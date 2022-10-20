Không chỉ là gia vị nấu ăn cực ngon, loại giấm này còn là "thần dược" chữa bách bệnh và dưỡng nhan tuyệt đỉnh

Chọn thực phẩm 20/10/2022 13:16

Như lịch sử đã có, giấm táo được phát hiện gần như tình cờ và độc lập ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới khi các bình rượu không được đậy nắp trong một thời gian dài. Dấu vết của sản phẩm này có từ 5000 năm trước Công nguyên khi người Babylon sử dụng nó như một chất bảo quản và bắt đầu thử nghiệm bằng cách trộn giấm táo với các loại gia vị và thảo mộc.

Giấm táo có lịch sử lâu đời và có rất nhiều mục đích mà nó có thể được sử dụng cho ngày nay, ngoài việc làm lớp phủ cho món salad của bạn.

Phụ gia thực phẩm có lẽ là thứ đầu tiên liên quan đến giấm táo, còn được gọi là ACV. Tuy nhiên, có nhiều mục đích khác mà nó có thể được sử dụng như trị đau họng, trị gàu, hôi chân, nấm mốc trong nhà tắm và thậm chí là cỏ dại trong vườn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết mình có thể giải quyết tất cả những vấn đề này với chai giấm táo bạn giữ trong phòng đựng thức ăn của bạn.

Cho vẻ đẹp của bạn

Không chỉ là gia vị nấu ăn cực ngon, loại giấm này còn là 'thần dược' chữa bách bệnh và dưỡng nhan tuyệt đỉnh - Ảnh 1

 

  • Axit có trong giấm táo chống lại nấm góp phần tạo ra gàu phát triển trên da đầu. Trộn ACV và nước bằng nhau trong một bình xịt. Thoa hỗn hợp này lên tóc sạch, để trong 15 phút rồi gội sạch với nước.
  • ACV là một loại toner tự nhiên tốt . Nhiều người trong chúng ta sử dụng sữa rửa mặt và xà phòng khiến da mất đi tính axit tự nhiên. Giấm táo sẽ giúp điều chỉnh độ pH của da và giúp da trông khỏe mạnh hơn. Trộn một phần giấm với 2 phần nước và dùng bông thấm hỗn hợp này lên khắp mặt.
  • Nhờ các axit malic và lactic làm mềm và tẩy tế bào chết trên da, loại toner tự làm tương tự có thể được sử dụng để điều trị mụn trứng cá và các vấn đề về da khác.
  • Nếu bạn cố gắng tránh hóa chất trong mỹ phẩm của mình, hãy thay thế chất khử mùi hàng ngày bằng ACV bằng cách thoa hỗn hợp giấm và nước lên nách. Axit giấm làm giảm mùi hôi bằng cách tiêu diệt vi khuẩn.

Không chỉ là gia vị nấu ăn cực ngon, loại giấm này còn là 'thần dược' chữa bách bệnh và dưỡng nhan tuyệt đỉnh - Ảnh 2

  • Trộn một muỗng canh giấm táo với một cốc nước và sử dụng như một loại nước súc miệng làm trắng. Nếu bạn có vết ố răng cứng đầu, hãy thử thoa giấm lên răng và xúc lại bằng nước. Lưu ý không sử dụng nó quá thường xuyên vì các axit có trong ACV có thể gây hại cho men răng.
  • Sử dụng như một loại nước xả tóc tự làm với 2 muỗng canh ACV và một cốc nước sau khi gội đầu để có mái tóc sạch và bóng.
  • Hãy thoa giấm táo lên móng tay trần của bạn trước khi sơn móng và nó sẽ giúp móng tay của bạn lâu trôi hơn. Axit trong giấm giúp loại bỏ dầu thừa trên móng tay và giúp sơn móng tay bám vào móng tốt hơn.
  • Pha loãng ACV với nước và xả tóc bằng hỗn hợp này sau khi gội đầu. Mẹo này sẽ giúp bạn phục hồi tóc hư tổn.

Không chỉ là gia vị nấu ăn cực ngon, loại giấm này còn là 'thần dược' chữa bách bệnh và dưỡng nhan tuyệt đỉnh - Ảnh 3

  • Giấm táo là một biện pháp khắc phục tốt cho vết bỏng do dao cạo. Bôi giấm lên vùng bị ảnh hưởng bằng một miếng bông.
  • Thêm 1 hoặc 2 cốc ACV vào bồn tắm của bạn một hoặc hai lần một tuần và nó sẽ giúp làn da của bạn khỏe mạnh, sáng bóng và mịn màng. Axit, khoáng chất vi lượng và vitamin tạo ra tác dụng giải độc và bằng cách thêm một vài giọt tinh dầu yêu thích của bạn, bạn cũng sẽ làm cho bồn tắm của mình trở nên thư giãn.
  • Sử dụng giấm táo cùng với dầu dừa để tẩy trang. ACV sẽ không chỉ làm sạch lỗ chân lông của bạn mà còn nuôi dưỡng làn da của bạn nhờ các chế phẩm sinh học.
  • Uống ACV pha loãng và thoa dầu gội tự làm từ giấm sẽ giúp bạn chống lại chứng hói đầu. ACV chống lại sự tích tụ da đầu và cải thiện lưu thông máu đến các nang tóc.

sức khỏe của bạn

Không chỉ là gia vị nấu ăn cực ngon, loại giấm này còn là 'thần dược' chữa bách bệnh và dưỡng nhan tuyệt đỉnh - Ảnh 4

Giấm táo có thể giúp giải quyết một số vấn đề sức khỏe nhỏ nhưng hãy nhớ rằng nó không thể thay thế cho thuốc chữa bệnh và bạn nên đến gặp bác sĩ nếu sức khỏe của bạn khiến bạn khó chịu.

  • Giấm táo là một chất khử mùi tự nhiên tuyệt vời cho đôi chân của bạn vì nó tiêu diệt vi khuẩn gây ra mùi hôi. Đổ giấm lên khăn lau trẻ em hoặc khăn giấy và lau chân cho bạn. Bạn thậm chí có thể bảo quản những khăn lau giấm này trong tủ lạnh và sử dụng khi cần thiết.
  • ACV có đặc tính kháng khuẩn và nó có thể hữu ích nếu bạn bị đau họng. Hãy thử pha một muỗng canh giấm với 2 muỗng canh mật ong trong một cốc nước ấm hoặc pha cho mình một tách trà giấm nhé.

Theo Brightside

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