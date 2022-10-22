Đừng dại bỏ bữa sáng vì bạn không thể ngờ cơ thể vừa đau đầu, táo bón lại có thể rụng tóc rất nguy hiểm

Bạn thường nghe các chuyên gia nói rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Mặc dù Internet hiện đã mở ra nhiều con đường cho các loại chế độ ăn kiêng khác nhau, trong đó khuyến khích khoảng cách giữa các bữa ăn dài hơn, nhưng một điều mà các bác sĩ khuyên là không bao giờ bỏ bữa sáng.

"Trong thực tế, khi bạn không ăn trong một thời gian dài, bạn sẽ tức giận, khi điều này xảy ra, bạn cáu kỉnh và táo bón, rụng tóc và nhiều hơn nữa. Tất cả những điều này là do không ăn sáng đầy đủ", Tiến sĩ Rujuta Diwekar, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng cho biết trong bài đăng mới nhất trên Instagram. Trong loạt bài về sức khỏe mới của mình, một bài có tựa đề "Tôi có nên bỏ qua không?" được rất nhiều người quan tâm. Cô chia sẻ rằng mọi người thường hỏi về việc bỏ bữa sáng và liệu nó có mang lại lợi ích gì không.

Ảnh minh họa: Internet "Về mặt sinh lý, nếu khoảng cách giữa các bữa ăn kéo dài, nó có thể gây đau đầu, đau nửa đầu và thậm chí là các cơn lo âu. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khoảng cách dài giữa các bữa ăn không có thêm bất kỳ lợi ích nào. Không có lợi ích tích cực nào được tìm thấy trong bất kỳ thông số sức khỏe nào như hồ sơ lipid, giảm cân hoặc tiểu đường." Trên thực tế, cô ấy nói thêm rằng nếu bạn ăn sáng, trưa và tối, bạn sẽ giảm cân tương đương với người không ăn trong một thời gian dài.

Theo Tiến sĩ Nidhi Agarwal, Chuyên gia dinh dưỡng tại Good Nutrition, "Bữa sáng là bữa ăn đầu tiên trong ngày mà chúng ta dùng sau khi nhịn ăn hàng giờ. Nghiên cứu cho thấy rằng 15-25% năng lượng hàng ngày nên đến từ bữa sáng. Ăn sáng giúp cải thiện cảm giác no, giảm cảm giác đói, tăng cường sự tập trung tinh thần và mức năng lượng trong suốt cả ngày. Nó cũng mang lại năng suất tốt hơn, cải thiện thành phần cơ thể và tâm trạng tốt hơn." Ảnh minh họa: Internet Bỏ bữa sáng cũng ảnh hưởng đến hàm lượng vi chất dinh dưỡng trong cơ thể. Ngay cả lượng vi chất dinh dưỡng như hemoglobin hoặc canxi, cũng được cơ thể hấp thụ tốt hơn khi nó được hấp thụ với lượng nhỏ hơn. Nhưng nếu khoảng cách giữa các bữa ăn dài hơn, bạn sẽ thiếu hụt lượng hemoglobin và canxi. Bỏ bữa sáng không giúp giảm cân nhanh hơn. Thay vào đó, nó gây ra cảm giác đói, chua, đầy hơi, lo lắng, đau đầu, mất cảm giác no, kinh nguyệt không đều, v.v. Ngoài ra, nó làm suy giảm sự đồng hóa protein cho khối lượng cơ. Điều này dẫn đến thiếu vi chất dinh dưỡng và lượng hemoglobin, B12 và vitamin D thấp. Ảnh minh họa: Internet Thay vào đó, mọi người nên ăn các bữa ăn tự nấu và không nên dùng đồ ăn đóng gói. Khi chúng ta bỏ bữa sáng, chúng ta sẽ bỏ lỡ tất cả những lợi ích cũng có liên quan đến tăng cân và béo phì ở trẻ em. Theo Indiatoday

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