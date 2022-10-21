5 bài tập chữa vẹo cột sống, giảm đau nhức lưng chỉ trong 10 phút nếu bạn tập luyện mỗi ngày

Luyện tập 21/10/2022 18:16

Chứng vẹo cột sống ảnh hưởng đến hàng nghìn người trên khắp thế giới, nhưng có nhiều cách để mọi người có được phương pháp điều trị thích hợp. Mặc dù không thể chữa khỏi tình trạng này, nhưng có rất nhiều bài tập mà mọi người có thể thực hiện tại nhà có thể giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần của mình.

1. Bài tập nghiêng khung xương chậu

 

Phải làm gì: Nằm xuống trong khi uốn cong đầu gối của bạn và giữ cho bàn chân của bạn chạm sàn. Siết cơ bụng và làm phẳng lưng. Giữ tư thế này trong 5 giây và thả ra. Thực hiện 2 bộ 10 cái.

5 bài tập chữa vẹo cột sống, giảm đau nhức lưng chỉ trong 10 phút nếu bạn tập luyện mỗi ngày - Ảnh 1

Động tác này có tác dụng gì: Siết cơ ở hông và lưng dưới.

2. Nâng cánh tay và chân

 

Phải làm gì: Nằm sấp, giữ trán của bạn trên mặt đất. Duỗi thẳng tay và chân. Nâng một cánh tay lên khỏi mặt đất, trong khi nâng cao chân đối diện. Nếu bạn không thể làm điều này, hãy nâng từng phần phụ một. Giữ nguyên tư thế trong 2 nhịp thở trước khi hạ người trở lại mặt đất. Thực hiện 15 lần lặp lại cho mỗi bên.

5 bài tập chữa vẹo cột sống, giảm đau nhức lưng chỉ trong 10 phút nếu bạn tập luyện mỗi ngày - Ảnh 2

Điều này có tác dụng gì: Giúp lưng dưới khỏe hơn.

3. Tư thế khom lưng

5 bài tập chữa vẹo cột sống, giảm đau nhức lưng chỉ trong 10 phút nếu bạn tập luyện mỗi ngày - Ảnh 3

 

Phải làm gì: Quỳ để hai tay xuống đất. Tạo vòm lưng trong khi hóp cơ bụng, bắt chước lưng mèo. Thả người, thả lỏng bụng và ngẩng đầu lên trần nhà, bắt chước như lưng bò.

Điều này có tác dụng gì: Làm dịu cơn đau ở cột sống và giúp cột sống linh hoạt hơn.

4. Duỗi thẳng tay, chân

5 bài tập chữa vẹo cột sống, giảm đau nhức lưng chỉ trong 10 phút nếu bạn tập luyện mỗi ngày - Ảnh 4

 

Động tác: Bài tập này tương tự như động tác nâng chân bằng tay, nhưng bạn thực hiện khi quỳ gối, chống hai tay xuống sàn. Mở rộng một cánh tay của bạn và chân đối diện, giữ trong 5 nhịp thở. Rút lại và lặp lại với chân đối diện. Thực hiện khoảng 10 đến 15 lần lặp lại cho mỗi bên.

Điều này có tác dụng gì: Tăng cường và ổn định phần lõi và phần lưng dưới.

 

5. Vặn mình

5 bài tập chữa vẹo cột sống, giảm đau nhức lưng chỉ trong 10 phút nếu bạn tập luyện mỗi ngày - Ảnh 5

 

Phải làm gì: Đứng thẳng với cánh tay của bạn giơ lên trên đầu. Gập người sang trái và trở lại vị trí đứng bằng cách đẩy chân trái. Bây giờ, uốn cong sang bên phải và quay trở lại. Thực hiện khoảng 5 đến 10 lần lặp lại mỗi động tác.

Điều này có tác dụng gì: Tăng cường cơ bắp.

Theo Brightside

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