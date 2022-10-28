6 loại thực phẩm ngày nào cũng ăn nhưng chứa cực nhiều đường ẩn mà bạn không biết

Chọn thực phẩm 28/10/2022 13:33

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ chỉ nên tiêu thụ 24 gam đường mỗi ngày, trong khi nam giới được phép lên đến 36 gam. Nhưng bạn có biết rằng một lon nước ngọt đã chứa gần 40 gam đường?

Tất cả mọi người đều biết nước ngọt có nhiều đường, nhưng nhiều người không biết rằng một lon súp cà chua có thể chứa tới 20 gam đường trong mỗi khẩu phần ăn và nước ép táo yêu thích của bạn ngay cả khi được dán nhãn không đường, có khoảng 25 gam đường trong một cốc. 

1. Đậu nướng

6 loại thực phẩm ngày nào cũng ăn nhưng chứa cực nhiều đường ẩn mà bạn không biết - Ảnh 1

Khi nghĩ về đậu nướng mặn, chúng có nhiều đường không phải là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Nhưng bạn nên biết rằng một phần của 254 gam đậu nướng chứa không ít hơn 5 muỗng cà phê đường.

2. Sinh tố

6 loại thực phẩm ngày nào cũng ăn nhưng chứa cực nhiều đường ẩn mà bạn không biết - Ảnh 2

 

Làm sinh tố ở nhà có thể là một nghi thức buổi sáng tuyệt vời. Tuy nhiên, sinh tố mua ở cửa hàng được làm ngọt bằng các thành phần như kem hoặc xi-rô, làm tăng lượng đường. Một số trong số chúng chứa hơn 13 muỗng cà phê đường chỉ trong một khẩu phần ăn.

3. Súp đóng hộp

6 loại thực phẩm ngày nào cũng ăn nhưng chứa cực nhiều đường ẩn mà bạn không biết - Ảnh 3

 

Bạn sẽ nghĩ rằng món súp mua ở cửa hàng sẽ là sự kết hợp lành mạnh giữa nước và các loại rau bổ dưỡng. Nhưng khi bạn phóng to các thông tin về dinh dưỡng, bạn sẽ nhận thấy rằng hàm lượng đường trong một lon thực sự có thể bao gồm toàn bộ lượng đường cần thiết hàng ngày của bạn. Điều này đặc biệt phổ biến ở nước sốt làm từ cà chua, chứa 8,7 gam đường trên 1 cốc.

4. Sữa chua ít béo

 

Mặc dù thực phẩm ít chất béo có thể hấp dẫn những người đang cố gắng sống một lối sống lành mạnh hơn, nhưng không phải tất cả chúng đều thực sự tốt hơn cho bạn, đặc biệt là khi nói đến sữa chua.

6 loại thực phẩm ngày nào cũng ăn nhưng chứa cực nhiều đường ẩn mà bạn không biết - Ảnh 4

Một khẩu phần sữa chua nguyên chất béo ngậy có 4,7 gam đường, trong khi một khẩu phần sữa chua Hy Lạp có thể có tới 6 đến 12 gam đường. Việc bổ sung đường trong các lựa chọn ít chất béo được sử dụng để làm giảm hương vị và độ đặc của chất béo. Nhiều loại sữa chua ít chất béo và có hương vị cũng chứa các dạng chất ngọt không tốt cho sức khỏe, như đường sucrose hoặc xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao.

5. Sốt salad không béo

6 loại thực phẩm ngày nào cũng ăn nhưng chứa cực nhiều đường ẩn mà bạn không biết - Ảnh 5

 

Tương tự như sữa chua, nước sốt trộn salad có ít chất béo và calo hơn nhưng lại tăng lượng đường. 2 thìa nước xốt salad mua ở cửa hàng yêu thích của bạn có thể có thêm khoảng 7 đến 10 gam chất béo. Các chuyên gia khuyên bạn nên tự làm nước sốt trộn salad ở nhà để đảm bảo rằng không có thêm đường, chất bảo quản hoặc các thành phần không lành mạnh khác.

6. Tương cà

6 loại thực phẩm ngày nào cũng ăn nhưng chứa cực nhiều đường ẩn mà bạn không biết - Ảnh 6

Nước sốt đóng chai này được xếp vào danh sách là một trong những loại gia vị phổ biến nhất trên khắp thế giới. Có sự kết hợp của các hương vị ngọt, chua và umami, tương cà phổ biến nhất trong các món bánh mì kẹp thịt ăn nhanh và làm nước chấm cho món khoai tây chiên.

Tuy nhiên, một muỗng canh gia vị màu đỏ này tương đương với việc bạn cho cả một viên đường vào miệng. Chứa khoảng 4 gam đường trên mỗi muỗng canh, hầu hết các chai tương cà thương mại đều chứa một lượng đáng kể xi-rô ngô có đường fructose cao.

Theo Brightside

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