Những thực phẩm đứng top đầu lợi ích cho bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt khi ăn vào buổi sáng

Chọn thực phẩm 24/10/2022 12:57

Bữa sáng là một trong những bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó cung cấp năng lượng cho cơ thể sau một thời gian nhịn ăn khi ngủ. Như vậy, việc có một bữa sáng không chỉ ngon mà còn phải đầy đủ các thực phẩm cung cấp nhiên liệu cho cơ thể là điều vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, những người bị bệnh tiểu đường có thể không thể tiêu thụ tất cả các loại thực phẩm với số lượng mà họ muốn. Họ cần phải hết sức cẩn thận và chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp để không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của họ. Như vậy, những lựa chọn thực phẩm lý tưởng cho họ là gì?

Những thực phẩm đứng top đầu lợi ích cho bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt khi ăn vào buổi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để có bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng nhất, bệnh nhân tiểu đường phải cố gắng chọn thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến từ từng nhóm thực phẩm. Hãy bao gồm ngũ cốc, rau, protein và sữa trong bữa sáng của bạn.

Chuyên gia đã liệt kê một số loại thực phẩm mà bệnh nhân tiểu đường có thể đưa vào chế độ ăn uống của họ để có một bữa sáng lành mạnh và bổ dưỡng.

1. Yến mạch

 

 

Những thực phẩm đứng top đầu lợi ích cho bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt khi ăn vào buổi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch, một nguồn carbohydrate phức tạp, cũng rất giàu chất xơ và sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Yến mạch giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách đảm bảo sự hấp thụ đường vào máu diễn ra chậm và ổn định.

2. Trứng

Trứng cũng có thể được bao gồm trong bữa sáng để quản lý lượng đường. Trứng chứa ít calo và giàu protein. Trứng giúp duy trì lượng đường và sức khỏe.

 

3. Hạt chia

Những thực phẩm đứng top đầu lợi ích cho bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt khi ăn vào buổi sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hạt chia giúp quản lý lượng đường trong máu. Cách tốt nhất để bệnh nhân tiểu đường tiêu thụ là sau khi ngâm chúng trong nước. Hạt Chia có rất nhiều chất xơ có lợi cho việc kiểm soát bệnh tiểu đường.

4. Quả hạch

Các loại hạt sẽ cung cấp cho bạn năng lượng, protein và có nhiều chất béo lành mạnh.

5. Sữa chua

Nó chứa nhiều protein và có thể chứa khá ít đường tự nhiên vì vi khuẩn trong sữa chua sử dụng đường lactose trong quá trình lên men. Hãy chọn loại sữa chua không thêm đường để cân bằng lượng đường trong máu.

Những thực phẩm đứng top đầu lợi ích cho bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt khi ăn vào buổi sáng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế tiêu thụ ngũ cốc hoặc bánh ngọt đã qua chế biến chứa nhiều đường bổ sung và ít giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra cũng nên hạn chế các loại thịt ăn sáng như xúc xích và thịt xông khói đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và cũng có nhiều chất béo bão hòa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Theo India Express

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