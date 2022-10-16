Sau đây là những sai lầm phổ biến nhất mà ai cũng mắc phải khi đi tắm.

Một số người nghĩ rằng lý do duy nhất tại sao họ nên tắm ngay sau khi tập luyện là mùi. Nhưng trên thực tế, có những lý do khác: đổ mồ hôi kích thích sản sinh vi khuẩn trên da của bạn có thể gây phát ban. Vì vậy, bạn nên đi tắm càng sớm càng tốt.

Sai lầm 2: Chúng ta cạo lông chân trước khi làm móng chân

Đừng cạo lông chân trước khi làm móng chân. Bạn có thể bị nhiễm trùng qua những vết xước nhỏ trên bàn chân.

Sai lầm 3: Chúng ta không tắm tương phản nóng lạnh

Ngay trước khi bạn tắm xong, hãy bật nước lạnh trong 30 giây. Điều này sẽ làm tăng khả năng chống căng thẳng của bạn, làm cho hệ thống miễn dịch của bạn mạnh hơn và hoạt động như một chất chống trầm cảm. Nhưng đừng quên rằng tắm trước khi ngủ có thể dẫn đến mất ngủ.

Sai lầm 4: Chúng ta tắm và gội đầu hàng ngày

Những người có mái tóc mỏng hoặc yếu nên tránh gội đầu hàng ngày. Thời gian tốt nhất để gội đầu là hai lần một tuần để độ ẩm trên tóc luôn được cân bằng.

Ngoài ra, đừng quên rằng tắm quá thường xuyên sẽ làm da bị kích ứng và mất nước vì nước rửa sạch vi khuẩn tốt. Điều này có thể làm tăng khả năng bị nhiễm trùng da.

Sai lầm 5: Chúng ta quấn tóc ướt trong một chiếc khăn

Sau khi làm ướt, tóc của chúng ta trở nên thực sự dễ bị tổn thương và dễ gãy rụng. Để tránh điều này, tốt hơn hết bạn nên thoa sản phẩm lên tóc trước khi quấn khăn sau khi tắm.

Sai lầm 6: Chúng ta quên làm sạch đầu vòi hoa sen

Nếu bạn đã sử dụng vòi hoa sen trong một thời gian dài, bạn có thể nhận thấy một số loại mảng bám trên đó có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng có thể có vi khuẩn trên vòi hoa sen có thể gây ra các bệnh về phổi.

Theo Brightside