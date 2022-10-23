Loại hạt thơm ngon béo bổ này không chỉ đốt cháy cholesterol thần tốc mà còn cực lợi cho bệnh nhân tiểu đường

Chọn thực phẩm 23/10/2022 11:48

Trong một nghiên cứu, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ phát hiện ra rằng ăn ít hạt nhân làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mạch. Trong số các loại hạt, hạnh nhân là loại hạt được yêu thích, không chỉ vì hương vị mà còn vì lợi ích của chúng.

Đây là 4 trải nghiệm thay đổi cơ thể bạn khi ăn hạnh nhân hàng ngày, tất cả đều được khoa học chứng minh.

Nó làm giảm mụn trứng cá

Loại hạt thơm ngon béo bổ này không chỉ đốt cháy cholesterol thần tốc mà còn cực lợi cho bệnh nhân tiểu đường - Ảnh 1

 

Theo nghiên cứu này, những bệnh nhân bị mụn trứng cá nặng có lượng vitamin E trong máu của họ ít hơn khoảng 9%. Ăn hạnh nhân để cải thiện tình trạng da là một phương pháp chữa bệnh cổ truyền lâu đời ở Trung Đông hóa ra đã được khoa học chứng minh.

Hạnh nhân chứa nhiều vitamin E và chất chống oxy hóa có thể giúp bạn chữa mụn và trẻ hóa làn da nếu bạn có thể chịu được lượng chất béo omega-6 cao.

Nó giúp điều trị bệnh tiểu đường

Loại hạt thơm ngon béo bổ này không chỉ đốt cháy cholesterol thần tốc mà còn cực lợi cho bệnh nhân tiểu đường - Ảnh 2

 

Nghiên cứu này chỉ ra rằng những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại 2 có thể thấy tình trạng thể chất của họ được cải thiện bằng cách ăn hạnh nhân hàng ngày. Chúng không chỉ giúp làm thông thoáng động mạch bằng cách giảm “cholesterol xấu” mà còn góp phần làm giảm lượng đường trong máu nhờ các khoáng chất của chúng.

Nó giúp phục hồi sau khi sinh

Loại hạt thơm ngon béo bổ này không chỉ đốt cháy cholesterol thần tốc mà còn cực lợi cho bệnh nhân tiểu đường - Ảnh 3

Ấn Độ có truyền thống lâu đời ăn hạnh nhân như một phương thuốc tự nhiên để điều chỉnh lưu lượng ruột và tăng cường năng lượng. Hạnh nhân là một thành phần thiết yếu trong chế độ ăn kiêng Ayurvedic và thường được khuyên dùng cho phụ nữ sau khi sinh để giúp phục hồi nhanh chóng và tránh bị rạn da.

 

Nó có thể làm cho con bạn thông minh hơn

Loại hạt thơm ngon béo bổ này không chỉ đốt cháy cholesterol thần tốc mà còn cực lợi cho bệnh nhân tiểu đường - Ảnh 4

Hạnh nhân có thể cải thiện hoạt động của não. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Tây Ban Nha đã quan sát 2.208 phụ nữ mang thai, ăn 74 gram hạnh nhân mỗi tuần có thể giúp con bạn thông minh hơn. Sau đó, trẻ em được theo dõi khi chúng được 1, 5 và 8 tuổi. Những đứa trẻ có mẹ ăn hạnh nhân khi mang thai đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra IQ của chúng.

Theo Brightside

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