ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư. Những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá thời gian trong các nghiên cứu về chế độ ăn uống và ung thư".

Mặc dù cần phải có thêm nhiều nghiên cứu để xác định lý do tại sao thời điểm ăn uống lại ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư, nhưng một số bằng chứng cho thấy có thể là do chế độ ngủ bị gián đoạn.

Vai trò của giấc ngủ

WHO cảnh báo: Ăn vào thời điểm cụ thể này hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (IARC) năm 2007 kết luận rằng làm việc theo ca liên quan đến sự gián đoạn sinh học, tức là bất kỳ thay đổi nào trong mô hình giấc ngủ, có thể gây ung thư.

Như đã thảo luận, đồng hồ cơ thể tuân theo chu kỳ 24 giờ, điều khiển thời điểm chúng ta thức dậy, sự thèm ăn, nhiệt độ cơ thể và tâm trạng của chúng ta. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với nó đều có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Các yếu tố nguy cơ khác của ung thư cần lưu ý

WHO cảnh báo: Ăn vào thời điểm cụ thể này hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Theo WHO, sử dụng thuốc lá, uống rượu, chế độ ăn uống không lành mạnh, ít vận động và ô nhiễm không khí là những yếu tố nguy cơ gây ung thư và các bệnh không lây nhiễm khác.

Một số bệnh nhiễm trùng cũng được cho là làm tăng nguy cơ ung thư. Cơ quan y tế toàn cầu cho biết: "Khoảng 13% trường hợp ung thư được chẩn đoán trong năm 2018 trên toàn cầu là do nhiễm chất gây ung thư, bao gồm Helicobacter pylori, virus gây u nhú ở người (HPV), virus viêm gan B, virus viêm gan C và virus Epstein-Barr."

Theo Times of Inida

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