5 thực phẩm có thể đẩy bạn vào "án tử" nếu ăn không đúng thời điểm

Chọn thực phẩm 19/10/2022 13:31

Hiện nay, theo một nghiên cứu cho thấy một người bình thường tiêu thụ lượng calo nhiều hơn khoảng 20% ​​so với ông bà ta trong thế kỷ trước. Mặc dù mọi người đang có ý thức hơn về chế độ ăn uống của họ, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện đúng tất cả các quy tắc ăn uống lành mạnh.

Ví dụ, ăn táo không đúng thời điểm thực sự có thể gây ra các vấn đề về ruột thay vì cải thiện tiêu hóa của bạn.

Hãy cùng lật tẩy một số lầm tưởng về thói quen ăn uống lành mạnh và chia sẻ một số lời khuyên về cách chọn thời điểm thích hợp để ăn những món ăn yêu thích của bạn để đạt được lợi ích tối đa nhé.

5 thực phẩm có thể đẩy bạn vào 'án tử' nếu ăn không đúng thời điểm - Ảnh 1

1. Chuối

 

5 thực phẩm có thể đẩy bạn vào 'án tử' nếu ăn không đúng thời điểm - Ảnh 2

Mặc dù chuối có vẻ là một lựa chọn tốt để bắt đầu buổi sáng của bạn, nhưng nếu chúng được tiêu thụ khi bụng đói, chúng thực sự có thể làm giảm mức năng lượng của bạn. Lúc đầu, bạn có thể sẽ cảm thấy tăng cường năng lượng nhờ hàm lượng đường cao, nhưng sau vài giờ, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi và đói trở lại. Ăn chuối cũng có thể gây ra mối đe dọa cho những người bị hội chứng ruột kích thích.

2. Cà phê

 

Đối với nhiều người, uống một tách cà phê ngay sau khi thức dậy là điều tự nhiên nhất phải làm, nhưng nó thực sự vô ích. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống cà phê trước bữa ăn giúp cải thiện khả năng dung nạp caffein của chúng ta. Trong giờ đầu tiên sau khi thức dậy, cơ thể bạn sản xuất cortisol và điều cần thiết là không làm gián đoạn quá trình này và nhịp sinh học tự nhiên của chúng ta.

5 thực phẩm có thể đẩy bạn vào 'án tử' nếu ăn không đúng thời điểm - Ảnh 3

Vì vậy, chỉ cần đợi một chút và thưởng thức tách cà phê của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng tốt hơn hết bạn nên tuân theo lượng caffein được khuyến nghị hàng ngày và không uống cà phê gần buổi tối để ngăn ngừa chứng mất ngủ.

3. Cơm

5 thực phẩm có thể đẩy bạn vào 'án tử' nếu ăn không đúng thời điểm - Ảnh 4

 

Dù chúng ta thích ăn sushi hoặc đồ ăn Ấn Độ sau một ngày dài làm việc, nhưng đó có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Cơm có chứa nhiều carbohydrate phức tạp cần nhiều thời gian để tiêu hóa. Đó là một điều tốt, vì nó giúp chúng ta tràn đầy năng lượng trong một thời gian dài. Nhưng cơm có hàm lượng calo cao và có thể gây tăng cân nếu bạn ăn vào buổi tối.

Bữa trưa là thời điểm tốt nhất để kết hợp cơm vào chế độ ăn uống của bạn. Sự trao đổi chất của bạn hoạt động nhanh trong những giờ này và cơ thể bạn sẽ dễ dàng tiêu hóa sản phẩm này hơn. Thêm vào đó, bạn sẽ cần tăng cường năng lượng để có một ngày làm việc hiệu quả và carbohydrate phức hợp có thể giúp bạn điều đó!

4. Đường

5 thực phẩm có thể đẩy bạn vào 'án tử' nếu ăn không đúng thời điểm - Ảnh 5

 

Tốt hơn là nên tránh xa đường chế biến nếu bạn đang cố gắng tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng đôi khi bạn cũng nên cố gắng để không rơi vào cám dỗ của đồ ngọt. Sai lầm quan trọng mà chúng ta mắc phải là khi chúng ta ăn đồ ngọt như một bữa ăn nhẹ. Bằng cách này, lượng đường trong máu của bạn tăng lên, gây ra sự đột biến và sụt giảm đường, khiến bạn mệt mỏi và lo lắng.

Nếu bạn không cưỡng lại được sự cám dỗ, hãy chiêu đãi bản thân một vài món tráng miệng ngay sau bữa ăn chính. Bằng cách này, lượng đường trong máu của bạn sẽ không tăng đột ngột.

5. Sữa

Một số người đã quen với việc bắt đầu ngày mới với một ly sữa từ khi còn nhỏ, nhưng thói quen này không hiệu quả với người lớn. Sữa khó tiêu nên uống vào buổi sáng và kết hợp với các thực phẩm khác có thể gây ợ chua.

5 thực phẩm có thể đẩy bạn vào 'án tử' nếu ăn không đúng thời điểm - Ảnh 6

Buổi tối là thời điểm lý tưởng nhất để uống một ly sữa ấm. Nó giúp làm dịu cơ thể và thúc đẩy một giấc ngủ ngon.

Theo Brightside

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