Giấm táo có lịch sử lâu đời và có rất nhiều mục đích mà nó có thể được sử dụng cho ngày nay, ngoài việc làm lớp phủ cho món salad của bạn.

Phụ gia thực phẩm có lẽ là thứ đầu tiên liên quan đến giấm táo, còn được gọi là ACV. Tuy nhiên, có nhiều mục đích khác mà nó có thể được sử dụng như trị đau họng, trị gàu, hôi chân, nấm mốc trong nhà tắm và thậm chí là cỏ dại trong vườn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết mình có thể giải quyết tất cả những vấn đề này với chai giấm táo bạn giữ trong phòng đựng thức ăn của bạn.