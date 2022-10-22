Ăn một quả dưa chuột mỗi ngày, cơ thể thay đổi "chóng mặt": Không chỉ giảm cân mà đến tế bào ung thư còn phải tránh xa

Chọn thực phẩm 22/10/2022 18:20

Từ xa xưa, dưa chuột đã được sử dụng ở Ấn Độ trong các bữa ăn cũng như trong y học cổ truyền. Ở một đất nước ấm áp như Ấn Độ, dưa chuột có thể giúp cung cấp lượng nước cần thiết và làm mát cơ thể. Và đó không phải là lợi ích duy nhất mà loại rau củ này mang lại.

Hãy cùng xem xét một số lợi ích sức khỏe của việc ăn dưa chuột và lý do tại sao bạn nên bổ sung nhiều dưa chuột vào chế độ ăn uống của mình.

1. Bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn khỏi các bệnh thần kinh

 

Ăn một quả dưa chuột mỗi ngày, cơ thể thay đổi 'chóng mặt': Không chỉ giảm cân mà đến tế bào ung thư còn phải tránh xa - Ảnh 1

Fisetin có trong dưa chuột, đã được xác định về vai trò của nó đối với sức khỏe não bộ tốt hơn. Vì vậy, ăn dưa chuột chắc chắn sẽ giữ cho bộ não của bạn sắc bén và tập trung!

2. Bạn có thể giảm cân nhanh chóng

 

Ăn một quả dưa chuột mỗi ngày, cơ thể thay đổi 'chóng mặt': Không chỉ giảm cân mà đến tế bào ung thư còn phải tránh xa - Ảnh 2

Hàm lượng nước cao trong dưa chuột giúp bạn nhanh chóng cảm thấy no, do đó kiểm soát việc ăn quá nhiều có thể giúp bạn trong nỗ lực giảm cân. Dưa chuột không chứa chất béo và là một loại trái cây có hàm lượng calo thấp. Do đó, đây là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang cố gắng nắm bắt trọng lượng cơ thể của mình.

3. Nguy cơ ung thư sẽ giảm bớt

Ăn một quả dưa chuột mỗi ngày, cơ thể thay đổi 'chóng mặt': Không chỉ giảm cân mà đến tế bào ung thư còn phải tránh xa - Ảnh 3

 

Fisetin là một flavonoid đã thu hút sự quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu ung thư lại có trong dưa chuột. Ngoài các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của flavonoid này, nó cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ đối với các loại ung thư cụ thể.

4. Tiêu hóa sẽ được cải thiện

Ăn một quả dưa chuột mỗi ngày, cơ thể thay đổi 'chóng mặt': Không chỉ giảm cân mà đến tế bào ung thư còn phải tránh xa - Ảnh 4

 

Dưa chuột chứa chất xơ và một lượng nước tốt giúp hỗ trợ tiêu hóa. Các vitamin trong dưa chuột cũng giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa. Ăn dưa chuột hàng ngày có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến nhu động ruột, do đó giúp bạn phát triển đều đặn khỏe mạnh.

5. Cơ thể sẽ được hydrat hóa nhiều hơn

Ăn một quả dưa chuột mỗi ngày, cơ thể thay đổi 'chóng mặt': Không chỉ giảm cân mà đến tế bào ung thư còn phải tránh xa - Ảnh 5

 

Khoảng 95% dưa chuột là nước, vì vậy ăn dưa chuột hàng ngày sẽ cải thiện tổng mức độ hydrat hóa trong cơ thể, từ đó tác động đến sức khỏe của bạn một cách tích cực. Nếu bạn là người thường xuyên quên uống nước, thì ăn 1 quả dưa chuột mỗi ngày có thể là một mẹo tuyệt vời cho bạn.

6. Da của bạn sẽ mềm mại và sáng hơn

Ăn một quả dưa chuột mỗi ngày, cơ thể thay đổi 'chóng mặt': Không chỉ giảm cân mà đến tế bào ung thư còn phải tránh xa - Ảnh 6

 

Dưa chuột giữ nước cho cơ thể, có lợi cho da. Hơn nữa, chúng chứa các vitamin B như niacin và riboflavin cùng với vitamin C và kẽm (một loại khoáng chất) là chìa khóa để duy trì làn da đẹp. Dưa chuột cũng chứa axit caffeic chống kích ứng và viêm da. Các chất dinh dưỡng trong dưa chuột cũng giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa da.

Theo Brightside

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