Đó không phải là một chế độ ăn kiêng đặc biệt, không phải là một loại thực phẩm bổ sung đắt tiền và không mất nhiều giờ để chế biến. Đó là một loại rau củ ngon bổ rẻ.

Theo huấn luyện viên lối sống Luke Coutinho, nếu có một loại thực phẩm có thể ăn hàng ngày để tăng cường sức khỏe của mắt, cân bằng nội tiết tố, sức khỏe đường ruột, ngăn ngừa nhiễm trùng do nấm và vi khuẩn, hỗ trợ giảm béo và ngăn ngừa ung thư hoặc hỗ trợ quản lý nó, đó chính là cà rốt!

Falcarinol được nghiên cứu và cho thấy có lợi cho "sự thống trị" của estrogen. Ông cũng nói thêm rằng sự thống trị của estrogen là một trong những lý do phổ biến nhất đằng sau “ung thư chiếm ưu thế bởi estrogen" (ung thư tử cung, buồng trứng, ung thư vú), lạc nội mạc tử cung, u nang và u xơ, tỷ lệ mỡ trong cơ thể cao và mỡ bụng cứng đầu, buồng trứng đa nang PCOD và mãn kinh.

Chuyên gia Luke chia sẻ thêm rằng mặc dù cà rốt là một nguồn giàu beta-carotene và carotenoid, nhưng lợi ích sức khỏe thực tế của chúng đến từ falcarinol. Ông nói thêm: "Một chất dinh dưỡng thực vật như falcarinol trong cà rốt hoạt động như một chất diệt nấm mạnh, giúp nó chống lại các bệnh và bệnh nhiễm trùng bên trong và bên ngoài."

Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt sống đã được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa tái hấp thu estrogen từ ruột, nghĩa là gan có thể điều chỉnh sự trao đổi chất hiệu quả hơn. Các loại thực phẩm như cà rốt và dầu dừa, có tác dụng bảo vệ ruột, cải thiện hơn nữa môi trường nội tiết tố và có thể có tác động rất lớn đến khả năng miễn dịch.

Falcarinol đã được khoa học chứng minh là có tác dụng chống ung thư bằng cách ngăn chặn sự phát triển của ung thư, hỗ trợ quá trình chết rụng tế bào, làm chậm sự tiến triển của tế bào ung thư và ức chế các tế bào tích cực trong khối u.

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong cà rốt có chức năng như một loại thuốc giải độc chống lại các gốc tự do gây ung thư. Tiêu thụ cà rốt thường xuyên có thể tăng khả năng miễn dịch, giảm mức cholesterol và ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Cà rốt có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới và cũng làm giảm sự ác tính của các gốc tự do.

Bên cạnh chất xơ, một loại protein có trong cà rốt giúp tạo cảm giác no và trở thành thực phẩm tuyệt vời để giảm béo. Chất xơ hoạt động như một prebiotic và giúp hình thành hệ vi sinh vật đường ruột.

Nếu bạn có xu hướng ăn quá nhiều, hãy thái một củ cà rốt sống và ăn trước bữa ăn. Nó giúp kiểm soát khẩu phần ăn của bạn.

Cà rốt có kali, giúp cân bằng lượng natri cao liên quan đến tăng huyết áp và giữ cho huyết áp được kiểm soát. Hàm lượng chất xơ hòa tan cao trong cà rốt làm giảm cholesterol xấu và cũng làm tăng HDL, giúp giảm cục máu đông và các bệnh về tim.

Tuy nhiên, cách tốt nhất để ăn cà rốt là gì? Bạn nên nấu chín hay ăn sống?

Trong khi cà rốt sống rất tốt để lấy falcarinol, cà rốt nấu chín có beta-carotene vì nhiệt phân hủy cellulose thực vật và giải phóng beta-carotene. Vì vậy, để tốt cho mắt, da và tóc, hãy ăn súp, cà rốt hấp, nướng, xào hoặc luộc.

Trong trường hợp bạn ép nước, hãy thêm một vài giọt dầu dừa ép lạnh hoặc dầu ô liu đặc biệt nguyên chất để tăng cường hấp thụ các vitamin tan trong chất béo. Ngoài ra, bạn nên gọt vỏ cà rốt vì chúng có thể có nguy cơ nhiễm thuốc trừ sâu, và nếu bạn bị yếu ruột, hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc viêm loét đại tràng và không thể tiêu hóa sống, hãy ăn chín nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu tiêu thụ cà rốt, bạn không cần phải sợ bị ung thư, thừa cân, hoặc mất cân bằng nội tiết tố. Điều này là lợi ích dành cho tất cả mọi người vì tất cả chúng ta đang chống lại ô nhiễm, thuốc trừ sâu trong thực phẩm, chất gây rối loạn hormone trong mỹ phẩm, các sản phẩm hàng ngày, mẫu sữa, thịt và mọi thứ khác.

Tuy nhiên, nếu bạn bị dị ứng với phấn hoa, bụi hoặc động vật, hãy thận trọng tiêu thụ cà rốt. Cà rốt có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dị ứng của bạn, tuy nhiêncũng có những người vẫn không ảnh hưởng. Bạn nên tham khảo thêm ý kiến bác sĩ để chọn cách tiêu thụ phù hợp với cơ thể mình.

Theo India Express