6 loại thực phẩm đứng đầu "đường đua đốt cháy chất béo dư thừa" mà bạn nên ăn khi muốn giảm cân nhanh

Dinh dưỡng 17/10/2022 06:26

Mỗi loại thực phẩm đi qua một con đường trao đổi chất khác nhau trong cơ thể của bạn, đó là lý do tại sao mỗi loại trong số chúng có ảnh hưởng khác nhau đến cơn đói, kích thích tế bào và số lượng calo bạn đốt cháy. Để có một chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm cân, bạn có thể xem xét việc bao gồm các loại thực phẩm đốt cháy chất béo này trong chế độ ăn uống của mình.

Thực phẩm đốt cháy chất béo cần bao gồm trong chế độ ăn uống của bạn. Thêm một hoặc nhiều loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

1. Bột yến mạch

6 loại thực phẩm đứng đầu 'đường đua đốt cháy chất béo dư thừa' mà bạn nên ăn khi muốn giảm cân nhanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia nói rằng những người ăn từ ba khẩu phần yến mạch trở lên (hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt tương tự) hàng ngày có ít mỡ bụng hơn 10%.

2. Đậu đen

6 loại thực phẩm đứng đầu 'đường đua đốt cháy chất béo dư thừa' mà bạn nên ăn khi muốn giảm cân nhanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang tìm kiếm một "viên thuốc đốt cháy chất béo", hãy tìm đến đậu đen. Đây là một nguồn tinh bột kháng tuyệt vời cung cấp vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột của bạn và dẫn đến việc kích hoạt sản xuất butyrate. Butyrate khuyến khích cơ thể đốt cháy chất béo làm nhiên liệu và giảm viêm nhiễm do chất béo gây ra.

3. Sô cô la đen

Mặc dù sô cô la không phải là thực phẩm mà bạn mong đợi được thấy trong danh sách giảm cân, nhưng nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các vi khuẩn đường ruột trong dạ dày của chúng ta lên men sô cô la và thúc đẩy cơ thể sản xuất các hợp chất polyphenolic có lợi cho đường ruột.

Một trong những hợp chất như vậy là butyrate, một axit béo khuyến khích cơ thể đốt cháy chất béo làm nhiên liệu. Trong khi bao gồm sô cô la đen trong chế độ ăn uống của bạn, hãy đảm bảo bạn chọn loại có hàm lượng cacao từ 70% trở lên, vì loại có hàm lượng polyphenol chống oxy hóa cao nhất.

4. Quinoa/ Hạt diêm mạch

Hạt diêm mạch có hàm lượng betaine cao nhất và các nghiên cứu đã liên kết betaine với sự trao đổi chất nhanh hơn và sản xuất ít chất béo hơn.

5. Trứng

6 loại thực phẩm đứng đầu 'đường đua đốt cháy chất béo dư thừa' mà bạn nên ăn khi muốn giảm cân nhanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không quan trọng bạn ăn trứng như thế nào, thực phẩm này là một trong những nguồn cung cấp choline tốt nhất, là chất dinh dưỡng đốt cháy chất béo chính và hỗ trợ giảm mỡ bụng.

6. Hạnh nhân

Tất cả chúng ta đều biết rằng hạnh nhân là một nguồn protein tuyệt vời, nhưng chúng cũng có khả năng đốt cháy chất béo. Ăn một nắm hạnh nhân hàng ngày sẽ giúp giảm cân và chuyển hóa chất béo cao hơn. Ngoài việc ăn hạnh nhân như một món ăn nhẹ, bạn cũng có thể chuyển sang ăn bột hạnh nhân.

Theo Femina

Đánh bay mệt mỏi, uể oải tức thì với loại thức uống điện giải bổ hơn cả thuốc, tăng cường năng lượng, bừng tỉnh cơ thể

Đánh bay mệt mỏi, uể oải tức thì với loại thức uống điện giải bổ hơn cả thuốc, tăng cường năng lượng, bừng tỉnh cơ thể

Mọi người thường được đề nghị uống đồ uống có chất điện giải khi có vấn đề về dạ dày. Tuy nhiên, phần lớn các nhiều người không biết về những gì có trong một thức uống điện giải hoặc thậm chí tầm quan trọng của nó.

Xem thêm
Từ khóa:   những thực phẩm hỗ trợ giảm cân bí quyết giảm cân nhanh chóng ăn gì giảm cân nhanh

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 40 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng