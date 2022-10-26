5 cách thay thế để sử dụng tỏi và những phương pháp này có thể được chứng minh là rất hữu ích!

Đây không phải là một trò đùa về siêu năng lực của "siêu nhân tỏi", nhưng có vẻ như tỏi có thể hữu ích không chỉ khi chúng ta nói về sức khỏe , mà còn khi chúng ta nói về vật dụng như chiếc ly trong nhà bạn.

Tỏi là một chất kết dính tự nhiên. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng nước dính từ nó để làm keo dán cho những món đồ dễ vỡ. Tất cả những gì chúng ta cần làm là nghiền nát tỏi để tạo thành chất kết dính, hoạt động tốt như một chất kết dính thương mại.

2. Giảm đau răng

Đôi khi chúng ta không thể tìm thấy thời gian để đến gặp nha sĩ và phải chịu đựng cơn đau răng với hy vọng rằng nó sẽ tự khỏi. Đây là lúc mà tỏi có thể đến để giải cứu.

Do chứa một lượng lớn cysteine ​​bên trong nên tỏi có tác dụng gây mê. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là chà xát lên chỗ răng bị đau và nó sẽ giảm đau trong một thời gian ngắn. Điều quan trọng cần lưu ý là tỏi sẽ không giúp chữa khỏi nguyên nhân cơ bản gây ra cơn đau răng của bạn, vì vậy nếu bạn bị đau, tốt nhất hãy lên lịch đến gặp nha sĩ.

3. Sữa rửa mặt

Nếu bạn thích các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên thay vì các sản phẩm hóa học, chẳng hạn như tỏi có thể thay thế sữa rửa mặt của bạn. Tỏi có chứa các đặc tính khử trùng, kháng vi-rút và chống nấm mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là nó có thể giúp chống lại mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành, sẹo mụn trứng cá, và nhiều bệnh da liễu và dị ứng khác.

Có 2 cách để sử dụng tỏi nếu bạn muốn thấy kết quả. Cách đầu tiên là thoa tỏi trực tiếp lên da: thoa một lớp tỏi mỏng lên mặt và rửa sạch sau 15 phút. Cách thứ hai là tạo cơ hội cho tỏi thực hiện công việc của nó từ dạ dày của bạn.

4. Chữa lành bàn chân sưng

Bất kể chân đau xảy ra như thế nào, cảm giác khó chịu này có thể tới với bất kỳ ai nhưng tin tốt là nó có thể được chữa lành! Bạn cho tép tỏi vào nước nóng và ngâm chân trong 30 phút.

Có vẻ như albicans (nấm) nhạy cảm với tỏi. Do có nhiều nguyên lý hoạt động, tỏi có tác dụng chống tiêu độc và có thể là một phương thuốc rất hiệu quả.

5. Ngừng nhiễm trùng tai

Nhiễm trùng tai thường được chữa khỏi với sự trợ giúp của thuốc kháng sinh, nhưng chúng cũng có thể được chữa khỏi bằng tỏi. Phương thuốc này đặc biệt được khuyến khích cho trẻ em vì chúng có thể còn quá nhỏ để kê đơn thuốc thông thường.

Để chữa viêm tai tại nhà, bạn hãy ép tép tỏi để lấy dầu tỏi. Làm ấm nó một chút rồi nhỏ vài giọt vào ống nhỏ và nhỏ vào tai. Bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi muốn thực hiện bất kỳ biện pháp gì dù nhiều người nói rằng dầu tỏi ấm có tác dụng hiệu quả.

Theo Brightside