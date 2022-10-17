Do hàm lượng canxi cao, củ dền là một cách tuyệt vời để kiểm soát sức khỏe xương và răng của bạn. Chỉ cần tiêu thụ một phần giúp loại rau củ này có thể cung cấp cho bạn 15% lượng tiêu thụ hàng ngày được khuyến nghị và giúp ngăn ngừa sâu răng, loãng xương và viêm xương khớp.

Khoảng 50% củ dền có chứa chất xơ. Vì vậy, bao gồm nó như một phần của bữa ăn của bạn đảm bảo một loạt các lợi ích tiêu hóa, từ điều chỉnh chuyển động ruột đến tăng cường trao đổi chất. Vì nó rất giàu carbs phức tạp, nó cũng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Sức khỏe mắt

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Củ dền rất giàu vitamin A và lutein, cả hai đều là những chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của mắt. Nó giữ cho thị lực của bạn khỏe mạnh và có thể ngăn ngừa các bệnh liên quan như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, thoái hóa điểm vàng, v.v.

Sức khỏe tim và máu

Do có trữ lượng lớn vitamin K, củ dền là một nguồn dinh dưỡng dồi dào cho tim và máu. Các tế bào hồng cầu được hưởng lợi rất nhiều, đảm bảo rằng mức độ hemoglobin được duy trì ở mức tối ưu. Chỉ cần tiêu thụ một vài củ dền mỗi ngày là đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bạn.

Sức khỏe thai nhi

Ảnh minh họa: Internet

Củ dền là nguồn cung cấp folate hoặc vitamin B9 lý tưởng cho phụ nữ mang thai, những người cần nó cho cả bản thân và sự phát triển của thai nhi. Điều này đảm bảo sức khỏe tế bào và chức năng của ty thể (bào quan của tế bào) khỏe mạnh.

Theo Femina