Những thực phẩm gán mác "lành mạnh" nhưng thực chất đang âm thầm mài mòn cơ thể bạn

Chọn thực phẩm 21/10/2022 11:40

Ăn uống lành mạnh chỉ là một vấn đề của nhận thức. Thật không may, ngành công nghiệp thực phẩm đôi khi khiến chúng ta thực sự khó nhận biết được đâu là thực phẩm tốt cho sức khỏe và đâu là không bởi quá nhiều các quảng cáo và nhãn gây hiểu nhầm về thực phẩm là đồ ăn vặt.

Các loại nước ép trái cây

Điều đó bao gồm nước cam! Trong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp thực phẩm đã bán nước ép trái cây và sinh tố như một sự thay thế lành mạnh cho trái cây thông thường. Nó không chỉ chứa lượng đường tương đương với soda mà còn thiếu vitamin và chứa calo rỗng không cung cấp năng lượng cho bạn.

Những thực phẩm gán mác 'lành mạnh' nhưng thực chất đang âm thầm mài mòn cơ thể bạn - Ảnh 1

Thay vào đó : Ăn trái cây thường xuyên. Nếu bạn thực sự thích nước trái cây, bạn có thể tự làm ở nhà, nhưng hãy nhớ rằng nó vẫn chứa nhiều đường hơn so với ăn trái cây bình thường.

Sữa

Không giống như những gì chúng ta tin tưởng, sữa và các sản phẩm từ sữa không còn thiết yếu trong chế độ ăn uống của chúng ta. Mặc dù sữa có chứa canxi và vitamin D có thể hấp thụ được, nhưng nếu bạn uống nhiều sữa, có thể bạn đang vượt quá lượng calo cần thiết cho một ngày. Và, nếu bạn là người lớn, bạn có thể gặp rủi ro nếu ăn thịt và trứng thường xuyên.

Những thực phẩm gán mác 'lành mạnh' nhưng thực chất đang âm thầm mài mòn cơ thể bạn - Ảnh 2

Thay vào đó : Hãy suy nghĩ về chế độ ăn uống hiện tại của bạn và quyết định lượng sữa tiêu thụ cho phù hợp. Có nhiều nguồn vitamin D, protein và canxi khác có thể giúp bạn làm phong phú chế độ ăn uống của mình mà không cần nạp thêm calo từ sữa.

Soda không đường ít calo

Soda hiện không được coi là tốt cho sức khỏe, và hầu hết sự chú ý được tập trung vào lượng đường. Vì vậy, ngành công nghiệp đã nắm bắt với điều này và cung cấp các lựa chọn không đường và ít calo. Nhưng rất ít thông tin về việc hàm lượng phốt phát trong các loại nước soda này có thể làm hỏng sự cân bằng khoáng chất trong xương của bạn như thế nào khi dùng liều cao. Nó thậm chí có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn trong đó bạn cảm thấy mệt mỏi và sau đó uống nhiều cola hơn để cảm thấy tỉnh táo.

Những thực phẩm gán mác 'lành mạnh' nhưng thực chất đang âm thầm mài mòn cơ thể bạn - Ảnh 3

Thay vào đó : Hãy uống nước! Một tách cà phê hoặc một tách trà không đường cũng là một lựa chọn thay thế. Cân nhắc ăn một miếng trái cây nếu bạn cảm thấy muốn có thứ gì đó ngọt ngào.

Cá hồi nuôi

Cá hồi là một nguồn cung cấp chất béo lành mạnh và omega-3 tuyệt vời. Thật không may, cá hồi nuôi cũng chứa rất nhiều độc tố gây hại cho sức khỏe con người. Mặc dù các quốc gia khác nhau đã tuân thủ các quy định kiểm soát thức ăn và thuốc trừ sâu mới đối với các trang trại nuôi cá, nhưng nhu cầu tăng cao đã khiến mật độ cá nuôi tăng lên, do đó tạo ra môi trường hoàn hảo cho rận biển. Trong nỗ lực chống lại chấy rận, những người nuôi cá đã tăng cường sử dụng hóa chất.

Những thực phẩm gán mác 'lành mạnh' nhưng thực chất đang âm thầm mài mòn cơ thể bạn - Ảnh 4

Thay vào đó : Nếu bạn không muốn ngừng ăn cá hồi, hãy kiểm tra nguồn gốc của nó. Cá hồi hoang dã cũng không nhất thiết phải tốt cho sức khỏe. Thực hiện nghiên cứu trực tuyến từ Internet có thể giúp bạn tìm thấy các trang trại nuôi cá chất lượng.

Cá ngừ

Những thực phẩm gán mác 'lành mạnh' nhưng thực chất đang âm thầm mài mòn cơ thể bạn - Ảnh 5

Các nhà chức trách Tây Ban Nha gần đây đã khuyến cáo trẻ em dưới 10 tuổi và phụ nữ có thai không nên ăn cá ngừ dưới mọi hình thức. Điều này là do hàm lượng thủy ngân cao được tìm thấy trong cá ngừ, một kim loại độc hại có thể gây ra các bệnh về thần kinh, tiêu hóa hoặc miễn dịch.

Thay vào đó : Hạn chế tiêu thụ và cố gắng tìm cá đến từ các hồ địa phương và vùng nước được điều tiết thích hợp. 

Theo Brightside

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