Những thực phẩm là "máy bơm Kali", cung cấp chất điện giải, hỗ trợ thận và thúc đẩy tiêu hóa tốt nhất

Cơ thể con người cần 4.700 mg / dL kali mỗi ngày để hoạt động bình thường. Thận lọc ra chất dư thừa, sau đó thải ra ngoài qua nước tiểu.

Kali là một chất điện phân, có nghĩa là nó được tích điện và do đó giúp kích hoạt các tế bào và dây thần kinh. Nó giúp các dây thần kinh dẫn truyền thông điệp khắp cơ thể, tạo điều kiện cho cơ co lại và duy trì huyết áp bình thường.

Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ cần tăng lượng kali hàng ngày để bù đắp sự thiếu hụt, nhưng quan trọng là cần tham khảo ý kiến ​​bác sĩ khi muốn bổ sung gì cho phù hợp với tình trạng bệnh lý của cơ thể.

Tuy nhiên, một số điều kiện, thuốc và đồ uống có thể khiến bạn mất nhiều kali, dẫn đến thiếu hụt. Chúng bao gồm nôn mửa, tiêu chảy, hội chứng ruột kích thích (IBS), thuốc lợi tiểu hoặc thuốc nhuận tràng, đồ uống có chứa caffein và rượu.

Kali có tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm động vật và thực vật. Dưới đây là một số trong số chúng:

1. Chuối

Ảnh minh họa: Internet

Chuối là một món ăn nhẹ dễ làm và dễ ăn . Ngoài ra, chúng cũng có thể được thêm vào nhiều loại bánh nướng. Một quả chuối có 375 mg kali.

2. Bơ

Bơ là một loại kem đẹp mắt trên bánh mì nướng bơ và được dùng để làm bánh pudding hoặc kem. Nửa quả bơ có 345 mg kali.

3. Cải bó xôi/ Rau bina

Lá cải bó xôi có thể được thưởng thức sống hoặc nấu chín. Hai chén rau bina chứa 334 mg kali.

4. Khoai lang

Ảnh minh họa: Internet

Có thể thưởng thức khoai lang nướng theo nhiều cách khác nhau: chế biến thành khoai chiên hoặc dùng trong các món tráng miệng. Một củ khoai lang vừa có 542 mg kali.

5. Đậu trắng

Đậu trắng có thể được thưởng thức như một món ăn kèm hoặc xay nhuyễn trong một món ăn nhiều thành phần. Bạn có thể nhận được 454 mg kali từ một hộp đậu trắng.

6. Khoai tây nướng

Khoai tây nướng là một loại rau củ khác có thể được thưởng thức theo nhiều cách khác nhau. Một củ khoai tây trung bình chứa 926 mg kali

7. Mơ khô

Mơ khô là một món ăn nhẹ tuyệt vời có thể thưởng thức trên đường chạy bộ hoặc dùng trong món granola. Một nửa cốc mơ khô chứa 755 mg kali.

8. Bí ngô

Bí ngô là một loại rau mùa thu đẹp có thể được sử dụng trong các món súp hoặc ăn như sau khi nó đã được nấu chín. Khoảng 895 mg kali có trong 1 cốc bí.

9. Nấm trắng

Ảnh minh họa: Internet

Nấm có thể được thưởng thức như một chất thay thế thịt trong các món ăn hoặc trộn với các loại rau khác. Một cốc nấm có 428 mg kali.

10. Cà chua phơi khô

Cà chua phơi khô có thể tạo thêm hương vị thơm ngon cho nhiều món ăn khác nhau. Một phần tư cốc cà chua khô chứa 430 mg kali.

Các loại thực phẩm giàu kali khác bao gồm bông cải xanh, cà rốt, cam, dưa hấu, đậu pinto, bơ đậu phộng, hạt hướng dương, đậu nành và atisô.

Theo Emediheath