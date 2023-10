Hãy cùng xem xét một số lợi ích sức khỏe của việc ăn dưa chuột và lý do tại sao bạn nên bổ sung nhiều dưa chuột vào chế độ ăn uống của mình.

2. Bạn có thể giảm cân nhanh chóng

Hàm lượng nước cao trong dưa chuột giúp bạn nhanh chóng cảm thấy no, do đó kiểm soát việc ăn quá nhiều có thể giúp bạn trong nỗ lực giảm cân. Dưa chuột không chứa chất béo và là một loại trái cây có hàm lượng calo thấp. Do đó, đây là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang cố gắng nắm bắt trọng lượng cơ thể của mình.

3. Nguy cơ ung thư sẽ giảm bớt

Fisetin là một flavonoid đã thu hút sự quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu ung thư lại có trong dưa chuột. Ngoài các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của flavonoid này, nó cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ đối với các loại ung thư cụ thể.

4. Tiêu hóa sẽ được cải thiện

Dưa chuột chứa chất xơ và một lượng nước tốt giúp hỗ trợ tiêu hóa. Các vitamin trong dưa chuột cũng giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa. Ăn dưa chuột hàng ngày có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến nhu động ruột, do đó giúp bạn phát triển đều đặn khỏe mạnh.

5. Cơ thể sẽ được hydrat hóa nhiều hơn

Khoảng 95% dưa chuột là nước, vì vậy ăn dưa chuột hàng ngày sẽ cải thiện tổng mức độ hydrat hóa trong cơ thể, từ đó tác động đến sức khỏe của bạn một cách tích cực. Nếu bạn là người thường xuyên quên uống nước, thì ăn 1 quả dưa chuột mỗi ngày có thể là một mẹo tuyệt vời cho bạn.

6. Da của bạn sẽ mềm mại và sáng hơn

Dưa chuột giữ nước cho cơ thể, có lợi cho da. Hơn nữa, chúng chứa các vitamin B như niacin và riboflavin cùng với vitamin C và kẽm (một loại khoáng chất) là chìa khóa để duy trì làn da đẹp. Dưa chuột cũng chứa axit caffeic chống kích ứng và viêm da. Các chất dinh dưỡng trong dưa chuột cũng giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa da.

Theo Brightside