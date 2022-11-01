Giảm cân mà không phải nhịn ăn, chỉ cần bạn "ưu ái" hơn cho những món ngon này, vừa no lâu vừa giữ dáng siêu đỉnh

Giảm cân 01/11/2022 12:33

Việc thèm ăn một thứ gì đó hoặc cảm thấy đói là điều hoàn toàn bình thường vì đó là cơ chế sinh tồn tự nhiên của cơ thể cảnh báo bạn khi nó cần thêm năng lượng. Tuy nhiên, đói không đúng thời điểm có thể gây ra một số vấn đề, trong đó ăn quá nhiều đứng đầu danh sách.

Không giống như những gì các chương trình ăn kiêng phổ biến có thể nói, bạn không thể “vượt qua cơn đói” mãi mãi. Chắc chắn, bạn có thể bỏ qua cảm giác đó trong một thời gian, thậm chí có thể là một tháng hoặc lâu hơn, nhưng có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu bạn biến điều này thành khuôn mẫu cuộc sống của mình.

Bạn có thể tạo ra một bữa ăn giàu protein và chất xơ bằng cách sử dụng nhiều loại thực phẩm. Tuy nhiên, có một vài “siêu thực phẩm” nổi bật hơn những loại còn lại. Dưới đây là những loại thực phẩm giúp bạn no lâu và no bụng trong nhiều giờ.

1. Đậu đen

Giảm cân mà không phải nhịn ăn, chỉ cần bạn 'ưu ái' hơn cho những món ngon này, vừa no lâu vừa giữ dáng siêu đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần 1/2 chén đậu đen cung cấp cho bạn 6 gam chất xơ, 6 gam protein và 17 gam carbohydrate giàu chất dinh dưỡng. Bạn có thể thêm đậu vào súp hoặc dùng thay thế thịt trong một số món ăn.

2. Đậu Edamame

Tương tự như đậu đen, edamame là một lựa chọn tuyệt vời cho những người ăn chay hoặc ăn kiêng cần tăng lượng protein. Một nửa cốc edamame chứa 5 gam chất xơ, 8 gam protein và 12 gam carbohydrate.

3. Gà

Giảm cân mà không phải nhịn ăn, chỉ cần bạn 'ưu ái' hơn cho những món ngon này, vừa no lâu vừa giữ dáng siêu đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Là một lựa chọn thịt nạc tuyệt vời, 4 chén gà chứa 24 gram protein khổng lồ. Ghép gà với mì ống hoặc cơm nguyên hạt cho bữa tối ngon miệng sẽ là lựa chọn thú vị dành cho bạn.

4. Cá hồi

Không giống như thịt gà, cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3. Một miếng cá hồi chứa 27 gam protein và 22 gam chất béo lành mạnh. Cố gắng kết hợp 2-3 khẩu phần cá vào chế độ ăn hàng tuần của bạn nhé.

5. Bột yến mạch

Giảm cân mà không phải nhịn ăn, chỉ cần bạn 'ưu ái' hơn cho những món ngon này, vừa no lâu vừa giữ dáng siêu đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bột yến mạch là một loại ngũ cốc tuyệt vời chứa cả protein và chất xơ. Bắt đầu buổi sáng của bạn với một bát đầy ắp bột yến mạch và quả mọng tươi để dễ dàng cầm cự cho đến bữa trưa. Một chén bột yến mạch nguyên hạt chứa 4 gam chất xơ, 5 gam protein và 42 gam carbohydrate.

6. Lúa mạch

Lúa mạch là một loại ngũ cốc ít được ca ngợi và thường bị lãng quên. Bạn có thể sử dụng hạt này để làm cho bất kỳ món súp rau củ nào thêm thịnh soạn. Một nửa cốc lúa mạch nguyên hạt chứa 3 gam chất xơ, 2 gam protein và 2 gam carbohydrate tiêu hóa chậm.

7. Đậu phụ

Giảm cân mà không phải nhịn ăn, chỉ cần bạn 'ưu ái' hơn cho những món ngon này, vừa no lâu vừa giữ dáng siêu đỉnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ, một sản phẩm từ đậu nành như edamame, là một loại thịt thay thế tốt để nấu ăn và nhanh chóng có hương vị của những gì bạn chế biến với nó. Khoảng 1/4 miếng đậu phụ bình thường (85 gam) chứa 9 gam protein.

Theo Emedihealth

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