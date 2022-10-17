6 loại thực phẩm đứng đầu "đường đua đốt cháy chất béo dư thừa" mà bạn nên ăn khi muốn giảm cân nhanh

Thực phẩm đốt cháy chất béo cần bao gồm trong chế độ ăn uống của bạn. Thêm một hoặc nhiều loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

Các chuyên gia nói rằng những người ăn từ ba khẩu phần yến mạch trở lên (hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt tương tự) hàng ngày có ít mỡ bụng hơn 10%.

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Nếu bạn đang tìm kiếm một "viên thuốc đốt cháy chất béo", hãy tìm đến đậu đen. Đây là một nguồn tinh bột kháng tuyệt vời cung cấp vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột của bạn và dẫn đến việc kích hoạt sản xuất butyrate. Butyrate khuyến khích cơ thể đốt cháy chất béo làm nhiên liệu và giảm viêm nhiễm do chất béo gây ra.

3. Sô cô la đen

Mặc dù sô cô la không phải là thực phẩm mà bạn mong đợi được thấy trong danh sách giảm cân, nhưng nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các vi khuẩn đường ruột trong dạ dày của chúng ta lên men sô cô la và thúc đẩy cơ thể sản xuất các hợp chất polyphenolic có lợi cho đường ruột.

Một trong những hợp chất như vậy là butyrate, một axit béo khuyến khích cơ thể đốt cháy chất béo làm nhiên liệu. Trong khi bao gồm sô cô la đen trong chế độ ăn uống của bạn, hãy đảm bảo bạn chọn loại có hàm lượng cacao từ 70% trở lên, vì loại có hàm lượng polyphenol chống oxy hóa cao nhất.

4. Quinoa/ Hạt diêm mạch

Hạt diêm mạch có hàm lượng betaine cao nhất và các nghiên cứu đã liên kết betaine với sự trao đổi chất nhanh hơn và sản xuất ít chất béo hơn.

5. Trứng

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Không quan trọng bạn ăn trứng như thế nào, thực phẩm này là một trong những nguồn cung cấp choline tốt nhất, là chất dinh dưỡng đốt cháy chất béo chính và hỗ trợ giảm mỡ bụng.

6. Hạnh nhân

Tất cả chúng ta đều biết rằng hạnh nhân là một nguồn protein tuyệt vời, nhưng chúng cũng có khả năng đốt cháy chất béo. Ăn một nắm hạnh nhân hàng ngày sẽ giúp giảm cân và chuyển hóa chất béo cao hơn. Ngoài việc ăn hạnh nhân như một món ăn nhẹ, bạn cũng có thể chuyển sang ăn bột hạnh nhân.

Theo Femina