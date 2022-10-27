Những thực phẩm là "máy bơm Kali", cung cấp chất điện giải, hỗ trợ thận và thúc đẩy tiêu hóa tốt nhất

Chọn thực phẩm 27/10/2022 07:34

Kali là một khoáng chất thiết yếu đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các quá trình sinh lý hàng ngày khác nhau bên trong cơ thể. Chức năng chính của nó là duy trì cấu trúc tế bào để giữ mức chất lỏng bình thường bên trong mỗi tế bào và do đó cần thiết cho mọi mô trong cơ thể. 

Kali là một chất điện phân, có nghĩa là nó được tích điện và do đó giúp kích hoạt các tế bào và dây thần kinh. Nó giúp các dây thần kinh dẫn truyền thông điệp khắp cơ thể, tạo điều kiện cho cơ co lại và duy trì huyết áp bình thường.

Những thực phẩm là 'máy bơm Kali', cung cấp chất điện giải, hỗ trợ thận và thúc đẩy tiêu hóa tốt nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể con người cần 4.700 mg / dL kali mỗi ngày để hoạt động bình thường. Thận lọc ra chất dư thừa, sau đó thải ra ngoài qua nước tiểu.

Tuy nhiên, một số điều kiện, thuốc và đồ uống có thể khiến bạn mất nhiều kali, dẫn đến thiếu hụt. Chúng bao gồm nôn mửa, tiêu chảy, hội chứng ruột kích thích (IBS), thuốc lợi tiểu hoặc thuốc nhuận tràng, đồ uống có chứa caffein và rượu.

Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ cần tăng lượng kali hàng ngày để bù đắp sự thiếu hụt, nhưng quan trọng là cần tham khảo ý kiến ​​bác sĩ khi muốn bổ sung gì cho phù hợp với tình trạng bệnh lý của cơ thể.

Kali có tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm động vật và thực vật. Dưới đây là một số trong số chúng: 

1. Chuối

Những thực phẩm là 'máy bơm Kali', cung cấp chất điện giải, hỗ trợ thận và thúc đẩy tiêu hóa tốt nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuối là một món ăn nhẹ dễ làm và dễ ăn . Ngoài ra, chúng cũng có thể được thêm vào nhiều loại bánh nướng. Một quả chuối có 375 mg kali.

2. Bơ

Bơ là một loại kem đẹp mắt trên bánh mì nướng bơ và được dùng để làm bánh pudding hoặc kem. Nửa quả bơ có 345 mg kali. 

3. Cải bó xôi/ Rau bina

Lá cải bó xôi có thể được thưởng thức sống hoặc nấu chín. Hai chén rau bina chứa 334 mg kali. 

4. Khoai lang

Những thực phẩm là 'máy bơm Kali', cung cấp chất điện giải, hỗ trợ thận và thúc đẩy tiêu hóa tốt nhất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể thưởng thức khoai lang nướng theo nhiều cách khác nhau: chế biến thành khoai chiên hoặc dùng trong các món tráng miệng. Một củ khoai lang vừa có 542 mg kali.

 

5. Đậu trắng

Đậu trắng có thể được thưởng thức như một món ăn kèm hoặc xay nhuyễn trong một món ăn nhiều thành phần. Bạn có thể nhận được 454 mg kali từ một hộp đậu trắng.

6. Khoai tây nướng

Khoai tây nướng là một loại rau củ khác có thể được thưởng thức theo nhiều cách khác nhau. Một củ khoai tây trung bình chứa 926 mg kali

7. Mơ khô

Mơ khô là một món ăn nhẹ tuyệt vời có thể thưởng thức trên đường chạy bộ hoặc dùng trong món granola. Một nửa cốc mơ khô chứa 755 mg kali.

8. Bí ngô

Bí ngô là một loại rau mùa thu đẹp có thể được sử dụng trong các món súp hoặc ăn như sau khi nó đã được nấu chín. Khoảng 895 mg kali có trong 1 cốc bí.

9. Nấm trắng

Những thực phẩm là 'máy bơm Kali', cung cấp chất điện giải, hỗ trợ thận và thúc đẩy tiêu hóa tốt nhất - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nấm có thể được thưởng thức như một chất thay thế thịt trong các món ăn hoặc trộn với các loại rau khác. Một cốc nấm có 428 mg kali.

10. Cà chua phơi khô

Cà chua phơi khô có thể tạo thêm hương vị thơm ngon cho nhiều món ăn khác nhau. Một phần tư cốc cà chua khô chứa 430 mg kali.

Các loại thực phẩm giàu kali khác bao gồm bông cải xanh, cà rốt, cam, dưa hấu, đậu pinto, bơ đậu phộng, hạt hướng dương, đậu nành và atisô.

Theo Emediheath

5 sai lầm nguy hiểm khi nấu ăn mà ngay cả những đầu bếp giàu kinh nghiệm nhất cũng mắc phải

5 sai lầm nguy hiểm khi nấu ăn mà ngay cả những đầu bếp giàu kinh nghiệm nhất cũng mắc phải

Nghệ thuật nấu ăn là một thách thức, vì nó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, thời gian và sự tập trung. Mục tiêu lý tưởng là chuẩn bị một bữa ăn hợp khẩu vị, không dính đáy chảo và không bị cháy. Thật không may, không phải tất cả chúng ta đều làm tốt nghệ thuật ẩm thực, ngay cả khi chúng ta cố gắng hết sức.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm giàu kali thực phẩm giàu dinh dưỡng bổ sung Kali

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ