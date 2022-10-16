Những thực phẩm phổ biến mà người Việt ưa chuộng nhưng chớ dại mua vì một loạt nguy hiểm tiềm ẩn này

Dinh dưỡng 16/10/2022 12:41

Xu hướng có một lối sống lành mạnh khiến chúng ta phải ghi nhớ danh sách những thực phẩm bị cấm: khoai tây chiên, nước ngọt, thanh sô cô la, và nhiều món ăn khác, tốt hơn hết là bạn nên quên đi. Tuy nhiên, ngay cả những loại thực phẩm trông vô hại cũng có thể thực sự không tốt cho cơ thể của chúng ta, vì vậy điều quan trọng là phải suy nghĩ lại những gì chúng ta chắc chắn muốn ăn thực phẩm lành mạnh.

Đây là các loại thực phẩm mà bạn nên tránh xa khi mua hàng tạp hóa.

1. Thanh cua

 

Đây là một thành phần phổ biến và rẻ tiền trong nhiều món salad nhưng thật không may, nó không liên quan gì đến cua ngoại trừ cái tên. Thanh cua bao gồm phi lê cá trắng nghiền đôi khi được thay thế bằng gluten, tinh bột hoặc lòng trắng trứng. Thứ không bao giờ thay thế được là một lượng lớn đường, hương liệu, phẩm màu và chất tăng cường hương vị bao gồm cả bột ngọt gây nghiện.

Những thực phẩm phổ biến mà người Việt ưa chuộng nhưng chớ dại mua vì một loạt nguy hiểm tiềm ẩn này - Ảnh 1

Ngoại trừ tác hại rõ ràng của việc trở nên thừa cân từ việc bổ sung dinh dưỡng, còn có nguy cơ tiềm ẩn ngộ độc thực phẩm. Thanh cua không chỉ được bán đông lạnh, mà còn được ướp lạnh. Có một rủi ro nghiêm trọng là các quy tắc lưu giữ sản phẩm này thường bị vi phạm.

2. Cá trong gói nhựa

Những thực phẩm phổ biến mà người Việt ưa chuộng nhưng chớ dại mua vì một loạt nguy hiểm tiềm ẩn này - Ảnh 2

 

Mặc dù những loại cá như vậy rất ngon, nhưng nó có một nhược điểm rất lớn - thời hạn sử dụng thực sự ngắn.

Đó là lý do tại sao cách duy nhất để giữ nó trong các gói nhựa là cho nó vào dầu. Nếu cá được giữ trong nước muối, có khả năng là hexamethylenetetramine đã được thêm vào đó. Hóa chất này bị cấm ở nhiều quốc gia.

3. Thực phẩm hun khói

 

Thực phẩm hun khói cũng rất phổ biến trên toàn thế giới. Nhưng chúng cũng là lý do của nhiều cuộc tranh luận liên quan đến tác hại của chúng đối với sức khỏe. Có những phương pháp hút chân không truyền thống hoạt động như một chất bảo tồn tự nhiên và có thể kéo dài thời hạn sử dụng, và sau đó có những phương pháp rẻ hơn để bảo đảm độ tươi của thực phẩm thực sự đáng nghi ngờ.

Những thực phẩm phổ biến mà người Việt ưa chuộng nhưng chớ dại mua vì một loạt nguy hiểm tiềm ẩn này - Ảnh 3

Các hóa chất độc hại với chất tăng hương vị, phenol và formaldehyde thường không được đề cập trên bao bì. Hơn nữa, thực phẩm ôi thiu thường bị che khuất bởi hương vị.

Nếu bạn không thể cưỡng lại hương vị của miếng gà hoặc cá hun khói, hãy chọn những sản phẩm có dấu hiệu của phương pháp hun khói tự nhiên hơn.

4. Kẹo cao su

 

Những miêng kẹo hình thư con gấu tươi sáng và có mùi thơm này rất phổ biến ở trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, các thành phần của kẹo cao su hiện đại thường khác xa với trước đây.

Pectin tự nhiên thường được thay thế bằng gelatin từ lợn, và màu sắc đẹp mắt được tạo ra bằng chất tăng cường hương vị tổng hợp và phẩm màu. Bên cạnh đó, một số nhà sản xuất sử dụng sulfur dioxide làm chất bảo quản và không phải lúc nào họ cũng đề cập đến nó trên bao bì. Nó có thể gây dị ứng ở liều lượng cao.

Những thực phẩm phổ biến mà người Việt ưa chuộng nhưng chớ dại mua vì một loạt nguy hiểm tiềm ẩn này - Ảnh 4

Khá dễ dàng để làm mứt cam ngon và tự nhiên tại nhà thay vì ăn kẹo cao xu. Ví dụ, bạn có thể làm nó bằng nước trái cây tự nhiên.

5. Bánh ngô

Những thực phẩm phổ biến mà người Việt ưa chuộng nhưng chớ dại mua vì một loạt nguy hiểm tiềm ẩn này - Ảnh 5

 

Bánh ngô rất phổ biến ở nhiều quốc gia và một bát bánh ngô được trình bày như một bữa sáng “lành mạnh”. Tuy nhiên, các thành phần và cách làm bánh ngô có thể cho bạn hiểu rõ rằng tất cả những lý do hỗ trợ lợi ích của bánh ngô không gì khác ngoài một mánh tiếp thị.

Sau khi chiên bột ngô, tất cả các vitamin sẽ biến mất khỏi bột ngô. Đường, loại dầu được sử dụng để chiên bánh ngô và các chất bảo quản không hữu ích cho cơ thể của bạn. Bên cạnh đó, chúng có thể dẫn đến tăng cân nếu bạn ăn chúng thường xuyên.

6. Ô liu đen

Những thực phẩm phổ biến mà người Việt ưa chuộng nhưng chớ dại mua vì một loạt nguy hiểm tiềm ẩn này - Ảnh 6

 

Đây là một trong những loại thực phẩm gây tranh cãi nhất. Không có ô liu đen hoàn toàn trên thế giới. Quả ô liu chín thường có màu tím sẫm hoặc nâu.

Ô liu đen trong lon là ô liu xanh được nhuộm bằng các chất dinh dưỡng đặc biệt, hầu hết là bằng gluconat sắt. Nó không nguy hiểm với một lượng nhỏ, nhưng chắc chắn không có gì hữu ích trong thực phẩm này.

Theo Brightside

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