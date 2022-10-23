Protein tự nhiên và chất béo tự nhiên trong đậu phộng có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về vú như ung thư. Điều này được hỗ trợ bởi một nghiên cứu được thực hiện bởi Quỹ Nghiên cứu Ung thư Vú và Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ.

Ăn sản phẩm này hàng ngày có tác động tích cực đến cơ thể của bạn và bộ ngực của bạn nói riêng. Vì vậy, nếu bạn không bị dị ứng với nó, hãy nhớ thêm nó vào thực đơn của mình.

2. Nó thúc đẩy giảm cân

Bơ đậu phộng đã bị loại khỏi nhiều kế hoạch ăn kiêng một cách bất công, vì họ coi nó là quá béo. Thay vào đó, bơ đậu phộng là một nguồn cung cấp protein, chất xơ và dinh dưỡng tuyệt vời. Nó không làm thay đổi lượng đường trong máu và cũng cung cấp cho cơ thể bạn các yếu tố lành mạnh. Tiêu thụ 2 muỗng canh mỗi ngày có thể làm giảm tăng cân.

3. Nó làm giảm mức độ căng thẳng

Nó chứa một sterol thực vật được gọi là beta-sitosterol, có thể giúp bình thường hóa mức độ hormone căng thẳng cortisol. Chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa, sắt, magiê, canxi và vitamin E giúp bạn bù đắp sự thiếu hụt các yếu tố này trong cơ thể, giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Ngoài ra, kết hợp với món ăn nhẹ yêu thích của bạn, nó sẽ có tác động tốt hơn đến tâm trạng của bạn.

4. Nó thúc đẩy hoạt động của não và trí nhớ

Vitamin E trong đậu phộng hỗ trợ hoạt động của não bộ. Nó có thể tăng cường trí nhớ, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi. Người ta thậm chí còn phát hiện ra rằng nó giúp ích cho những người mắc bệnh Alzheimer từ nhẹ đến trung bình. Vì vậy, một lọ bơ đậu phộng có thể là một món ăn nhẹ tuyệt vời để có trên tay ông bà thân yêu của bạn!

5. Nó giúp cơ bắp phục hồi sau khi tập luyện

Đó là một thực phẩm tuyệt vời trước và sau khi tập luyện. Chất béo và carbs của nó sẽ cung cấp cho bạn đủ năng lượng cho cả buổi. Nó cũng giàu kali đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe cơ bắp về mặt phục hồi.

6. Nó kiểm soát huyết áp của bạn

Một đặc tính tuyệt vời nữa là nó có thể làm giảm huyết áp của bạn. Tác dụng này được hỗ trợ bởi magiê một nguyên tố nữa mà đậu phộng rất giàu.

Theo Brightside